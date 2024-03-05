Кто из россиян забивал в плей-офф ЛЧ за иностранные клубы? Счастливчиков четверо

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» проиграл «ПСЖ» 0:2, хотя испанская команда оказывала сопротивление французам и активно атаковала в первом тайме. Арсен Захарян вышел на поле на 66-й минуте, но помочь не смог, несмотря на впечатляющую статистику: он выдал 100-процентные показатели по точности передач (9/9), пасам в финальную треть (4/4) и выигранным единоборствам (1/1).

Пока за новый клуб ни во внутренних турнирах, ни в Лиге чемпионов Захарян отличиться не сумел. Казалось, у него ещё будет возможность это исправить сегодня, но Арсен не попал в заявку «Сосьедада» на ответный матч из-за травмы. И всё же давайте вспомним, кому из россиян удавалось забивать в плей-офф ЛЧ за европейские клубы.

Лига чемпионов — 1994/1995: Игорь Корнеев – в 1/4 финала за «Барселону» в ворота «ПСЖ»

Игорь Корнеев Фото: EFE/FCB/SPORT

Единственный россиянин, который играл за «Барселону» — и в какое время! Корнеев был в команде у великого Йохана Круиффа – правда, за год нахождения в клубе почти всё время провёл в запасе. Но своё имя в историю вписать всё же смог: в первом же матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» Корнеев забил, и этот гол принёс «Барселоне» ничью. Мяч залетел в ворота из-за ошибки вратаря парижан, поэтому сам Игорь позднее признавался, что гол «получился курьёзным».

Лига чемпионов — 2003/2004: Дмитрий Аленичев – в финале за «Порту» в ворота «Монако»

Дмитрий Аленичев Фото: Tony O'Brien/EMPICS via Getty Images

Аленичев не забивал на групповой стадии, в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале, зато отличился в решающем матче. Что делает его единственным россиянином, которому это удавалось. 26 мая 2004 года «Порту» в финале встретился с «Монако», и в этой встрече инициатива с первых минут была на стороне португальцев. Жозе Моуринью выпустил Аленичева с напутствием, чтобы тот помог полузащитникам и заодно постарался забить. Россиянин всё услышал: сначала отдал голевую на Деку, а потом отличился и сам – матч в итоге завершился со счётом 3:0.

Лига чемпионов — 2010/2011: Андрей Аршавин – в 1/8 финала за «Арсенал» в ворота «Барселоны»

Андрей Аршавин Фото: Mike Egerton — PA Images via Getty Images

Один из самых ярких голов Аршавина в «Арсенале» случился в 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной». Он вышел на поле в середине второго тайма при 1:0 в пользу соперника, но почти сразу же после его выхода лондонцы сравняли счёт. А там недолго пришлось ждать и гола Аршавина: с передачи Самира Насри он в касание отправил мяч в ворота Виктора Вальдеса.

Лига чемпионов — 2019/2020: Денис Черышев – в 1/8 финала за «Валенсию» в ворота «Аталанты»

Денис Черышев Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

В феврале 2020-го «Валенсия» встретилась с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов, и первый матч уже с самого начала складывался для испанцев неудачно. «Валенсия» пропустила два мяча в первом тайме, сразу после перерыва – третий, а затем и четвёртый. На 64-й минуте на поле выпустили Дениса Черышева, который спустя две минуты воспользовался ошибкой защитников бергамасков и точно пробил с линии штрафной в дальний угол. К сожалению, этот гол «Валенсии» особо не помог, но зато стал первым для россиянина в ЛЧ.