Безлимит замен, ограничения на угловых и ещё 4 варианта, как изменить правила в футболе

Забитый «Реалом» в компенсированное время матча с «Валенсией» (2:2) мяч случился спустя три секунды после данного арбитром финального свистка. Эмоции мадридцев понятны – автор гола Джуд Беллингем даже за бурные споры с судьёй получил красную карточку. Конечно, наиболее честно и логично со стороны судьи было бы поступить в данной ситуации самым простым способом – дать финальный свисток, когда мяч покинет пределы поля. В таком случае есть закономерность, что эпизод как минимум завершён.

В идеальном мире такой скандал не должен был вообще случиться, но даже в эру высоких технологий совершенство футбольных правил оставляет желать лучшего. Разобрали ряд особенно нуждающихся в корректировке правил и вынесли предложения, способные сделать самую популярную игру на планете лучше, динамичнее и справедливее. Важный дисклеймер: мы ни в коем случае не настаиваем, что все эти идеи нужно применять на практике. Скорее, делимся мыслями и призываем вас к дискуссии в комментариях.

Проблема: только судья определяет, когда дать финальный свисток

Как всё обстоит сейчас. В последнее время почти во всех видах спорта наблюдаются попытки сократить продолжительность матчей. В теннисе этому способствует замедление кортов с быстрым покрытием, а также введение автоматической системы определения аутов. В баскетболе на новую атаку после фола или аута отводится уже не 24, а 14 секунд. Рано или поздно к оптимальному решению придут и в футболе, но пока что эксперименты получаются так себе. В европейском футболе с этого сезона введена практика, при которой заметно увеличилось компенсированное время.

В баскетболе попадание будет засчитано, если время истекло во время полёта мяча Фото: Eakin Howard/Getty Images

Согласно проведённому ФИФА ещё в 2017 году исследованию, мяч в среднем находится в игре 59 минут и 23 секунды. Поэтому судьям даны рекомендации ориентироваться на это время, из-за чего матчи стали длиться по 100+ минут. Голов стало больше, но и травм добавилось, особенно мышечных, что свидетельствует о безумных нагрузках на игроков. Согласно исследованию компании Howden European Football, за последние пять лет травматизм в пяти высших лигах Европы вырос на 20% и обходится клубам каждый сезон примерно в £ 500 млн.

Что делать. Попытка удержать мяч в игре как можно дольше за счёт множества бесконечных добавленных минут – анахронизм. Особенно когда есть примеры из баскетбола или хоккея, где существует фиксированное время. В чём проблема судье нажимать на секундомер при различных паузах в матче? При таком подходе футболисты, зрители и другие заинтересованные особы будут чётко знать, когда ждать финального свистка. Условно обозначить два тайма по 30 минут чистого времени. И тогда бы ни Беллингем, ни кто-то другой не смог предъявить претензии судье – если время истекло, то извините. Такой подход даёт множество преимуществ, одно из которых описано в правиле ниже.

Проблема: не все игроки способны выдержать бешеный темп матча и травмируются

Как всё обстоит сейчас. С каждой проведённой минутой на поле у игроков накапливается усталость. Гарет Бэйл, которому принадлежит рекорд максимальной скорости в футболе, – в 2013 году валлиец в игре с «Вильярреалом» разогнался до 39,9 км/ч – вряд ли бы выдал такой спурт на 90-й минуте. Некоторых футболистов можно сравнить с художниками, способными одним мазком добавить игре неповторимых красок, но вынужденная ставка на атлетизм губит многие таланты. «Современная игра стала слишком ориентирована на системность и выносливость, – вздыхает бывший полузащитник «Астон Виллы» Хота. – Я был плеймейкером, классической «десяткой», но таких игроков уже не найти. Хуан Роман Рикельме сегодня не пробился бы в стартовый состав статусной команды. Игроки стали похожи на машины».

Легендарный забег Гарета Бэйла в матче с «Барселоной» в Кубке Испании — 2014 Фото: Denis Doyle/Getty Images

Что делать. Показать лучшую игру футболист способен, если он свеж, а ноги не заплетаются от пробега в 10 тыс. километров. Хватит уже игр на выживание – только представьте, насколько больше магии мог бы дать Месси, имей тренер команды возможность осуществлять обратные замены. Устал Лео – пусть отдохнёт, отдышится, а потом выйдет на поле в решающий момент матча и даст в девятку. Игроки будут меньше травмироваться, игра станет более вариативной и динамичной – темп не будет падать, потому что футболисту не нужно распределять силы на 100 минут. Безлимитное количество замен способно придать футболу необходимое качество. Спорно? Да. Но на то она и революция!

Проблема: бо́льшую часть матча тренер остаётся лишь зрителем

Как всё обстоит сейчас. Крутейшие мотивационные спичи тренеры могут выдавать только в перерывах матчей, а на игру влиять исключительно посредством замен. Во время матча они мечутся в чётко ограниченной зоне без права её покидать и срывают голос – без толку, футболисты всё равно не слышат тренера. Чем в таких обстоятельствах темпераментные Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола отличаются от зрителей? Даже если игрок пробежал рядом, за пару секунд невозможно скорректировать его действия.

Клоппу и другим тренерам нужно разрешить стать полноценными участниками игры Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Что делать. В 2022 году в теннисе отменили правило 145-летней давности, запрещающее общение игрока и тренера во время матча. В хоккее и баскетболе давно существуют тайм-ауты для внесения специалистами корректировок в игру – можно встряхнуть игроков, произвести замену, донести необходимые тактические изменения. Передавать записки на поле просто смешно, неприемлемо и абсурдно. Одного полутораминутного тайм-аута за тайм от каждой команды будет вполне достаточно – в это же время футболисты смогут перевести немного дух и попить водички. Такие тактические паузы придадут игре больше привлекательности, позволят телезрителям проникнуть в самое сердце игры и почувствовать максимальную вовлечённость. Телерейтинги точно от этого станут выше.

Проблема: мяч слишком долго находится вне игры

Как всё обстоит сейчас. По итогам прошлого сезона Opta Stats определила шотландскую Премьер-лигу как чемпионат, в котором мяч меньше всего находился в игре – всего в среднем 52,2%. Показатели в топ-5 тоже показывают не лучшую динамику: АПЛ (55,9%), Ла Лига (54,4%), Серия А (55,3%), Лига 1 (57,4%), Бундеслига (55,4%). Чуть выше оказались показатели ЧМ-2022 (57,3%). Примерно треть от всех задержек в матче составляют ауты – футболисты долго думают, кому вбросить мяч, передают его друг другу, вытирают, а то и просят болбоев дать им другой мяч. Наблюдать за этим сплошная тоска – всё равно что в опере певица будет каждую минуту уходить за кулисы поправлять причёску.

Ауты Рори Дилапа были искусством, но лучше вводить мяч в игру ногами, как в футзале Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Что делать. С сезона-2023/2024 во втором дивизионе Нидерландов планировалось внедрение ряда изменений в правила: два тайма по 30 минут чистого времени, неограниченное число замен + обратные замены, а также введение мяча в игру из аута не только руками, но и ногами. Однако пока что голландцам не удалось договориться с ФИФА и УЕФА. Эксперимент очень необходимый, но ауты ногами нуждаются в корректировке. Иначе они могут превратиться в ещё один спектакль, который обычно команды устраивают перед пробитием штрафных – установка стенки, долгие пересуды, кто будет бить и так далее. Ауты ногами должны быть разыграны в течение 10 секунд – если мяч не введён в игру, то право переходит другой команде. Также необходим запрет навеса в штрафную, чтобы игроки искусственно не извлекали из этого преимущество. Ну а если ауты ногами – это слишком – лимит в 10 секунд всё равно стоит добавить.

Проблема: команды мало забивают после розыгрышей стандартов

Как всё обстоит сейчас. На Евро-2020 было забито 142 мяча, из которых восемь – со штрафных, три – после вбрасываний и 17 – с угловых. Последний показатель составил 11,9% от общего количества взятий ворот, что соответствует средним данным по чемпионатам топ-5. Не так уж и много на самом деле, потому что переправить мяч в ворота, когда в штрафной при подаче находятся около 15 человек, очень сложная задача.

Сможете сосчитать, сколько игроков в штрафной? Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Что делать. В баскетболе не просто так придумали правило «трёх секунд» – игрок не может находиться под кольцом более трёх секунд подряд без попытки броска. Что-то похожее можно было бы логично применить и при розыгрыше угловых. Скажем, не более пяти человек от каждой команды при навесе с правом вбегать в эту зону другим игрокам только после касания одного из футболистов. Судья или лайнсмены будут следить за попытками вбежать в штрафную, как это происходит при пенальти. Пространства при таком подходе станет больше, а результативность увеличится.

Проблема: пенальти не должен быть почти стопроцентным шансом на гол

Как всё обстоит сейчас. Сколько раз в истории футбола мы видели, что нарушение произошло (или нет) на границе штрафной, и только судья решает, поставить ли пенальти. Удар, который на несколько метров ближе того места, где случился фол. Не очень честно, особенно если ситуация спорная, а дело ещё и может закончиться удалением защитника.

Вратари должны получить больше шансов на отражение пенальти Фото: Michael Regan/Getty Images

Что делать. Пенальти в нынешней редакции слишком суров к обороняющейся команде и даёт необычайно много привилегий атакующей. Если уж судья и назначил 11-метровый, то было бы логично уравнять шансы бьющего и вратаря – 50 на 50. Вполне справедливо разрешить голкиперам покидать линию ворот до удара, а само наказание сделать 13-метровым.

А как бы вы изменили правила? Или лучше оставить футбол в покое и ничего не менять? Пишите в комментарии!