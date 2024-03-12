Миранчука выпустили только на концовку матча с «Юве». Пора менять команду?

Головин рвётся в ЛЧ, а в Греции прошло дерби россиян. Как сыграли наши легионеры в уикенд?

В прошедший уикенд в Европе несколько российских футболистов помогли своим командам. Насколько успешно? Рассказываем в нашем материале.

Как сыграли российские футболисты за границей

Александр Головин («Монако», Франция)

Команда Александра Головина борется за место в зоне Лиги чемпионов. «Монако» показывает нестабильные результаты, но и другие клубы ошибаются. В прошедшем туре монегаски отправились на выезд к «Страсбургу». И в гостях удалось одержать победу – 1:0. Единственный гол на 72-й минуте забил Элисс Бен-Сегир.

Александр Головин Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Головин провёл на поле весь матч. На его счету один удар в створ, одна жёлтая карточка, 61 касание мяча, три отбора. А также шесть предударных действий, 60,4% успешных передач, три продвигающих паса и одна успешная попытка дриблинга. Не самый яркий матч от россиянина. Но главное – «Монако» одержал победу. А Головин провёл уже 200-й матч за клуб!

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

«Гавр» попал в кризис: в последних шести турах команда не побеждала, потерпев при этом четыре поражения. Однако в прошедшей встрече наконец-то набраны три очка. «Гавр» одержал минимальную победу над «Тулузой». Далер Кузяев провёл на поле 87 минут и не поучаствовал в голевой атаке. Зато 31-летний россиянин совершил четыре предударных действия, отдал 74,4% успешных передач, а также семь продвигающих пасов. Далер в прошедшей игре был полезен в атаке: тренер Лука Элснер выпустил его не в центре поля, а на правом фланге.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

В прошедшем туре «Аталанта» играла в гостях с «Ювентусом». Тренер Джан Пьеро Гасперини оставил Миранчука в запасе, выпустив его только на 88-й минуте при счёте 2:2. Алексей отметиться опасными действиями не успел и запомнился лишь парочкой единоборств.

Алексей Миранчук Фото: Daniele Badolato/Getty Images

Миранчук уже второй матч Серии А подряд начинает на скамейке запасных. Хотя ранее показывал классный футбол. Может, стоит задуматься о смене клуба летом? «Аталанта», кстати, занимает шестое место в таблице. Если бергамаски продолжат терять очки, то ускользнут шансы попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

«Арис» попал в группу из шести команд, борющихся за победу в чемпионате Греции. Они играют в отдельной группе, сформированной во втором этапе сезона-2023/2024. «Арис» в 1-м туре отправился в гости на дерби Салоник к лидеру – ПАОКу, за который выступает Магомед Оздоев. И одержал неожиданную победу. Единственный гол на 31-й минуте забил Лорен Морон. Шапи провёл на поле 90 минут и был заменён в самом конце. Так что мяч был забит во время его нахождения на поле. А Оздоев появился на поле в составе ПАОКа только на 78-й минуте.

Егор Пруцев («Целе», Словения)

«Целе», за который выступает российский полузащитник Егор Пруцев, приближается к золоту в Словении. В прошедшем туре команда принимала самый успешный клуб страны – «Марибор». «Целе» обменялся с гостями голами, в итоге разделив очки. Пруцев провёл на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился. А на 77-й минуте заработал жёлтую карточку. «Целе» лидирует в чемпионата, набрав 56 очков после 25 туров. Отрыв от идущей второй «Олимпии» – семь очков.

Как сыграли другие россияне?

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин появился на поле в дерби с «Олимпиакосом» уже на седьмой минуте. Основной вратарь Бартломей Дронговский получил травму, из-за чего россиянин получил шанс.

Юрий Лодыгин Фото: pao.gr

Лодыгин пропустил один мяч, однако «Панатинаикос» забил сразу три, одержав победу в важнейшей игре. «Зелёные» занимают третье место, отставая от лидирующего АЕКа всего на три очка.

Форвард сербского «Железничара» Иван Игнатьев провёл 69 минут в матче с «Радничками». Его клуб одержал победу – 3:2, однако россиянин не отметился результативными действиями.

В чемпионате Бельгии «Эйпен», за который выступает Александр Филин, одержал победу над «Сент-Трюйденом». Российский защитник провёл на поле все 90 минут.

Ещё один российский легионер в Бельгии – Роман Нойштедтер. Его «Вестерло» уступил в гостях «Мехелену» (1:3). Нойштедтер провёл весь матч.

Россияне, не сыгравшие в выходные

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян из-за повреждения икроножной мышцы пропустил весёлый матч с «Гранадой» (3:2).

Арсен Захарян Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

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Андрей Лунёв остался в запасе на матч «Карабаха» с «Зирей». Но и без россиянина клуб из Агдама одержал победу – 3:1.

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин пропустил второй матч команды в чемпионате Кипра подряд. Клуб из Лимасола без россиянина обыграл АПОЭЛ — 2:1.

«Венеция» Паоло Ваноли сражается за возможность выйти в Серию В. Но российский полузащитник клуба Денис Черышев в очередной раз остался в запасе. Без него «Венеция» обыграла «Бари» – 3:1.

Даниил Лесовой не помог «Маккаби» из Хайфы в выездном матче с «Маккаби» Бней Рейне. А его клуб уступил со счётом 1:2.