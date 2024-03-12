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Как сыграли российские футболисты за границей, март 2024 года, Головин, Кузяев, Миранчук, Пруцев, Шапи, Оздоев, Игнатьев

Головин рвётся в ЛЧ, а в Греции прошло дерби россиян. Как сыграли наши легионеры в уикенд?
Никита Паглазов
Как сыграли российские футболисты за границей
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Комментарии
Миранчука выпустили только на концовку матча с «Юве». Пора менять команду?

В прошедший уикенд в Европе несколько российских футболистов помогли своим командам. Насколько успешно? Рассказываем в нашем материале.

Как сыграли российские футболисты за границей

Как сыграли российские футболисты за границей

Александр Головин («Монако», Франция)

Команда Александра Головина борется за место в зоне Лиги чемпионов. «Монако» показывает нестабильные результаты, но и другие клубы ошибаются. В прошедшем туре монегаски отправились на выезд к «Страсбургу». И в гостях удалось одержать победу – 1:0. Единственный гол на 72-й минуте забил Элисс Бен-Сегир.

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Головин провёл на поле весь матч. На его счету один удар в створ, одна жёлтая карточка, 61 касание мяча, три отбора. А также шесть предударных действий, 60,4% успешных передач, три продвигающих паса и одна успешная попытка дриблинга. Не самый яркий матч от россиянина. Но главное – «Монако» одержал победу. А Головин провёл уже 200-й матч за клуб!

Франция - Лига 1 . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
0 : 1
Монако
Монако
0:1 Бен-Сегир – 72'    

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

«Гавр» попал в кризис: в последних шести турах команда не побеждала, потерпев при этом четыре поражения. Однако в прошедшей встрече наконец-то набраны три очка. «Гавр» одержал минимальную победу над «Тулузой». Далер Кузяев провёл на поле 87 минут и не поучаствовал в голевой атаке. Зато 31-летний россиянин совершил четыре предударных действия, отдал 74,4% успешных передач, а также семь продвигающих пасов. Далер в прошедшей игре был полезен в атаке: тренер Лука Элснер выпустил его не в центре поля, а на правом фланге.

Франция - Лига 1 . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Опери – 60'    

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

В прошедшем туре «Аталанта» играла в гостях с «Ювентусом». Тренер Джан Пьеро Гасперини оставил Миранчука в запасе, выпустив его только на 88-й минуте при счёте 2:2. Алексей отметиться опасными действиями не успел и запомнился лишь парочкой единоборств.

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Daniele Badolato/Getty Images

Миранчук уже второй матч Серии А подряд начинает на скамейке запасных. Хотя ранее показывал классный футбол. Может, стоит задуматься о смене клуба летом? «Аталанта», кстати, занимает шестое место в таблице. Если бергамаски продолжат терять очки, то ускользнут шансы попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Италия - Серия А . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Копмейнерс – 35'     1:1 Камбьязо – 66'     2:1 Милик – 70'     2:2 Копмейнерс – 75'    
Подробности встречи команды Миранчука с «Юве»:
«Юве» за пять минут перевернул игру с «Аталантой». Но скатился на третье место
«Юве» за пять минут перевернул игру с «Аталантой». Но скатился на третье место

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

«Арис» попал в группу из шести команд, борющихся за победу в чемпионате Греции. Они играют в отдельной группе, сформированной во втором этапе сезона-2023/2024. «Арис» в 1-м туре отправился в гости на дерби Салоник к лидеру – ПАОКу, за который выступает Магомед Оздоев. И одержал неожиданную победу. Единственный гол на 31-й минуте забил Лорен Морон. Шапи провёл на поле 90 минут и был заменён в самом конце. Так что мяч был забит во время его нахождения на поле. А Оздоев появился на поле в составе ПАОКа только на 78-й минуте.

Греция - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 27-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 22:00 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
0 : 1
Арис
Салоники
0:1 Морон – 31'    

Егор Пруцев («Целе», Словения)

«Целе», за который выступает российский полузащитник Егор Пруцев, приближается к золоту в Словении. В прошедшем туре команда принимала самый успешный клуб страны – «Марибор». «Целе» обменялся с гостями голами, в итоге разделив очки. Пруцев провёл на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился. А на 77-й минуте заработал жёлтую карточку. «Целе» лидирует в чемпионата, набрав 56 очков после 25 туров. Отрыв от идущей второй «Олимпии» – семь очков.

Как сыграли другие россияне?

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин появился на поле в дерби с «Олимпиакосом» уже на седьмой минуте. Основной вратарь Бартломей Дронговский получил травму, из-за чего россиянин получил шанс.

Юрий Лодыгин

Юрий Лодыгин

Фото: pao.gr

Лодыгин пропустил один мяч, однако «Панатинаикос» забил сразу три, одержав победу в важнейшей игре. «Зелёные» занимают третье место, отставая от лидирующего АЕКа всего на три очка.

Греция - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 27-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей
Окончен
1 : 3
Панатинаикос
Афины
1:0 Поденсе – 24'     1:1 Бакасетас – 41'     1:2 Иоаннидис – 45+4'     1:3 Иоаннидис – 70'    

Форвард сербского «Железничара» Иван Игнатьев провёл 69 минут в матче с «Радничками». Его клуб одержал победу – 3:2, однако россиянин не отметился результативными действиями.

Сербия - Суперлига . Суперлига. 24-й тур
09 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Железничар П
Окончен
3 : 2
Раднички Н
Ниш
1:0 Хайдин – 31'     1:1 Ilic – 37'     1:2 Месарович – 41'     2:2 Хайдин – 76'     3:2 Lakicevic – 90+1'    

В чемпионате Бельгии «Эйпен», за который выступает Александр Филин, одержал победу над «Сент-Трюйденом». Российский защитник провёл на поле все 90 минут.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 29-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Эйпен
Эйпен
Окончен
1 : 0
Сент-Трюйден
Синт-Трёйден
1:0 Эмон – 10'    

Ещё один российский легионер в Бельгии – Роман Нойштедтер. Его «Вестерло» уступил в гостях «Мехелену» (1:3). Нойштедтер провёл весь матч.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 29-й тур
08 марта 2024, пятница. 22:45 МСК
Мехелен
Мехелен
Окончен
3 : 1
Вестерло
Вестерло
1:0 Мрабти – 11'     2:0 Мрабти – 37'     3:0 Флюке – 73'     3:1 Бос – 90'    

Россияне, не сыгравшие в выходные

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян из-за повреждения икроножной мышцы пропустил весёлый матч с «Гранадой» (3:2).

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
2 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Узуни – 21'     1:1 Садик – 33'     2:1 Узуни – 45+3'     2:2 Ле Норман – 80'     2:3 А. Силва – 85'    
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

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Андрей Лунёв остался в запасе на матч «Карабаха» с «Зирей». Но и без россиянина клуб из Агдама одержал победу – 3:1.

Азербайджан - Премьер-лига . 26-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Карабах
Агдам
Окончен
3 : 1
Зиря
Зиря
1:0 Ахундзаде – 43'     2:0 Алмейда – 76'     2:1 Меса – 79'     3:1 Дьякаби – 81'    

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин пропустил второй матч команды в чемпионате Кипра подряд. Клуб из Лимасола без россиянина обыграл АПОЭЛ — 2:1.

Кипр - Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 29-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
2 : 1
АПОЭЛ
Никосия
1:0 Гомис – 23'     2:0 Маямбела – 32'     2:1 Квилитая – 63'    
Удаления: нет / Petrovic – 42'

«Венеция» Паоло Ваноли сражается за возможность выйти в Серию В. Но российский полузащитник клуба Денис Черышев в очередной раз остался в запасе. Без него «Венеция» обыграла «Бари» – 3:1.

Италия - Серия B . Серия В. 29-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
3 : 1
Бари
Бари
1:0 Гиткьяер – 4'     2:0 Альтаре – 16'     2:1 Пушкаш – 38'     3:1 Похьянпало – 90+1'    

Даниил Лесовой не помог «Маккаби» из Хайфы в выездном матче с «Маккаби» Бней Рейне. А его клуб уступил со счётом 1:2.

Израиль - Премьер-лига . Премьер-лига. 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Маккаби Бней Рейне
Окончен
2 : 1
Маккаби Х
Хайфа
0:1 Халаили – 16'     1:1 Азулай – 65'     2:1 Ганем – 69'    
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