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Аталанта — Спортинг. Прямая трансляция
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Аталанта — Спортинг — 2:1, матч 1/8 Лиги Европы, 14 марта 2024: обзор, опасные моменты, статистика, голевая Миранчука

Миранчук — лучший в матче в 1/8 финала ЛЕ! Его ассист между ног вывел «Аталанту» дальше
Георгий Илющенко
Отчёт «Аталанта» — «Спортинг»
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Лёша вновь дал повод Гасперини не держать его на лавке.

Алексей Миранчук вновь вышел в старте «Аталанты» — как и в первом матче со «Спортингом». Тогда он не пожадничал и отдал ассист на Скамакку, хотя мог забивать сам. При этом бергамаски четырежды попали в каркас и поэтому не смогли победить (1:1). Сегодня они исправились и были точнее.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Гонсалвеш – 33'     1:1 Лукман – 46'     2:1 Скамакка – 59'    

Миранчук уже на первых минутах почти повторил ситуацию из первой встречи: разогнал атаку и выдал пас на Скамакку, который вывалился на ворота. Но теперь нападающий поспешил и просто легонько катнул мяч вратарю, испортив Лёше ассист. Вот за такие передачи фанатки «Аталанты» и любят россиянина — даже предлагают на них жениться. За передачи же, правда?

Послания Алексею Миранчуку

Послания Алексею Миранчуку

Фото: Кадр из трансляции

Помните тот мем с котом, который недоволен блюдом? Если да, вы могли бы посмеяться над двумя разными надписями: «Алексей, женит» и «Я хочу ься на тебе». Ну да ладно.

На 12-й минуте Миранчуку вновь не повезло. Он был рядом с угловым флажком и подал на дальнюю штангу, откуда его закидушку замкнул головой Джимсити. Мяч полетел черпачком и по традиции первой встречи попал в перекладину. Да что ж ты будешь делать!

Португальцы больше владели мячом (61% к 20-й минуте), но их доминирование было стерильным. Первый удар в сторону ворот Муссо гости нанесли только на 30-й минуте. «Аталанта» была острее, хотя до голевых моментов и у неё долго не доходило: то Скамакка до опасной подачи не дотянется, то Рейс сыграет корпусом и Миранчука в штрафную не пустит. А на 33-й минуте Дьёкереш обыгрался с Гонсалвешем, и второй выскочил один на один, пробив низом в угол. Привет, дебютный гол в матче.

Матч «Аталанты» и «Спортинга», гол Гонсалвешу

Матч «Аталанты» и «Спортинга», гол Гонсалвешу

Фото: Кадр из трансляции

При этом Педру во время голевого эпизода захромал и, вероятно, порвал крестообразные связки. Он тут же ушёл на замену и не смог сдержать слёз. Надеемся, с вингером всё будет в порядке. Крайне обидная травма.

Итальянцы продолжили искать шансы впереди, тем не менее оборона «Спортинга» держалась стойко. Отметить можно разве что попытку Хольма из центра штрафной, когда он пальнул прямо в руки Израэлю. Ещё был офсайд Скамакки, но даже из него он не смог с шести метров пробить вратаря. Реализация — больше про португальцев, чем про итальянцев.

Так казалось до начала второго тайма, пока Лукман не сравнял счёт! Хотя в такой ситуации не промахнулся бы даже Фернандо Торрес времён «Челси». Эдерсон подал на ближнюю штангу, где находился Миранчук. Лёша не дотянулся до мяча, зато тот прилетел к Адемоле, который вколотил в ближний угол с пары метров.

Матч «Аталанты» и «Спортинга», гол Лукмана

Матч «Аталанты» и «Спортинга», гол Лукмана

Фото: Кадр из трансляции

Если в эпизоде с первым голом «Аталанты» ассист Лёши не состоялся, то далее он уже прошёл! Россиянин уловил разрезающий пас Эдерсона, убежал по правому флангу и прострелил в центр штрафной между ног сопернику, откуда Скамакка точно пробил в касание. Связка первого матча вновь сработала!

Оставалось только забить Лёше. И ведь мог! На 70-й минуте Лукман отправил его на ворота, но Израэль на опережение сыграл и забрал мяч. Инициатива была за бергамасками. «Спортинг» и в первом-то тайме единственный шанс реализовал, а во втором и подавно воротам Муссо не угрожал. Если не считать дальний удар Брагансы, который аргентинец без проблем отразил.

«Аталанта» далеко не всегда владела мячом, однако постоянно держала инициативу. Миранчук подвыдохся к 75-й минуте, и Гасперини его заменил. По оценке портала Sofascore, Лёша стал игроком матча с высоким рейтингом 8,2. В его активе ассист, 25 из 33 точных паса, два созданных голевых момента, точная длинная передача и два отбора.

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«Спортинг» до конца матча создал только пару моментов, но ими не воспользовался:

  • Браганса забросил со своей половины поля на Паулинью, и бразилец не перекинул Муссо;
  • Эдвардс встретил в центре штрафной неудачное отражение Муссо и в касание пробил куда-то в космос.

Бергамаски заслуженно шагнули дальше. Жеребьёвка состоится днём 15 марта, в 15:00 по московскому времени. Возможные противники «Аталанты» — «Ливерпуль», «Рома», «Милан», «Марсель», «Вест Хэм», «Бенфика» и «Байер».

Как прошёл первый матч. Миранчук там был в порядке:
У Миранчука крутой матч в плей-офф Лиги Европы. Мог забивать сам, но сделал ассист! Видео
У Миранчука крутой матч в плей-офф Лиги Европы. Мог забивать сам, но сделал ассист! Видео
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