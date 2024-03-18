Звезда «Реала» выбрал Марокко, а не Испанию. И его обиду можно понять

Марокканцы уговаривали Браима Диаса с 2018 года. Удивительно, что в команду Испании его так и не вызвали.

Сборная Марокко заставила говорить о себе весь мир на ЧМ-2022, где сенсационно дошла до полуфинала. И вот теперь марокканцы опять удивляют. На этот раз тем, что переманили к себе звёздного полузащитника «Реала» Браима Диаса, который, казалось бы, по своему уровню мог быть на первых ролях и в сборной Испании.

Диас родился и вырос в Испании – в Малаге. На юношеском и молодёжном уровне он выступал за испанскую сборную. Например, в составе национальной команды U17 Браим дошёл до финала юношеского Евро-2016. Забил в полуфинале немцам (причём победный гол) и в решающем матче за золото – португальцам. Испанцы проиграли тот финал по пенальти.

В общем, ни о какой футбольной связи Диаса с Марокко речи не было. Более того, в 2021 году Браим сыграл и за первую сборную Испании, дебютировав в её составе в товарищеской встрече с Литвой (4:0). Интересно, что это случилось при нынешнем главном тренере национальной команды Луисе де ла Фуэнте. Атакующий полузащитник вышел в стартовом составе, провёл на поле все 90+ минут и отметился своим первым и последним голом в единственном матче за национальную команду.

Вот только дебют Диаса за первую сборную был формальным. В тот день должен был состояться матч главных национальных команд Испании и Литвы, однако из-за положительного теста на коронавирус у Серхио Бускетса основу изолировали. Вместо неё на поле вышла сборная, составленная из игроков не старше 23 лет. Затем в 2021 году Луис Энрике вызвал Браима на матчи отборочного цикла Евро-2022 с Грецией и Швецией. Полузащитник дважды попал в заявку, но на этом его отношения с национальной командой Испании завершились.

Браим Диас (в красном) в матче за сборную U17 Фото: Giusерре Bеllini/Getty Images

Летом 2020-го Диас ушёл из «Реала» в «Милан», где за три года аренды превратился в действительно большого игрока. Выиграл с командой чемпионский титул. Особенно успешным получился для Браима последний миланский сезон-2022/2023, в котором он набрал 6+7 в 33 матчах Серии А.

Возвращение в «Реал» в нынешнем сезоне тоже получилось отличным. У Диаса уже восемь голов и четыре голевые передачи в 32 матчах всех турниров, несмотря на то что в стартовый состав он попал только 15 раз. Браим здорово подменял Джуда Беллингема в играх Лиги чемпионов с «Брагой» на групповом этапе и с «РБ Лейпциг» в плей-офф, забивая победные мячи. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти больше не хочет отпускать Диаса, поскольку высоко ценит его как игрока основной обоймы.

Браим Диас после гола за «Реал» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Тем не менее и достигший футбольной зрелости Браим не пригодился сборной Испании. Ещё в прошлом году появилась информация, что полузащитник готов выступать за Марокко. Ведь мать футболиста – испанка, а отец – марокканец. Однако потребовалось время, чтобы решить некоторые вопросы, связанные со сменой гражданства.

Поскольку Диас был заигран за сборную Испании только в товарищеской встрече, это не помешало ему поменять национальную команду. Неделю назад издание Marca сообщило, что Браим официально уведомил Федерацию футбола Марокко о переходе к ним. И действительно после этого главный тренер марокканцев Валид Реграги вызвал Диаса на ближайшие спарринги с Анголой (22 марта) и Мавританией (26 марта).

«Чувствую себя на 100% испанцем и на 100% марокканцем, – объяснил свой выбор Браим. – Любовь, которую подарили мне Испания и Марокко, очень большая, это две замечательные страны. У меня марокканские корни, но я вырос в Испании… Всегда решаю сердцем, так было и в этот раз. Я просто мальчик с мечтами. Любовь и проект Марокко кажутся мне очень хорошими. Решение принято. Теперь уже не стоит думать о том, что было бы, если бы… Я не думал, позвонит ли мне тренер Испании, чтобы решить».

В свою очередь, де ла Фуэнте, ни разу не вызвавший Диаса в сборную Испании с момента своего назначения в январе 2023 года, так прокомментировал выбор полузащитника в пользу Марокко:

«Я безоговорочно уважаю его позицию. Каждый должен принимать решения сам. Я всегда говорю, что есть три принципа, касающиеся сборных. Во-первых, футболист может играть, во-вторых, он хочет этого, и, в-третьих, тренер вызывает его. Но самое главное – это желание, без условий и требований, при равных с остальными правах и обязанностях.

Я ничего не сказал. Я либо вызываю футболиста, либо не вызываю его. Браим работал со мной больше, чем с кем-либо другим, я ценю его и дал ему это понять. Желаю ему всего наилучшего, каждый волен принимать решения, и я их уважаю».

Браим Диас в молодёжной сборной Испании Фото: Angel Martinez/Getty Images

Диас за карьеру провёл 16 матчей под руководством де ла Фуэнте в различных сборных. А вот с первой не сложилось. По информации Marca, у Браима не было никаких контактов с тренером – Луис просто не звонил ему. Хотя полузащитник «Реала» ждал до последнего. А вот Федерация футбола Марокко пыталась переманить Диаса к себе с 2018 года. Президент федерации, тренер и агенты сделали всё возможное, чтобы убедить Браима, что он будет приоритетной фигурой. Ему предложили интересный проект и шанс стать новой звездой сборной Марокко. В конце концов Диас согласился – это окончательное и бесповоротное решение.

Позиция де ла Фуэнте кажется удивительной, особенно для тренера, который прекрасно знает возможности не последнего игрока «Реала». Впрочем, в феврале издание AS писало, что тренер собирается вызвать Диаса на товарищеские встречи с Колумбией и Бразилией. Видимо, Луис просто поздно вспомнил о Браиме.

Между тем поиск игроков с марокканскими корнями по всей планете – это вообще фишка полуфиналистов ЧМ-2022. На чемпионате мира в Катаре за африканскую сборную играли 13 футболистов, родившихся в других странах. В списке «чужих среди своих» – Яссин Боно, Мунир Мохамеди, Ромен Сес, Ашраф Хакими, Нуссайр Мазрауи, Софьян Амрабат, Селим Амалла, Ильяс Шаир, Билал Эль-Ханнус, Хаким Зиеш, Софьян Буфаль, Закария Абухляль и Валид Хеддира.

И после ЧМ-2022 марокканцы продолжают возвращать к корням нужных им футболистов. Помимо Диаса, приглашение в африканскую сборную приняли Амин Адли из «Байера», Илиас Акомах из «Вильярреала», Элисс Бен-Сегир из «Монако», Софьян Диоп из «Ниццы», Амир Ричардсон из «Реймса» и Анасс Зарури из «Бёрнли».

В национальной команде Марокко конкуренция – на зависть многим европейским сборным. Представитель Африки может выстрелить и на следующем ЧМ-2026 уже с Диасом в составе. По словам Браима, он будет радоваться голу, если забьёт Испании. Правда, предпочёл бы огорчить кого-нибудь другого.