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Браим Диас — игрок сборной Марокко: почему полузащитник Реала не стал выступать за Испанию, подробности, комментарий

Звезда «Реала» выбрал Марокко, а не Испанию. И его обиду можно понять
Анатолий Романов
Почему Браим Диас не стал выступать за Испанию?
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Марокканцы уговаривали Браима Диаса с 2018 года. Удивительно, что в команду Испании его так и не вызвали.

Сборная Марокко заставила говорить о себе весь мир на ЧМ-2022, где сенсационно дошла до полуфинала. И вот теперь марокканцы опять удивляют. На этот раз тем, что переманили к себе звёздного полузащитника «Реала» Браима Диаса, который, казалось бы, по своему уровню мог быть на первых ролях и в сборной Испании.

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Диас родился и вырос в Испании – в Малаге. На юношеском и молодёжном уровне он выступал за испанскую сборную. Например, в составе национальной команды U17 Браим дошёл до финала юношеского Евро-2016. Забил в полуфинале немцам (причём победный гол) и в решающем матче за золото – португальцам. Испанцы проиграли тот финал по пенальти.

В общем, ни о какой футбольной связи Диаса с Марокко речи не было. Более того, в 2021 году Браим сыграл и за первую сборную Испании, дебютировав в её составе в товарищеской встрече с Литвой (4:0). Интересно, что это случилось при нынешнем главном тренере национальной команды Луисе де ла Фуэнте. Атакующий полузащитник вышел в стартовом составе, провёл на поле все 90+ минут и отметился своим первым и последним голом в единственном матче за национальную команду.

Вот только дебют Диаса за первую сборную был формальным. В тот день должен был состояться матч главных национальных команд Испании и Литвы, однако из-за положительного теста на коронавирус у Серхио Бускетса основу изолировали. Вместо неё на поле вышла сборная, составленная из игроков не старше 23 лет. Затем в 2021 году Луис Энрике вызвал Браима на матчи отборочного цикла Евро-2022 с Грецией и Швецией. Полузащитник дважды попал в заявку, но на этом его отношения с национальной командой Испании завершились.

Браим Диас (в красном) в матче за сборную U17

Браим Диас (в красном) в матче за сборную U17

Фото: Giusерре Bеllini/Getty Images

Летом 2020-го Диас ушёл из «Реала» в «Милан», где за три года аренды превратился в действительно большого игрока. Выиграл с командой чемпионский титул. Особенно успешным получился для Браима последний миланский сезон-2022/2023, в котором он набрал 6+7 в 33 матчах Серии А.

Возвращение в «Реал» в нынешнем сезоне тоже получилось отличным. У Диаса уже восемь голов и четыре голевые передачи в 32 матчах всех турниров, несмотря на то что в стартовый состав он попал только 15 раз. Браим здорово подменял Джуда Беллингема в играх Лиги чемпионов с «Брагой» на групповом этапе и с «РБ Лейпциг» в плей-офф, забивая победные мячи. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти больше не хочет отпускать Диаса, поскольку высоко ценит его как игрока основной обоймы.

Браим Диас после гола за «Реал»

Браим Диас после гола за «Реал»

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Тем не менее и достигший футбольной зрелости Браим не пригодился сборной Испании. Ещё в прошлом году появилась информация, что полузащитник готов выступать за Марокко. Ведь мать футболиста – испанка, а отец – марокканец. Однако потребовалось время, чтобы решить некоторые вопросы, связанные со сменой гражданства.

Поскольку Диас был заигран за сборную Испании только в товарищеской встрече, это не помешало ему поменять национальную команду. Неделю назад издание Marca сообщило, что Браим официально уведомил Федерацию футбола Марокко о переходе к ним. И действительно после этого главный тренер марокканцев Валид Реграги вызвал Диаса на ближайшие спарринги с Анголой (22 марта) и Мавританией (26 марта).

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«Чувствую себя на 100% испанцем и на 100% марокканцем, – объяснил свой выбор Браим. – Любовь, которую подарили мне Испания и Марокко, очень большая, это две замечательные страны. У меня марокканские корни, но я вырос в Испании… Всегда решаю сердцем, так было и в этот раз. Я просто мальчик с мечтами. Любовь и проект Марокко кажутся мне очень хорошими. Решение принято. Теперь уже не стоит думать о том, что было бы, если бы… Я не думал, позвонит ли мне тренер Испании, чтобы решить».

В свою очередь, де ла Фуэнте, ни разу не вызвавший Диаса в сборную Испании с момента своего назначения в январе 2023 года, так прокомментировал выбор полузащитника в пользу Марокко:

«Я безоговорочно уважаю его позицию. Каждый должен принимать решения сам. Я всегда говорю, что есть три принципа, касающиеся сборных. Во-первых, футболист может играть, во-вторых, он хочет этого, и, в-третьих, тренер вызывает его. Но самое главное – это желание, без условий и требований, при равных с остальными правах и обязанностях.

Я ничего не сказал. Я либо вызываю футболиста, либо не вызываю его. Браим работал со мной больше, чем с кем-либо другим, я ценю его и дал ему это понять. Желаю ему всего наилучшего, каждый волен принимать решения, и я их уважаю».

Браим Диас в молодёжной сборной Испании

Браим Диас в молодёжной сборной Испании

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Диас за карьеру провёл 16 матчей под руководством де ла Фуэнте в различных сборных. А вот с первой не сложилось. По информации Marca, у Браима не было никаких контактов с тренером – Луис просто не звонил ему. Хотя полузащитник «Реала» ждал до последнего. А вот Федерация футбола Марокко пыталась переманить Диаса к себе с 2018 года. Президент федерации, тренер и агенты сделали всё возможное, чтобы убедить Браима, что он будет приоритетной фигурой. Ему предложили интересный проект и шанс стать новой звездой сборной Марокко. В конце концов Диас согласился – это окончательное и бесповоротное решение.

Позиция де ла Фуэнте кажется удивительной, особенно для тренера, который прекрасно знает возможности не последнего игрока «Реала». Впрочем, в феврале издание AS писало, что тренер собирается вызвать Диаса на товарищеские встречи с Колумбией и Бразилией. Видимо, Луис просто поздно вспомнил о Браиме.

Между тем поиск игроков с марокканскими корнями по всей планете – это вообще фишка полуфиналистов ЧМ-2022. На чемпионате мира в Катаре за африканскую сборную играли 13 футболистов, родившихся в других странах. В списке «чужих среди своих» – Яссин Боно, Мунир Мохамеди, Ромен Сес, Ашраф Хакими, Нуссайр Мазрауи, Софьян Амрабат, Селим Амалла, Ильяс Шаир, Билал Эль-Ханнус, Хаким Зиеш, Софьян Буфаль, Закария Абухляль и Валид Хеддира.

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И после ЧМ-2022 марокканцы продолжают возвращать к корням нужных им футболистов. Помимо Диаса, приглашение в африканскую сборную приняли Амин Адли из «Байера», Илиас Акомах из «Вильярреала», Элисс Бен-Сегир из «Монако», Софьян Диоп из «Ниццы», Амир Ричардсон из «Реймса» и Анасс Зарури из «Бёрнли».

В национальной команде Марокко конкуренция – на зависть многим европейским сборным. Представитель Африки может выстрелить и на следующем ЧМ-2026 уже с Диасом в составе. По словам Браима, он будет радоваться голу, если забьёт Испании. Правда, предпочёл бы огорчить кого-нибудь другого.

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