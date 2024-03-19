Возрождение Левандовского и конец самой ужасной серии сезона. Как прошёл тур в Ла Лиге

В Ла Лиге в воскресенье, 17 марта, завершился 29-й тур. В нём произошло два долгожданных события — первый гол Арсена Захаряна в Испании и первая победа «Альмерии» в этом сезоне. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Событие тура: первая победа «Альмерии»

На-ко-нец-то! На протяжении 28 матчей с начала сезона не могла выиграть «Альмерия», установив абсолютный рекорд по этому показателю. И только в 29-м туре андалусийцы впервые в этом чемпионате смогли забрать три очка, обыграв «Лас-Пальмас» в гостях. Для этого оказалось достаточно гола Лео Баптистау в самом начале матча. Сложно представить, какое облегчение испытали игроки «Альмерии» с финальным свистком — так долго они ждали этой победы. Но на их перспективы остаться в элите испанского футбола это едва ли повлияет — уж слишком много было упущено.

Игроки «Альмерии» Фото: ФК «Альмерия»

Матч тура: «Вильярреал» — «Валенсия»

Несмотря на то что зрители увидели всего один гол, матч получился очень бодрым. Команды выдали интересный и зрелищный футбол, на результативность которого очень сильно повлияли голкиперы. Филип Йоргенсен и Георгий Мамардашвили отразили семь и шесть ударов в створ соответственно, при этом многие сейвы были впечатляющими. Победителем же оказался «Вильярреал», который выиграл уже четвёртый матч в Ла Лиге подряд.

Гол тура: Карлес Сайоль («Сельта»)

«Сельта» активно борется за выживание, поэтому каждое очко для неё сейчас на вес золота. Совершить камбэк в гостевом матче с «Севильей» «кельтам» помог вышедший на замену в середине первого тайма Сайоль. Форвард получил мяч на правом углу штрафной, первым касанием убрал с дороги защитника, а вторым мощно пробил в ближний угол.

Карлес Сайоль Фото: Fran Santiago/Getty Images

Герой тура: Роберт Левандовски («Барселона»)

Поляк провёл один из лучших матчей не только в этом сезоне, но и в целом за всё время своего пребывания в «Барселоне». Левандовски стал главным действующим лицом разгрома «Атлетико», который положил конец 25-матчевой беспроигрышной серии «матрасников» в Ла Лиге на своём стадионе. На счету Роберта — гол и две результативные передачи, на которые команда Диего Симеоне ответить не смогла.

Сейв тура: Пауло Гассанига («Жирона»)

Аргентинский голкипер «Жироны» не смог справиться с ударом Йеллу Сантьяго, но потом сделал всё возможное, чтобы оставить свою команду в игре. За 10 минут до конца основного времени оборона каталонцев провалилась, в результате чего Хайме Мата имел убойнейшую возможность снять все вопросы о победителе. Надо признать, что удар у испанца не получился, но даже на такую попытку примерно с 10 метров ещё нужно было успеть среагировать. Гассанига сложился и потащил удар низом, а вот «Жирона» отыграться всё-таки не смогла и по итогам тура опустилась на третье место в таблице.

Пауло Гассанига Фото: Diego Souto/Getty Images

«Привоз» тура: Алехандро Катена («Осасуна»)

Есть ощущение, что лидер Ла Лиги и так смог бы забить «Осасуне». И вовсе не надо было ему для этого помогать. Но защитник памплонцев решил немного подсобить «Реалу», подарив мяч Винисиусу уже на исходе третьей минуты. Бразилец, естественно, не мог таким подарком не воспользоваться, положив начало самому результативному матчу тура.

Остальные матчи 28-го тура Ла Лиги

Этот матч навсегда войдёт в историю, ведь в нём свой первый гол в испанском чемпионате забил Арсен Захарян! Долгожданное для многих российских болельщиков событие произошло на 68-й минуте: Арсен грамотно сыграл на опережение и отправил мяч фактически в пустые ворота спустя всего пару минут после выхода на замену. Этот гол помог «Сосьедаду» обыграть «Кадис» и слегка упрочить свою позицию в еврокубковой зоне.

Островитяне долго и безуспешно пытались забить одному из главных аутсайдеров лиги, но никак не могли переиграть поймавшего кураж Аугусто Баталью. Лишь на 85-й минуте эта аргентинская крепость пала: удар Антонио Раильо после подачи с углового оказался для Батальи неберущимся и принёс «Мальорке» очень важную победу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Баски по-тихому выбили «Атлетико» из зоны Лиги чемпионов! Команда Эрнесто Вальверде могла пропустить первой, но Унай Симон отразил пенальти, а уже в ответной атаке Горка Гурусета открыл счёт. Он же спустя пять минут оформил дубль, а вместе с ним и победу «Атлетика» во втором матче подряд. Борьба за место в четвёрке продолжает набирать обороты!

Игроки «Атлетика» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Поскольку конкуренты «Райо» в борьбе за выживание не дремлют, мадридцам было крайне важно обыграть «Бетис». С чем хозяева и справились, забив по голу в каждом из таймов. Сперва Флорьян Лежён открыл счёт мощным ударом со штрафного, а ближе к концу второго тайма Серхио Камельо удвоил преимущество своей команды и обеспечил ей три очка.

Расписание матчей 30-го тура Ла Лиги

29 марта, пятница

«Кадис» — «Гранада»

30 марта, суббота

«Хетафе» — «Севилья»

«Альмерия» — «Осасуна»

«Валенсия» — «Мальорка»

«Атлетик» — «Алавес»

31 марта, воскресенье

«Сельта» — «Райо Вальекано»

«Жирона» — «Бетис»

«Алавес» — «Реал Сосьедад»

«Реал» — «Атлетик»

1 апреля, понедельник

«Вильярреал» — «Атлетико»