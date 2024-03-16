Абрамович — шанс для «Валенсии». Культовый клуб загибается без нормального владельца

Многотысячные протесты, долги, победа в Кубке Испании и тренерство Гари Невилла – это лишь страничка из истории болезни клуба, в который может зайти Роман Абрамович. Испанская газета AS выдала мощную новость: бывший хозяин «Челси» вознамерился купить «Валенсию». Сколько процентов акций купит Абрамович, кого поставит на руководящие посты, сколько вложит денег – таких деталей пока нет. Но новость в любом случае взорвала информпространство. Чем не повод разобраться, что такое сегодня «Валенсия» и с чем её, возможно, придётся есть Роману Аркадьевичу.

Самый яркий человек в современной «Валенсии» – это её владелец Питер Лим. Он рулит клубом с 2014 года и, пожалуй, уже может считаться самым ненавидимым президентом в истории «Валенсии». Лим пришёл в тяжёлый момент. Во второй половине 2000-х у «Валенсии» ухудшилось финансовое положение, возникли долги. В частности, поэтому вынужденно продали двух Давидов – Вилью и Сильву, а также Хуана Мату. Лим пришёл и заявил, что постарается оздоровить финансы, и сразу вложит € 100 млн.

Питер Лим — президент «Валенсии» Фото: NurPhoto via Getty Images

В качестве бизнес-партнёра сингапурский босс подтянул одного из главных агентов мира – Жорже Мендеша. И тот привёз тренера – как думаете, откуда? Конечно, из Португалии! Это был экс-вратарь «Динамо» Нуну Эшпириту Санту. Выбор многих удивил. Да, накануне прихода Лима «Валенсия» заняла всего лишь восьмое место, так что никаких завышенных ожиданий от нового сезона не было. Но всё же до «Валенсии» Нуну поработал только в маленьком португальском «Риу Аве». А тут – клуб с большой историей, в более конкурентной лиге, да ещё и на хайпе от прихода нового владельца.

Тем не менее команда с Нуну выстрелила, заняла четвёртое место и пробилась в Лигу чемпионов. Мендеш угадал с тренером, а ещё – с несколькими трансферами. Ну разве мог такой профи, как Жорже, не воспользоваться шансом и не подогнать Лиму несколько своих клиентов? В «Валенсию» пришли Жоау Канселу и Николас Отаменди. Плюс по своим португальским каналам Мендеш завёз в клуб Андре Гомеша, Родриго и Энцо Переса.

В общем, начало при Лиме было сильное. Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что конец так порвёт. А он порвал. Вернее, рвёт – в настоящем времени. Лим вроде как уже несколько лет продаёт клуб – а всё никак не продаст. Вот и сейчас информация про Абрамовича – это лишь инсайд. Выльется ли он во что-то конкретное – большой вопрос.

Второй сезон Нуну получился намного хуже первого. «Валенсия» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов, дважды уступив «Зениту». Плюс совсем плохо шли дела в чемпионате. Лим решил уволить Нуну и назначил звезду голубых экранов – Гари Невилла. Кажется, именно для этой ситуации и придумали выражение epic fail.

Гари Невилл — тренер «Валенсии» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Невилл сидел себе спокойно в уютной студии и рассказывал самым разным тренерам, в чём они неправы и как на самом деле надо работать. Язвил, острил и брызгал ядом – как он умеет. И тут он стал тренером сам. Чтобы понять, насколько это было успешно, можно даже не изучать результаты. Достаточно знать, что после четырёх месяцев тренерства в «Валенсии» Гари Невилл больше не работал тренером ни одного дня и ни одной секунды. Апофеоз работы Невилла в Испании – это полуфинал Кубка между «Барселоной» и «Валенсией» на «Камп Ноу». С одной стороны – полуфинал! Это неплохо. С другой – «Валенсия» получила 0:7. И особенно получил Денис Черышев.

В первой в части того сезона-2014/2015 Черышев сыграл за «Реал» в Кубке с «Кадисом». Денис забил, «Реал» выиграл. Но дело в том, что россиянин не мог играть из-за дисквалификации, которую получил сезоном ранее в составе «Вильярреала». За это нарушение Мадрид просто выбросили из Кубка. И когда Черышев уже в составе «Валенсии» вышел на «Камп Ноу», его встретили овацией. И это тот случай, когда чем громче овация, тем игроку неприятнее.

Уже в момент назначения Невилла фаны «Валенсии» заподозрили неладное. Во время работы Гари подозрений стало ещё больше. А дальше стало ясно, что ничего хорошего ждать не нужно. Будет ещё хуже!

Долги то уменьшались, то увеличивались – но в целом они никуда не делись. Акции клуба подешевели. А спортивные результаты стали хуже. Сезон-2016/2017 – полный абсурд и катастрофа. «Валенсия» поменяла тренера три раза! И один из тренеров, Воро, становился главным дважды. Воро вообще один из символов «Валенсии» Лима, при нём он заходил на пост главного тренера шесть раз! Один раз – полноценно и пять раз – с приставкой «и. о.».

Воро — тренер «Валенсии» Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Ещё одна метка безумия на «Валенсии» в том сезоне – ситуация с тренером Чезаре Пранделли. Его назначили в октябре 2016-го. А в январе 2017-го его уже не было. Всё дело в том, что Пранделли обещали привезти нападающего Симоне Дзадзу. Но не привезли. Пранделли психанул и ушёл. А после этого… Дзадза перешёл в «Валенсию»!

В фильме «Ширли-мырли» Владимир Меньшов, который играет президента, произносит фразу: «Я всегда говорил, что спасти нас может только чудо. Оно и произошло». Если бы в Испании знали об этом фильме, там наверняка именно этой фразой описали бы произошедшее с «Валенсией» в конце 2010-х. Питер Лим слегка отпустил вожжи и перестал участвовать в оперативном управлении клубом так же активно, как раньше. И это сработало!

Сначала в «Валенсию» на позицию спортивного директора пришёл Матеу Алемани, который ранее был президентом «Мальорки». А затем пришёл тренер Марселино. В следующие два сезона «Валенсия» дважды заняла четвёртое место в Ла Лиге, сыграла в Лиге чемпионов, дошла до полуфинала Лиги Европы и выиграла Кубок Испании. После эксперимента с Невиллом, внезапного появления и ухода Пранделли и бесконечных прыжков Воро на временно свободное место главного тренера работа Марселино стала настоящим прорывом.

Марселино — тренер «Валенсии» Фото: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

Но Питер Лим не мог просто так это оставить. Как же так: он меньше участвует в жизни «Валенсии» – а ей только лучше? «Хватит это терпеть!» — решил Лим. И началось! Сперва сингапурец, игнорируя мнение Марселино и Алемани, согласовал продажу в «Атлетико» нападающего Родриго. Трансфер в итоге не состоялся, но тренер и спортивный директор запомнили.

А после сезона-2018/2019, после победы в Кубке, Лим заблокировал два трансфера на вход. Марселино и Алемани хотели Рафинью и Дениса Суареса из «Барселоны». Лим отказался их подписывать без объяснения причин – и Марселино «сгорел». Он публично заявил, что «Валенсия» недоукомплектована, в отличие от других участников еврокубков от Испании. Лим ответил делом. Укомплектовал «Валенсию»? Нет, уволил Марселино.

С тех пор прошло почти пять лет. В последнее трансферное окно Лим снова заблокировал сделку. Тренер «Валенсии» Рубен Бараха хотел подписать из Сегунды полузащитника Карлоса Висенте. Президент отказал, но объяснил своё решение: дорого. В итоге Висенте ушёл в «Алавес». Цена вопроса, по данным Transfermarkt, € 600 тыс. Для «Валенсии» сегодня такие деньги – ту мач.

На клубе по-прежнему висят долги. За время президентства Лима акции «Валенсии» подешевели в несколько раз. Болельщики были недовольны им ещё до и во время работы Марселино, но увольнение любимого и успешного тренера стало настоящим триггером. С тех пор жёлтые плакаты с надписью Lim, go home! появляются на каждом домашнем матче «Валенсии». Бывают и многотысячные протестные шествия. Последнее организовали в начале марта перед матчем с «Реалом».

Протесты болельщиков «Валенсии» против Питера Лима Фото: Jose Miguel Fernandez/NurPhoto via Getty Images

После Марселино – то есть с 2019-го по 2024-й – «Валенсия» семь раз меняла тренера. Трижды с традиционной приставкой «и. о.» залетал Воро. А ещё приезжали близкий к Жорже Мендешу Альберт Селадес, экс-тренер «Рубина» Хави Грасия, Дженнаро Гаттузо, Пепе Бордалас и Рубен Бараха. «Валенсия» успешно забыла о еврокубках и была близка к решению другой задачи – вылететь в Сегунду. Клуб своим бестолковым менеджментом делал для этого очень многое, дважды висел на волоске от вылета – но оба раза спасался.

Сейчас «Валенсия» на восьмом месте в Ла Лиге, и это настоящая аномалия. Трансферов на вход почти нет, но тренер Бараха прекрасно работает с местными воспитанниками. В конце 2000-х «Валенсия» продала Вилью, Сильву и Мату, чтобы закрыть часть долгов. Так же скоро может произойти с Хави Геррой, Георгием Мамардашвили, Диего Лопесом или Франом Пересом. Есть кого продать – это уже кое-что.

Рубен Бараха — тренер «Валенсии» Фото: David Aliaga/NurPhoto via Getty Images

На фоне относительно нормального нынешнего сезона болельщики не стали теплее к Питеру Лиму. Они понимают: с Барахой попали случайно. Те, кто его приглашал, сами наверняка не ждали, что он так здорово сыграет с молодёжью. Болельщики сильно поддерживают команду и тренера (Бараха – легенда «Валенсии» как игрок, побеждал с клубом в Ла Лиге и выходил в финал ЛЧ) – и так же сильно ненавидят Лима.

Настроения для перемен назрели давно. Нет сомнений: кто бы ни пришёл на место Лима, фаны будут ему или ей рады. Слухи о том, что «Валенсия» может быть продана, появляются регулярно. Но пока они ни во что не вылились. Теперь посмотрим, что будет с Абрамовичем.

После продажи «Челси» Роману Аркадьевичу приписывали интерес к «Валенсии» ещё в 2022-м. Также писали, что он может купить турецкий «Гёзтепе». Турок, видимо, не будет. А «Валенсия», по данным AS, возможна. И, если всё случится, на улицах Валенсии наверняка будут новые шествия. Но уже не протестные, а торжественные. Там будут праздновать избавление от сингапурского злодея. И надеяться на светлое будущее с человеком, который уже реализовал его для некогда скромной команды в Англии.