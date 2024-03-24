«Реал» хочет звезду «Ливерпуля», «Милан» — экс-лидера «Динамо». Трансферные слухи недели

Европейский сезон входит в решающую стадию. Уже не за горами финиш главных турниров и отпуск. Следовательно, нас ждёт и трансферное окно. Мы собрали все главные новости за прошедшую неделю, касающиеся возможных переходов.

«Барса» отправит Левандовского по пути Суареса?

Роберт Левандовски Фото: Alex Caparros/Getty Images

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски предстоящим летом может сменить клуб. Как сообщает журналист Рубен Урия (сотрудничающий с Diario Sport), руководство каталонцев планирует расстаться с 35-летним форвардом — поляк интересен мадридскому «Атлетико». «Матрасники» следят за ситуацией вокруг нападающего. Не исключено, что в скором времени руководство «Атлетико» выйдет на «Барселону» с трансферным предложением по Левандовскому. Интересно, что ранее по такому же маршруту следовал Луис Суарес. В 2020-м он также оказался не нужен «Барсе», после чего перебрался в «Атлетико».

Лидер «Ливерпуля» окажется в Мадриде?

Трент Александер-Арнольд Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Юрген Клопп покидает «Ливерпуль» летом. Не исключено, что клуб останется без нескольких лидеров. Один из них – Трент Александер-Арнольд. Как сообщает Relevo, мадридский «Реал» следит за ситуацией вокруг игрока. Основной правый защитник клуба Дани Карвахаль не молодеет: ему уже 32 года. «Реал» рассматривает усиление на эту позицию, а Трент – один из лучших вариантов. Мадридцы пока не связывались с «Ливерпулем» и не делали предложений о приобретении футболиста. На данном этапе «Реал» просто проявляет заинтересованность в воспитаннике английского клуба.

«Реал» забирает «электричку» на левый фланг

Альфонсо Дэвис Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Мадридцы не останавливаются на интересе к Александер-Арнольду. Левый фланг обороны – приоритет на летнее окно – 2024. А главный кандидат – Альфонсо Дэвис. По информации Cadena Ser, «Реал» предложит «Баварии» за канадца около € 50 млн, а самому Дэвису – зарплату в размере € 10 млн в год. Мюнхенцы не могут обеспечить игроку подобные условия, так как они нарушат экосистему денежных окладов в клубе.

Возможный трёхстороний обмен между «Реалом», «Баварией» и «Миланом»

ТЕО ЭРНАНДЕС Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Громкая новость от Mundo Deportivo: «Реал», «Бавария» и «Милан» планируют провернуть трёхстороннюю сделку по обмену левыми защитниками в предстоящее летнее трансферное окно. «Реал», скорее всего, заберёт Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Мюнхенцы в качестве замены видят Тео Эрнандеса из «Милана». А «Реал» предложит итальянской команде своего защитника — Ферлана Менди, который в случае прихода Дэвиса перестанет попадать в состав. Получится провернуть такую сложную схему?

«Ливерпуль» нашёл замену Салаху?

Мохамед Салах Фото: Angel Martinez/Getty Images

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах – одна из целей Саудовской Аравии на лето. Однако у англичан, похоже, есть план, как заменить вингера в случае его ухода. Diario Sport сообщает, что «Ливерпуль» проявляет интерес к форварду «Реала» Родриго Гоэсу. Мерсисайдцы уже связались с мадридцами. Ожидается, что «Реал» запросит не менее € 100 млн за Гоэса. Сам Родриго, по сообщениям СМИ, думает, что вряд ли будет постоянно играть в старте «Реала». В скором времени «Реал» возьмёт форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, также к клубу присоединится Эндрик. Так что вариант с «Ливерпулем» вполне вероятен.

«Милан» рассмотрит покупку экс-игрока «Динамо»

Себастьян Шиманьски Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Итальянский гранд заинтересован в Себастьяне Шиманьском! Как сообщает Aksam, «Фенербахче» отклонил первоначальное предложение «Милана» по покупке игрока в € 18 млн. «Россонери» планируют увеличить сумму. Вероятно, стороны придут к соглашению по трансферу за € 25 млн. Отличная потенциальная сделка для стамбульцев. Также Шиманьским интересуются «Наполи» и «Тоттенхэм».

«Барса» близка к покупке партнёра Хвичи

Станислав Лоботка Фото: Eric Alonso/Getty Images

«Барселона» обладает хорошим набором игроков в центр поля. Но травмы не позволяют Хави иметь на руках все варианты. Летом испанец покинет пост тренера «Барсы», но руководство уже ведёт переговоры по полузащитникам. Один из вариантов – Станислав Лоботка из «Наполи». Его агент сообщил, что он общался со спортивным директором каталонцев Деку о возможности трансфера: «Мы уже говорили с Деку о подписании Станислава. «Барселона» хотела бы подписать его, но сначала должно произойти много событий». Отметим, что Transfermarkt оценивает стоимость словака в € 30 млн.

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Иммобиле воссоединится с Индзаги?

Чиро Иммобиле Фото: Marco Rosi/Getty Images

У нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле возникли проблемы с фанатами клуба. Например, один из болельщиков «орлов» оскорбил форварда, когда тот находился в автомобиле со своим четырёхлетним сыном. Также был случай, когда поклонники римского клуба оскорбляли жену Иммобиле в тот момент, когда игрока не было рядом с ней. А ещё группа людей подкараулила Чиро и его жену перед школой, где учится их сын, и начала оскорблять футболиста. Так что Иммобиле логично хочет сменить обстановку. Tuttomercatoweb сообщает, что «Интер» заинтересован в подписании 34-летнего форварда. Представители миланцев уже успели встретиться с агентами футболиста и обсудить детали возможного перехода. В «Интере» работает тренер Симоне Индзаги, с которым Иммобиле пересекался в «Лацио». Так что трансфер более чем вероятен.

Странное поведение «Баварии»

Йозуа Киммих Фото: Getty Images

Йозуа Киммих – один из лидеров «Баварии» и сборной Германии, футболист, который никогда не даёт усомниться в своём классе. Однако журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что летом мюнхенцы могут продать полузащитника, если поступит подходящее предложение. Сам Киммих также не исключает возможности переезда и открыт для переговоров. Источник отмечает, что на Йозуа претендуют пять топ-клубов: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» и «Барселона». Некоторые из них уже связались с Киммихом. Также Плеттенберг отметил, что игрок не рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ». Странно, что «Бавария» не хочет сохранить футболиста такого уровня у себя.

А ещё и «Ювентус» планирует забрать трёх игроков мюнхенцев

Лерой Зане Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Кто будет играть в «Баварии»? Corriere dello Sport сообщает, что «Ювентус» хочет купить у мюнхенцев сразу трёх игроков: защитника Нуссайра Мазрауи, полузащитника Леона Горецку и вингера Лероя Зане. Но чтобы совершить сделку, «Ювентус» должен найти клад. Transfermarkt оценивает совокупную стоимость игроков в € 150 млн: € 80 млн – цена Зане, Горецка оценивается в € 40 млн, а Мазрауи – в € 30 млн. Интересно, получится ли у «Юве» перетащить хотя бы одного игрока?