Обыграли чемпионов мира, но грустно завершили турне. Как наша молодёжка съездила в Уругвай

Молодёжная сборная России снова гостила в Южной Америке. В октябре 2023 года команда Ивана Шабарова играла на территории Бразилии, а теперь — в Уругвае.

Обыграли действующих чемпионов мира

22 марта россияне обыграли молодёжную сборную Уругвая. Между прочим, это действующий победитель чемпионата мира. Сразу оговоримся: в нынешнем составе уругвайской молодёжки много новых футболистов. Шабаров, в свою очередь, выставил с первых минут немало знакомых имён. В защите играли армейцы Михаил Рядно и Матвей Лукин, а также ростовчанин Илья Кирш. Спартаковец Даниил Зорин появился в полузащите, а в атаке бегали футболист «Урала» Игорь Дмитриев, краснодарец Дмитрий Кучугура и динамовец Александр Чупаёв.

До перерыва сборная России играла намного интереснее соперника. Особенно резвились Дмитриев и Кучугура. Но реализация команды Шабарова оставила неприятное впечатление. Реализуй она хотя бы половину моментов, на перерыв ушла бы с большим преимуществом. Неприятным событием первого тайма стала травма Зорина — спартаковец получил шипами в область колена. Казалось, что сначала Даниил не обратил внимания на этот эпизод, но через пару минут не смог подать угловой и попросил замену.

Единственный гол Россия забила в самой концовке. Вышедший на замену Никита Салтыков заработал пенальти, а Кучугура переиграл вратаря с «точки». К слову, если бы не голкипер Федерико Бонилья, россияне победили бы с куда более крупным счётом. После матча Шабаров посетовал на слабую реализацию. А ещё подчеркнул, что ждал большего от некоторых футболистов российской молодёжки.

Российская молодёжка после матча с уругвайскими сверстниками Фото: РФС

Разгромили второго соперника

23 марта команда Шабарова встретилась с молодёжкой «Насьоналя». Получилось очень даже успешно — победа со счётом 7:2. На этот раз тренерский штаб полностью поменял стартовый состав. Оно и понятно, всё-таки между матчами был короткий временной промежуток. Плюс Шабаров заранее сказал, что в Уругвае сыграют все футболисты. «Ребята сюда летели больше суток не для того, чтобы посмотреть со скамейки, как другие играют», — подчеркнул тренер.

В стартовом протоколе выделялись вратарь «Локомотива» Даниил Худяков, а также атакующий футболист «Урала» Илья Ишков и будущий игрок «Локомотива» Салтыков. Матч должен был стартовать в 10 утра по местному времени. Почему так рано? Дело в том, что в Уругвае запрещено играть с 12 до 18 часов из-за жары. Это касается не только взрослых команд, но и молодёжных. Правда, встреча началась с 20-минутной задержкой. Всё из-за судейской бригады, которая опоздала к началу игру. Бывает и такое.

Перед матчем футболисты обеих команд почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» минутой молчания. А наши ребята играли в траурных повязках. Россияне мощно провели первую половину и забили три мяча ещё до свистка на перерыв. Счёт открыл армеец Кирилл Глебов, а потом дважды отличился спартаковец Артём Быковский (в первом случае реализовал пенальти). Ишков и Салтыков отдали по результативной передаче.

Наша молодёжка не испытала проблем в матче с «Насьоналем» Фото: РФС

Сразу после перерыва ошибся Худяков — вратарь «Локомотива» неудачно сыграл на выходе и «привёз» гол. Даниил реабилитировался через несколько минут, когда взял пенальти. Конечно, соперник пробил не лучшим образом, но вратарь чётко среагировал и забрал мяч намертво. Во второй половине дублем в составе сборной России отметился Илья Родионов из «Черноморца», ещё по голу забили Чупаёв и Дмитриев (с пенальти).

«Наверное, соперник действительно отнёсся к игре как к товарищеской. Они были постарше, но такого желания, как позавчера у молодёжной сборной Уругвая, у них не было. Но это не умаляет достоинств нашей команды. Большую часть первого тайма мы играли достаточно агрессивно. Ключевым стал момент, когда Худяков отбил пенальти, потому что счёт мог стать 3:2, и тогда всё было бы по-другому», — подвёл итоги матча Шабаров.

Открыли счёт в третьем матче, но проиграли

Заключительный матч в Уругвае российская молодёжка провела 25 марта. В этот день она встретилась со сверстниками из команды «Монтевидео Сити Торке». Кстати, этот клуб несколько лет назад приобрёл консорциум City Football Group, которому также принадлежит «Манчестер Сити». Матч снова стартовал рано утром по местному времени. В первой половине игра шла по сценарию сборной России. Вполне логично, что первыми забили именно наши футболисты — Чупаёв замкнул прострел Дмитриева.

К сожалению, на последних минутах первого тайма арбитр назначил пенальти, который реализовал соперник. А на старте второй половины мяч во второй раз оказался в воротах российской молодёжки. Надо признать, что после перерыва хозяева захватили преимущество. Исправить положение удалось только после того, как тренерский штаб сборной России произвёл замены. Но на итоговом результате это уже не сказалось — 1:2.

Молодёжная сборная России проиграла заключительный матч в Уругвае Фото: РФС

Таким образом, наш молодёжка одержала две победы и потерпела одно поражение. В целом итоги турне следует признать позитивными. Однако игра команды во втором тайме заключительного матча оставляет вопросы. Но это работа для тренерского штаба.