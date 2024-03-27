За Англию зажёг парень, которого никто не знал ещё 4 месяца назад. А спас Беллингем

Удивительно, насколько резвым получился товарищеский матч между Англией и Бельгией. С первых минут начали происходить важные события. Сначала Стоунз получил травму и вынужденно ушёл с поля. Тут напрашивается шутка про проклятую повязку сборной Англии. Основной капитан Кейн – травмирован. В прошлом матче повязка была у трёх футболистов – Уолкера, Магуайра и Стоунза. И все получили повреждения. В этом плане немного страшно за Райса, который впервые вывел Англию в качестве капитана.

Вскоре после травмы Стоунза гости открыли счёт. Пикфорд вышел из ворот и крайне неудачно выбил мяч по низкой траектории. В результате моментально получил гол в свои ворота и жестами показывал партнёрам, что у него не получился вынос. Возможно, сказался обильный дождь. А гол остался за Тилемансом, которому не впервой огорчать Пикфорда.

Англия — Бельгия Фото: Кадр из трансляции

Хозяева достаточно оперативно сравняли счёт. Причём всё началось с того, что в центре поля обострил дебютировавший полузащитник «МЮ» Майну. Через мгновение Тони заработал пенальти и сам же его реализовал практически без разбега. Для форварда этот гол стал первым в карьере за сборную Англии.

Дебютный гол за национальную команду положил и Боуэн, но VAR обнаружил офсайд. На самом деле поразительно, как англичане в первом тайме остались без ещё одного гола. Моментов создали достаточно, а Беллингем упустил вообще убойный шанс. Пробил выше ворот с 10 метров.

Англия — Бельгия Фото: Кадр из трансляции

В результате до перерыва бельгийцы снова вышли вперёд. И опять не обошлось без явной ошибки от игрока сборной Англии. На этот раз уже Данк был первым на мяче, но не смог его выбить и подарил Лукаку. Тот выполнил изящную передачу внешней стороной стопы на дальнюю штангу. Туда набежал Тилеманс и забил головой в падении. Дубль и по-настоящему красивый гол гостей.

Кстати, многие из этих гостей имели опыт выступления в Англии. В стартовом составе бельгийцев вышли девять человек, которые имеют опыт выступления в АПЛ. Среди них выделялся, пожалуй, Доку. Такое ощущение, что он шёл в обводку больше, чем все остальные футболисты, вместе взятые. Правда, и мяч терял часто. А у англичан не по годам смело действовал 18-летний Майну, которому Саутгейт отвёл на поле 74 минуты. Неплохо для парня, которого четыре месяца назад никто не знал (до ноября 2023 года у него было лишь 10 минут в АПЛ). Незадолго до замены у Майну была хорошая возможность отличиться, но его удар заблокировали.

В целом второй тайм получился не таким событийным, как первый. У команды были опасные подходы, но всё-таки чаще полумоменты. Фоден просил второй пенальти, но судья не увидел для этого оснований. Хозяева били по воротам значительно больше (17:7), но снова сравнять счёт всё не получалось.

Тренер сборной Англии освежил атаку – вышли Гордон, Уоткинс и Мэддисон. И именно полузащитник «Тоттенхэма» из неудобной позиции отдал голевую передачу на Беллингема на 90+5-й минуте. В результате – 2:2. Англичанам с огромным трудом, но удалось избежать двух поражений за три дня.