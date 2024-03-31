История Гвардиолы и Артеты, какой вы её не знали

Пеп и Микель дружат с 1990-х, а поворотным моментом в их отношениях стал полуфинал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Челси».

«Я всегда отмечал огромную вовлечённость Артеты в успех «Сити», когда он был моим ассистентом – после важных голов команды он скакал как ужаленный, – признался однажды Хосеп Гвардиола. – И только в матчах с одной командой он всегда сидел не шелохнувшись. Это «Арсенал». Тогда я подумал, что у Микеля очень сильная связь с этим клубом».

Рассказываем о том, как познакомились и благодаря чему сблизились Хосеп Гвардиола и Микель Артета, чьё захватывающее противостояние превратилось в одно из самых напряжённых в английской Премьер-лиге.

Чтобы обыграть «Арсенал», Гвардиола на одну неделю сделал Артету главным тренером

Гвардиола ценит в людях характер и интеллект, поэтому всегда окружает себя единомышленниками, у которых на всё есть свой взгляд. «Умный человек не будет спрашивать мнение у подпевал», – философствует Пеп. А ещё босс «Манчестер Сити» привык верить как в игроков, так и в тренерский штаб – когда в 2016 году он пригласил в «Сити» Артету, то был уверен в нём на 100%. Это произошло всего два месяца спустя после завершения Микелем карьеры игрока в «Арсенале».

Вскоре после прихода Артеты на «Эмирейтс» команде Гвардиолы предстояла игра с «канонирами», и Пеп в определённой степени пошёл на риск. Он позвал нового помощника в свой кабинет и сказал: «Руководить командой в этом матче будешь ты. Верю, что ты справишься – всё зависит от тебя. Делай всё, что считаешь правильным». Главный тренер понимал, что Микель точно знает лондонскую команду лучше него, ведь он совсем недавно выходил с этими игроками на поле. Футболисты «Сити» немного обалдели, когда Пеп сказал: «На этой неделе главный – Артета». Но всё сложилось замечательно – «горожане» выиграли встречу со счётом 2:1.

Пеп и Микель руководят «Сити» Фото: Marc Atkins/Getty Images

Ход Гвардиолы потрясающий со всех точек зрения: он вселил уверенность в желавшего расти ассистента, а команда почувствовала, что Микель не просто специалист, который расставляет фишки. Многие игроки «Сити» отмечали огромный вклад Артеты в их становление и развитие в команде – его советы подчас оказывались бесценными. Во многом помогало, в частности, что помощник тренера говорит на шести языках. Также в этой работе имел место подход «хороший и плохой полицейский», в котором Микель выступал в роли плохого парня, донося порой в очень резкой манере суть пожеланий или требований.

«Микель всегда был очень убедителен. Каждое его слово несло большой смысл, – вспоминает бывший полузащитник «Сити» Лерой Зане. – Как-то мы играли против «Брайтона», и меня поставили на позицию крайнего защитника. Артета подошёл ко мне и сказал: «Лерой, я знаю, что ты ненавидишь выступать в этой роли, но будь умным. Ты молод, и тебе ещё многое предстоит сделать и совершенствоваться». Он вдохновил меня терпеть и работать, прописал каждый манёвр в матче, каждую деталь. Та дорожная карта очень мне помогла. Он потрясающий человек и ментор».

Пеп консультировался с Микелем перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Челси» в 2012-м

Пеп знаком с Артетой с тех пор, как юный Микель делал первые шаги в академии «Барселоны», а Гвардиола в тот момент был капитаном команды. Свой дебют за «Барсу» нынешний тренер «Арсенала» запомнил на всю жизнь, потому что в 16 лет в одной из товарищеских игр заменил Пепа. «Я играл вместе с Ривалдо, Фигу, Клюйвертом, Луисом Энрике, всеми суперзвёздами. Но главным моим героем был Гвардиола – из-за крутой игры и потрясающих человеческих качеств. Он сильно помог мне при переходе из юношеского футбола во взрослый», – признался Микель. Молодой полузащитник не стал ждать несколько лет, когда появится возможность пробиться в основной состав родной команды – и ушёл в «ПСЖ».

Несмотря на то что дороги футболистов разошлись, они поддерживали связь. Гвардиоле импонировал британский футбол, поэтому он часто звонил игравшему сначала за «Рейнджерс», а после в «Эвертоне» и «Арсенале» земляку и интересовался его впечатлениями. Однажды помощь Пепу от Артеты понадобилась конкретная. В 2012 году «Барселона» играла с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов, и тренер каталонцев поинтересовался у Микеля слабыми сторонами лондонцев. Гвардиола не ожидал услышать от Артеты настолько развёрнутый и глубокий ответ с тактическими тонкостями и игровыми характеристиками «синих» – тогда они проговорили больше часа.

Судьбу того эпичного противостояния во многом решил нереализованный Лионелем Месси пенальти в ответной встрече, и «Барса» проиграла будущему обладателю трофея. Но Гвардиола всё равно оказался под впечатлением – после этого они с Артетой стали чаще обмениваться идеями. Три года спустя Пеп и Микель пересеклись в матче Лиги чемпионов, когда «Арсенал» Микеля разгромно проиграл в Мюнхене «Баварии» Гвардиолы (1:5). После игры тренер долго разговаривал с полузащитником в подтрибунном помещении и признался Артете, что однажды хотел бы возглавить английскую команду.

«Я мечтаю сделать то же самое, что в «Барселоне», когда окажусь в Англии. Хочу добиться того, что все считают невозможным в этой лиге. Я хотел бы, чтобы твой опыт и поддержка помогли мне в этом», – эти слова Пепа растрогали и запали в душу Артете.

Микель провёл в «Арсенале» лучшие годы игровой карьеры Фото: Paul Gilham/Getty Images

Квартира Артеты напоминает обитель футбольного гика

По большому счёту Артета сформировался как тренер ещё во время выступлений за «Арсенал». Тренировавший команду Арсен Венгер не имел склонности много говорить в перерыве – он считал, что зажигать команду должен кто-то из игроков. В разное время это делали Тони Адамс, Патрик Виейра и другие великие капитаны «канониров», а затем эта миссия перешла к Артете. Во время тренировок он больше общался с тренерским штабом, чем с игроками, проводя много времени с видеоаналитиками и обсуждая сильные и слабые стороны предстоящих соперников. За это в «Арсенале» его прозвали Бригадиром.

Большинство футболистов склонны беспокоиться только о себе, но Артета был по-настоящему счастлив, когда вникал во все процессы. Ровно таким же ближе к концу своей игровой карьеры был и Гвардиола. Пеп до сих пор остался таким же гиком футбола, способным ежедневно познавать что-то новое. Есть одна история, подтверждающая, что Артета сделан из того же теста.

Артета во время стычки с Педерсеном Фото: Barrington Coombs/Getty Images

Во время первого сезона в «Сити» жена Микеля, аргентинская телеведущая и актриса Лорена Берналь, работала и жила в Лос-Анджелесе вместе с их двумя сыновьями. Поэтому в квартире Микеля всегда было много друзей, чтобы не скучать. И у всех челюсть падала на пол при виде стен, на которых висели тактические схемы, сотни стикеров, заметок, а на двух огромных экранах постоянно крутились футбольные матчи с разных точек планеты. Если не было прямой трансляции игры, он в стиле Венгера включал старую запись.

В последний игровой год в «Арсенале» официальный сайт лондонцев попросил полузащитника представить себе создание «ФК Микель Артета» и идеи, которые будут лежать в его основе. «Моя философия будет ясна, – сказал Артета. – Я гарантирую, что все будут преданы делу на 120%, это первое. Если нет, то ты не играешь за меня. Когда пришло время работать, то нужно вкалывать. Если развлечься, то я первый перейду в расслабленный режим. Я хочу, чтобы мой футбол был выразительным и зрелищным».

Спустя много лет Микель не отошёл от этих принципов. Как и Гвардиола, он делает ставку на искромётный атакующий футбол, а в его команде нет токсичных для раздевалки людей. Всех поразило, с какой лёгкостью он пару лет назад избавился от главного бомбардира Пьер-Эмерика Обамеянга, но тренер ни на секунду не сомневался в своём решении. И оказался прав.

Артета никогда не прятался за спины других игроков – в 2017 году ассистент Гвардиолы поучаствовал в драке игроков в манчестерском дерби, где ему разбили бровь. Также трудно забыть, как в 2008-м в матче с «Блэкберном» испанец схватил за горло Мортена Гамста Педерсена. О таком дерзком и умном сопернике, который за пределами поля может быть лучшим другом, всегда мечтал Пеп. Ведь только в сражениях с сильными личностями можно расти и становиться лучше.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше