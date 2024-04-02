Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат Испании — 2023/2024, обзор 30-го тура Ла Лиги: Захарян, Барселона, Реал, Атлетико, Жирона, результаты, таблица

Безумный матч «Жироны» и необъяснимый промах Феликса. Событийный тур в Ла Лиге
Дмитрий Сторожев
Обзор 30-го тура Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии
Захарян совершил ещё одно результативное действие, у «Реала» затащили не Беллингем с Винисиусом.

В Ла Лиге в понедельник, 1 апреля, завершился 30-й тур. В нём мы увидели суперматч с развязкой в добавленное время в Жироне и один из самых удивительных промахов сезона. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Матч тура: «Жирона» — «Бетис»

Испания - Примера . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
3 : 2
Бетис
Севилья
1:0 Довбик – 36'     1:1 Жозе – 45+4'     2:1 Довбик – 65'     2:2 Жозе – 76'     3:2 Стуани – 90+2'    

«Жирона» не слишком удачно по сравнению с первой половиной сезона проводила последние пару месяцев, но в игре с «Бетисом» каталонцам удалось добыть очень важную победу. Подопечные Мичела дважды выходили вперёд усилиями забившего первые голы в Ла Лиге за два месяца Артёма Довбика, но гости оба раза находили ответ. И лишь в добавленное время джокер по имени Кристиан Стуани вырвал для «Жироны» необходимый результат, слегка упрочив позиции своей команды в топ-3.

Кристиан Стуани

Кристиан Стуани

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Герой тура: Родриго («Реал»)

Испания - Примера . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Родриго – 8'     2:0 Родриго – 73'    

Бразильский форвард стал главным действующим лицом в матче с «Атлетиком», став автором обоих голов «Реала» в этой встрече. Уже в начале игры он завершил сольный проход красивым обводящим ударом с полукруга, а в середине второго тайма приговорил басков после передачи Джуда Беллингема. Благодаря этому дублю Родриго обновил личный рекорд по результативности за сезон в Ла Лиге — на его счету уже 10 голов.

В матче были и другие хайлайты:
А «Реалу» точно нужен Мбаппе? После такого матча есть большие сомнения
А «Реалу» точно нужен Мбаппе? После такого матча есть большие сомнения

Гол тура: Роберт Наварро («Кадис»)

Испания - Примера . 30-й тур
29 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
1 : 0
Гранада
Гранада
1:0 Наварро – 51'    

Красивейший гол предопределил исход битвы двух команд из зоны вылета. Полузащитнику «Кадиса» хватило двух касаний, чтобы сотворить шедевр — первым он обработал сложнейший мяч после навеса Рубена Алькараса, а вторым с лёта отправил его в дальний верхний угол ворот. Этот гол стал первым в Ла Лиге для Наварро, и он помог хозяевам слегка улучшить шансы на сохранение прописки в элите.

Удар Роберта Наварро

Удар Роберта Наварро

Фото: Roman Rios/EPA/ТАСС

Сейв тура: Доминик Грейф («Мальорка»)

Испания - Примера . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка

В этом матче на первый план вышли действия голкиперов, которые сохранили свои ворота на замке. Ближе к голу, пожалуй, была «Валенсия» — в начале второго тайма Вайя со штрафного едва не поразил левый верхний от голкипера угол ворот, однако Грейф, проводивший первый матч в этом сезоне, успел вытянуться и в красивом прыжке перевести мяч в штангу.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Доминик Грейф

Доминик Грейф

Фото: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

«Привоз» тура: Александар Радованович и Луиш Мануэл Максимиану («Альмерия»)

Испания - Примера . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
0 : 3
Осасуна
Памплона
0:1 Арнаис – 2'     0:2 Будимир – 9'     0:3 Муньос – 61'    

Встреча с «Осасуной» началась для андалусийцев худшим образом из всех возможных: уже на второй минуте хозяева пропустили первый гол, а на девятой «привезли» в свои ворота ещё один. Радованович отдал откровенно плохую передачу своему голкиперу, который зачем-то побежал спасать уходящий на угловой мяч. Получилось, естественно, очень плохо — адресатом оказался полузащитник памплонцев Хон Монкайола, в касание сделавший передачу лучшему бомбардиру команды Анте Будимиру. Хорват по пустым воротам не промахнулся и забил один из легчайших голов в карьере.

Проверяем свои футбольные знания:
Какой клуб воспитал футболиста? Непростой тест, где придётся много гадать
Тест
Какой клуб воспитал футболиста? Непростой тест, где придётся много гадать

Промах тура: Жоау Феликс («Барселона»)

Испания - Примера . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Рафинья – 59'    
Удаления: нет / Вальес – 24'

Сложно понять, как португалец умудрился не забить с линии вратарской площади после идеальной передачи Жюля Кунде. Но факт остаётся фактом: Феликс из убойной позиции направил мяч в перекладину, который затем после нескольких рикошетов всё-таки отскочил в поле. Не сотвори Жоау идеальный ассист на Рафинью несколькими минутами ранее, этот промах мог бы очень дорого стоить «Барселоне».

Жоау Феликс

Жоау Феликс

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Остальные матчи 30-го тура Ла Лиги

Испания - Примера . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Рамос – 5'    

В день 38-летия Серхио Рамос решил сделать себе лучший подарок — защитник стал автором гола в матче с «Хетафе», который оказался единственным и принёс важнейшие три очка «Севилье». Андалусийцы сделали важный шаг в борьбе за выживание — в случае поражения отрыв от зоны вылета составлял бы всего три очка.

Испания - Примера . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 0
Райо Вальекано
Мадрид

«Севилья» смогла обогнать «Сельту» и «Райо», которые поделили очки в очной встрече. Команды практически не побеспокоили друг друга: в этом матче было всего два удара в створ — и оба на счету гостей. В статистику не попал отменённый гол «кельтов» в середине второго тайма: судья посчитал, что голу Жаилсона предшествовало нарушение правил, хотя даже после нескольких повторов разглядеть это очень сложно. В соцсетях уже называют это решение «ограблением».

Испания - Примера . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Пачеко – 59'    

В прошлом туре Арсен Захарян забил первый гол в Ла Лиге, а в этом помог впервые отличиться Хону Пачеко. Точная подача россиянина с углового привела к голу испанского защитника, который принёс «Сосьедаду» третью победу подряд.

В выходные зажигал не только Захарян:
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Голевыми действиями отметились сразу четверо
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Голевыми действиями отметились сразу четверо
Испания - Примера . 30-й тур
01 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Витсель – 9'     1:1 Сёрлот – 50'     1:2 Ньигес – 87'    

Практически до самого конца матча вопрос о его победителе был открытым. «Атлетико» быстро вышел вперёд, но хозяева сравняли счёт вскоре после перерыва. Решающий удар нанёс Сауль, который забил первый гол в сезоне и принёс «Атлетико» очень важную победу. Благодаря осечке «Атлетика» мадридцы вернулись в зону Лиги чемпионов.

Расписание матчей 31-го тура Ла Лиги

12 апреля, пятница
«Бетис» — «Сельта»

13 апреля, суббота
«Атлетико» — «Жирона»
«Райо Вальекано» — «Хетафе»
«Мальорка» — «Реал»
«Кадис» — «Барселона»

14 апреля, воскресенье
«Лас-Пальмас» — «Севилья»
«Гранада» — «Алавес»
«Атлетик» — «Вильярреал»
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»

15 апреля, понедельник
«Осасуна» — «Валенсия»

Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android