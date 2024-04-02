Безумный матч «Жироны» и необъяснимый промах Феликса. Событийный тур в Ла Лиге

В Ла Лиге в понедельник, 1 апреля, завершился 30-й тур. В нём мы увидели суперматч с развязкой в добавленное время в Жироне и один из самых удивительных промахов сезона. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Матч тура: «Жирона» — «Бетис»

«Жирона» не слишком удачно по сравнению с первой половиной сезона проводила последние пару месяцев, но в игре с «Бетисом» каталонцам удалось добыть очень важную победу. Подопечные Мичела дважды выходили вперёд усилиями забившего первые голы в Ла Лиге за два месяца Артёма Довбика, но гости оба раза находили ответ. И лишь в добавленное время джокер по имени Кристиан Стуани вырвал для «Жироны» необходимый результат, слегка упрочив позиции своей команды в топ-3.

Кристиан Стуани Фото: Alex Caparros/Getty Images

Герой тура: Родриго («Реал»)

Бразильский форвард стал главным действующим лицом в матче с «Атлетиком», став автором обоих голов «Реала» в этой встрече. Уже в начале игры он завершил сольный проход красивым обводящим ударом с полукруга, а в середине второго тайма приговорил басков после передачи Джуда Беллингема. Благодаря этому дублю Родриго обновил личный рекорд по результативности за сезон в Ла Лиге — на его счету уже 10 голов.

Гол тура: Роберт Наварро («Кадис»)

Красивейший гол предопределил исход битвы двух команд из зоны вылета. Полузащитнику «Кадиса» хватило двух касаний, чтобы сотворить шедевр — первым он обработал сложнейший мяч после навеса Рубена Алькараса, а вторым с лёта отправил его в дальний верхний угол ворот. Этот гол стал первым в Ла Лиге для Наварро, и он помог хозяевам слегка улучшить шансы на сохранение прописки в элите.

Удар Роберта Наварро Фото: Roman Rios/EPA/ТАСС

Сейв тура: Доминик Грейф («Мальорка»)

В этом матче на первый план вышли действия голкиперов, которые сохранили свои ворота на замке. Ближе к голу, пожалуй, была «Валенсия» — в начале второго тайма Вайя со штрафного едва не поразил левый верхний от голкипера угол ворот, однако Грейф, проводивший первый матч в этом сезоне, успел вытянуться и в красивом прыжке перевести мяч в штангу.

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Доминик Грейф Фото: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

«Привоз» тура: Александар Радованович и Луиш Мануэл Максимиану («Альмерия»)

Встреча с «Осасуной» началась для андалусийцев худшим образом из всех возможных: уже на второй минуте хозяева пропустили первый гол, а на девятой «привезли» в свои ворота ещё один. Радованович отдал откровенно плохую передачу своему голкиперу, который зачем-то побежал спасать уходящий на угловой мяч. Получилось, естественно, очень плохо — адресатом оказался полузащитник памплонцев Хон Монкайола, в касание сделавший передачу лучшему бомбардиру команды Анте Будимиру. Хорват по пустым воротам не промахнулся и забил один из легчайших голов в карьере.

Промах тура: Жоау Феликс («Барселона»)

Сложно понять, как португалец умудрился не забить с линии вратарской площади после идеальной передачи Жюля Кунде. Но факт остаётся фактом: Феликс из убойной позиции направил мяч в перекладину, который затем после нескольких рикошетов всё-таки отскочил в поле. Не сотвори Жоау идеальный ассист на Рафинью несколькими минутами ранее, этот промах мог бы очень дорого стоить «Барселоне».

Жоау Феликс Фото: Alex Caparros/Getty Images

Остальные матчи 30-го тура Ла Лиги

В день 38-летия Серхио Рамос решил сделать себе лучший подарок — защитник стал автором гола в матче с «Хетафе», который оказался единственным и принёс важнейшие три очка «Севилье». Андалусийцы сделали важный шаг в борьбе за выживание — в случае поражения отрыв от зоны вылета составлял бы всего три очка.

«Севилья» смогла обогнать «Сельту» и «Райо», которые поделили очки в очной встрече. Команды практически не побеспокоили друг друга: в этом матче было всего два удара в створ — и оба на счету гостей. В статистику не попал отменённый гол «кельтов» в середине второго тайма: судья посчитал, что голу Жаилсона предшествовало нарушение правил, хотя даже после нескольких повторов разглядеть это очень сложно. В соцсетях уже называют это решение «ограблением».

В прошлом туре Арсен Захарян забил первый гол в Ла Лиге, а в этом помог впервые отличиться Хону Пачеко. Точная подача россиянина с углового привела к голу испанского защитника, который принёс «Сосьедаду» третью победу подряд.

Практически до самого конца матча вопрос о его победителе был открытым. «Атлетико» быстро вышел вперёд, но хозяева сравняли счёт вскоре после перерыва. Решающий удар нанёс Сауль, который забил первый гол в сезоне и принёс «Атлетико» очень важную победу. Благодаря осечке «Атлетика» мадридцы вернулись в зону Лиги чемпионов.

Расписание матчей 31-го тура Ла Лиги

12 апреля, пятница

«Бетис» — «Сельта»

13 апреля, суббота

«Атлетико» — «Жирона»

«Райо Вальекано» — «Хетафе»

«Мальорка» — «Реал»

«Кадис» — «Барселона»

14 апреля, воскресенье

«Лас-Пальмас» — «Севилья»

«Гранада» — «Алавес»

«Атлетик» — «Вильярреал»

«Реал Сосьедад» — «Альмерия»

15 апреля, понедельник

«Осасуна» — «Валенсия»