«Атлетик» идёт на «золотой» дубль! Они готовы оставить Симеоне без Лиги чемпионов

2022 год. Выборы президента. Кандидатов трое. Они выступают с пламенными речами, озвучивают свои программы. Один краше другого обещает светлое будущее. Настоящие выборы в футбольном клубе. Всё как положено.

Выигрывает Йон Уриарте. Он становится президентом «Атлетика» из Бильбао и, как ни странно, сразу выполняет своё важное предвыборное обещание: тренером команды становится Эрнесто Вальверде. Вальверде – знаковая фигура для «Атлетика». Он играл за этот клуб, а затем дважды приходил как тренер. И вот – третье пришествие.

Вальверде – самый успешный тренер «Атлетика» в XXI веке. Он выигрывал Суперкубок Испании, он выводил клуб в Лигу чемпионов и в плей-офф Лиги Европы. И вот Уриарте вернул его в клуб. Болельщики приятно взволнованы: «Атлетик» должен стать great again. Итог: восьмое место по итогам сезона-2022/2023 при совершенно бесцветной игре.

Может, зря победил Уриарте? Может, не нужен был никакой Вальверде…

Эрнесто Вальверде и Йон Уриарте Фото: Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images

Наши дни. На финишную прямую выруливает сезон-2023/2024. «Атлетик» на четвёртом месте в Ла Лиге и в финале Кубка Короля. Команда спустя 10 лет может вернуться в Лигу чемпионов и спустя 40 лет – выиграть Кубок. Вальверде – снова герой и любимец. А Уриарте ставят в пример Жоану Лапорте, Питеру Лиму и другим боссам-проходимцам, клубы которых утопают в самых разных проблемах.

Преображение «Атлетика» феноменально. Это произошло исключительно благодаря внутренним ресурсам. Клуб по-прежнему добровольно сокращает себе поле для селекции. Могут играть либо баски, либо иностранцы, воспитанные в академиях баскских клубов. Да, это уже не так тру, как раньше, – когда не мог играть никто, кроме истовых басков. Но даже с теми самоограничениями, которые есть в «Атлетике» сейчас, выживать и тем более добиваться успеха – это фантастика!

Состав команды по сравнению с прошлым сезоном почти не изменился. В «Барселону» ушёл Иньиго Мартинес. Но, во-первых, «Атлетик» заранее знал, что Иньиго покинет клуб. А во-вторых, в прошлом сезоне защитник много пропустил из-за травм, так что Вальверде уже научился играть без него. Серьёзный трансфер на вход тоже был только один: из «Мальорки» на правах свободного агента взяли центрального полузащитника Иньиго Руиса.

Нико Уильямс, Ойан Сансет и Дани Вивиан Фото: Getty Images

Всё остальное – органический рост тех, кто уже был в команде. В первую очередь это касается Нико Уильямса, Ойана Сансета и Дани Вивиана. Уильямс-младший был хорош и в прошлом сезоне. Но сейчас это настоящая фланговая машина! Современный тюнингованный спорткар, который лихо стартует с места, обыгрывает под обе ноги, создаёт моменты партнёрам и забивает сам. Во всех турнирах у Нико шесть голов и 13 голевых передач.

Его брат Иньяки не уехал из «Атлетика» на повышение. И, возможно, не уедет, потому что ему скоро 30 лет, плюс у него контракт до 2028 года с большими отступными. У Нико контракт до 2027 года, и отступные там тоже немаленькие. Но ему всего 21 год, а он уже второй сезон искрит в Ла Лиге и играет в сборной Испании. Пишут, что «Ливерпуль» и ряд других топов уже давно присматриваются.

Ойан Сансет и Дани Вивиан – тоже игроки сборной Испании. Они там новички: у Ойана три матча и один гол, а Вивиана этой весной вызвали впервые. Но сам факт вызова в такую сильную и богатую на таланты сборную подтверждает их прогресс. Сансет играет под нападающим и иногда опускается ниже. А Вивиан – центральный защитник.

Когда «Атлетик» не взял никого на замену Иньиго Мартинесу, казалось, что в центре обороны будет швах. Тем более что Ерай Альварес, который играл в паре с Иньиго, тоже часто получает травмы. Но вот Мартинеса нет, Ерай, как и раньше, часто травмирован – а в обороне всё неплохо. Воспитанники клуба Дани Вивиан и Айтор Паредес не идеальны, но качество они дают. Качество, достаточное для борьбы за выход в ЛЧ. В 29 матчах Ла Лиги «Атлетик» пропустил 26 мячей. Меньше – только у «Реала» (20).

Получается, что у «Атлетика» добавилось по одному сильному игроку в каждую линию: Вивиан – в обороне, Сансет – в полузащите, и Нико Уильямс – в атаке. Сансет и Нико были очень хороши и в прошлом сезоне. Но сейчас это не просто хорошие игроки – это игроки, которые меняют матчи. Они стали заметно влиятельнее на футбольном поле. Нико – особенно.

Унай Симон и Иньяки Уильямс Фото: Getty Images

Никуда не делся вратарь Унай Симон. В список топ-вратарей он, пожалуй, не входит. А вот в категорию «подтоп» входит железно. И такое малое количество пропущенных голов – в значительной степени его заслуга.

Уровень держит и Иньяки Уильямс. Он остаётся не самым разнообразным игроком. И он вряд ли изменится, ведь ему скоро 30. Но то, что он умеет, он делает стабильно и хорошо. Огромное количество рывков, прессинг, дисциплина – в этом Иньяки шарит. Он по классике порет много моментов. Но, несмотря на это, свои 11+5 в чемпионате и в Кубке он набил.

На флангах обороны продолжают зажигать вечные Оскар де Маркос и Юри Берчиче (обоим – 34 года). Есть фланговый полузащитник Алекс Беренгер, который может сыграть очень ярко, но при этом не может играть ровно. И даже с такой особенностью он очень полезен. Беренгер дублями загасил «Реал Сосьедад» в дерби и «Жирону». А ещё он забил победный гол в ворота «Атлетико» в первом полуфинальном матче Кубка.

В дополнение ко всему у «Атлетика» наконец появился забивной фактурный центрфорвард. Это Горка Гурусета. Ему в этом году исполнится 28, но до предыдущего сезона он не играл выше Сегунды. Сейчас же есть полное ощущение, что это реинкарнация Арица Адуриса. За 31 матч в чемпионате и Кубке Гурусета забил 15 голов. И все – с игры!

Горка Гурусета Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Проткнуть, запихнуть, потолкаться, затолкать – любимые глаголы Гурусеты. В нём мало изящества, но он эффективен. Он даёт мощь и стать атаке «Атлетика». Кружева плетут братья Уильямсы и Сансет, а Горка – это нормальный баскский отбойный молоток. Его работа – заколачивать. И в этом сезоне он делает это как никогда хорошо. Дела у Горки пошли в гору (извините).

«Атлетик», как и всегда, страшен у себя дома на стадионе «Сан-Мамес». Даже если не идёт игра, гордые баски готовы затоптать любого. В Бильбао в этом сезоне выиграл только «Реал». И то это был первый тур, команды только раскачивались. С тех пор «Атлетик» дома не проиграл ни разу. Более того, в Ла Лиге команда Вальверде на своём поле победила «Атлетико» и «Жирону», а ещё сыграла вничью с Барселоной».

Причём матч чемпионата с «Барсой» был после ответного кубкового полуфинала с «Атлетико». После 0:2 в Ла Лиге мадридцы приехали на «Сан-Мамес» в Кубке и получили 0:3. А перед этим в четвертьфинале «Атлетик» выдал одну из лучших игр всего испанского сезона и в дополнительное время раскрошил «Барселону» – 4:2. Команда Вальверде была похожа на бормашину, которая сверлит подгнивший, глубоко засевший коренной зуб. Не получилось за 90 минут? Не страшно, посверлим ещё. Так и дожали. Причём сделали это стильно, ярко и с настоящим баскским духом.

«Атлетик» празднует победу над «Барселоной» в Кубке Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Впереди у «Атлетика» матч с «Реалом», где можно будет взять реванш за домашнее поражение. А ещё гостевая игра с «Атлетико», которая наверняка станет одной из ключевых в борьбе за четвёртое место. В остальном календарь оставшихся матчей в Ла Лиге у «Атлетика» достаточно комфортный. Плюс, в отличие от «Атлетико», Бильбао не играет в еврокубках. За пределами Ла Лиги их ждёт только один матч – финал Кубка с «Мальоркой».

Если не случится внезапной эпидемии травм, «Атлетика» должно хватить на концовку сезона. Причём так, что не придётся ничем жертвовать. Команда на пороге «золотого» дубля. Да, она может выиграть всего один трофей. Но Кубок, которого не было с 80-х годов, вкупе с Лигой чемпионов – это настоящий «золотой» дубль для Бильбао.

Чего баскам не занимать, так это упорства. Они упорно играют только своими, лишь слегка корректируя эти правила. И так же упорно они идут к своей цели. Им может не хватать класса, мастерства или удачи, но они ни за что не сдадутся. Так что бойтесь, «Мальорка», «Атлетико» и прочие «Жироны»! Баски наступают!