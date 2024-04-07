Супердостижение Де Брёйне и бойня португальских топов. Главные события дня в еврофутболе

Футбольная суббота получилась достаточно событийной: и в Германии, и в Италии, и во Франции, и в Испании, и в Португалии, и особенно в Англии. Рассказываем о главном.

«Бавария» совсем «поплыла»

Мюнхенцы уже давно стали аутсайдером чемпионской гонки. И делают всё, чтобы «Байер» забрал у них корону как можно раньше. Вот и в гостевом матче с «Хайденхаймом» они закинули двушку ещё в первом тайме: отличились Кейн и Гнабри. Соперник вообще ничего не создал, и «Бавария» расслабилась. За что и поплатилась. Команда Франка Шмидта после перерыва преобразилась и ответила тремя голами: начал Сесса, а продолжил дублем Кляйндинст.

Леверкузенцы тем временем минимально обыграли «Унион»: хоть и доминировали все 90 минут, забил только Вирц с пенальти на 48+8-й минуте. Теперь парней Хаби Алонсо отделяет от заветной салатницы всего лишь одна победа. В следующем туре им принимать дома «Вердер». Прощай, «Неверкузен».

«Милан» ещё сильнее оторвался от «Ювентуса»

Серебряная интрига в Италии, похоже, — всё. Красно-чёрные совсем не испытали проблем в противостоянии с «Лечче». В роли палачей выступили Пулишич и Жиру в первом тайме, а также Леау во втором. Причём французский суперветеран забил в Серии А впервые с 18 февраля, когда миланцы уступили «Монце» (2:4). После этого пять матчей чемпионата прошли для него сухо. На 45-й минуте красную получил Крстович — нечего было размахивать ногой перед Чуквезе. Так что «Милан» ещё сжалился, ведь мог забивать в численном преимуществе куда больше. Гандикап над «Ювентусом» теперь — девять очков. Туринцам в этом туре бодаться с «Фиорентиной».

Оливье Жиру празднует гол в ворота «Лечче» Фото: Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images

«Рома» оказалась успешнее в римском дерби

Фильм «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн — классика кинематографа. Последнее же римское дерби классикой футбола едва ли станет. Ярких моментов было немного, зато с избытком хватало единоборств. 14-15 по фолам (чуть чаще нарушали правила «орлы») и 5-3 по карточкам (их больше уже у «волков») — бойня была что надо. Ну а единственный гол забил в конце первого тайма Манчини — спасибо Дибале за классную подачу с углового. Победитель вплотную приблизился к зоне ЛЧ: «Болонья» впереди на два очка, «Юве» — на четыре. Но им в этом туре ещё играть.

Кстати, после стычки Дибалы с Гендузи (второй схватил первого за шею) нападающий подразнил француза щитком с изображением Кубка мира. Того самого, который Аргентина с Пауло в составе (он вышел перед серией пенальти и реализовал 11-метровый) забрала у Франции с Маттео на скамейке.

Джанлука Манчини празднует гол в ворота «Лацио» Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Image

«Арсенал» испепелил «Брайтон» и запрыгнул на первое место

Пусть временно: отстающий на одно «Ливерпуль» сыграет завтра. Вы же знаете, как любит доминировать команда Артеты. Так было и с «Брайтоном»: 20 ударов, 7 железобетонных момента и три гола. Среди отличившихся: Сака с пенальти, Хаверц и Троссард. Первый и третий должны были оформлять дубль. Как и Жезус, который вообще без единого гола остался. В 2024-м у «канониров» 10 побед и одна ничья в АПЛ, 38 забитых и только 4 пропущенных гола. Кто же остановит эту машину?! Возможно, никто. Впереди 1/4 финала ЛЧ с «Баварией», и фаворит — совсем не она.

«Сити» пропустил первым. И всё равно победил «Кристал Пэлас»

Ортеге пришлось вынимать мяч из сетки уже на третьей минуте — постарался Матета. А затем в дело вступил Де Брёйне: забил дальним ударом сам, отдал ассист на Холанда и позже оформил дубль. Кстати говоря, у бельгийца уже сто забитых мячей за горожан. Впереди по этому показателю только Стерлинг (131) и Агуэро (260). А ещё 167 ассистов в 372 матчах. Настоящие величие. Между этими событиями поместился и гол Льюиса. Один мяч в концовке отыграл Эдуар, но это чисто локальная радость. «Манчестер Сити» всего в одном очке от «Арсенала» и наравне с «Ливерпулем», у которого матч с «МЮ» в запасе.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 2:4 Фото: Getty Images

«Астон Вилла» и «Брентфорд» устроили шоу

В самом начале второго тайма виллане повели со счётом 2:0 с помощью голов Уоткинса и Роджерса. Тотальное неуважение к «пчёлкам», согласны? Вот и они подумали так же, с 59-й по 68-ю минуту ответив мячами Занки, Мбемо и Висса. Ситуация полностью перевернулась. Тем не менее команда Эмери спасла ничью: вновь записал своё имя на табло Уоткинс. Важнейший результат для «Виллы» в борьбе за четвёртое лигочемпионское место: «Тоттенхэм» позади на три очка при двух встречах в запасе.

Олли Уоткинс Фото: Danehouse/Getty Images

«Спортинг» победил в ключевом матче с «Бенфикой»

Именно эти две команды оспаривают чемпионство — «Порту» и тем более все остальные далеко позади. И вот они вновь встретились. Перед туром зелёно-белые были впереди на одно очко при матче в запасе. А теперь — на четыре. Основное время закончилось голевой ничьей: ещё в первом тайме гол Катамо отквитал Бах. Александр, не Иоганн Себастьян. И тут Катамо подкараулил отскок, сделав шансы соперника на титул минимальными. Отметим и жёсткость матча: «Спортинг» заработал четыре жёлтых, «Бенфика» — восемь! Эурснес две из них превратил в красную.

«Атлетик» всё-таки взял Кубок Испании

«Мальорка» — максимально странный финалист в финале Кубка Испании. Но не «Атлетик», потому что баски только в XXI веке добирались до аналогичной стадии пять раз. И неизменно проигрывали! А если учитывать восьмидесятые, то слитых подряд решающих кубковых матчей было и вовсе шесть. Уж теперь-то титул должен был достаться Бильбао. По моментам команда Вальверде действительно владела заметным преимуществом. Вот только забить получилось лишь раз, и то в ответ на гол красно-чёрных: мячи в активе Родригеса и Сансета. Дело дошло до серии пенальти. Там сильнее оказался «Атлетик». И кто скажет, что незаслуженно?

Капитан «Атлетика» (Бильбао) с кубком Испании Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

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