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Главные футбольные матчи и результаты дня в Европе, 6 апреля 2024: Бавария, Арсенал, Ман Сити, Милан, Рома, Лацио

Супердостижение Де Брёйне и бойня португальских топов. Главные события дня в еврофутболе
Георгий Илющенко
Главные события дня в еврофутболе
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А ещё упущенная победа «Баварии», мощь «Арсенала» и огонь римского дерби.

Футбольная суббота получилась достаточно событийной: и в Германии, и в Италии, и во Франции, и в Испании, и в Португалии, и особенно в Англии. Рассказываем о главном.

«Бавария» совсем «поплыла»

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 38'     0:2 Гнабри – 45'     1:2 Сесса – 50'     2:2 Кляйндинст – 51'     3:2 Кляйндинст – 79'    

Мюнхенцы уже давно стали аутсайдером чемпионской гонки. И делают всё, чтобы «Байер» забрал у них корону как можно раньше. Вот и в гостевом матче с «Хайденхаймом» они закинули двушку ещё в первом тайме: отличились Кейн и Гнабри. Соперник вообще ничего не создал, и «Бавария» расслабилась. За что и поплатилась. Команда Франка Шмидта после перерыва преобразилась и ответила тремя голами: начал Сесса, а продолжил дублем Кляйндинст.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Вирц – 45+8'    
Удаления: Госенс – 45+3' / нет

Леверкузенцы тем временем минимально обыграли «Унион»: хоть и доминировали все 90 минут, забил только Вирц с пенальти на 48+8-й минуте. Теперь парней Хаби Алонсо отделяет от заветной салатницы всего лишь одна победа. В следующем туре им принимать дома «Вердер». Прощай, «Неверкузен».

Подробнее про обстановку в Германии:
«Бавария» умудрилась проиграть ещё и «Хайденхайму», побеждая к перерыву 2:0
«Бавария» умудрилась проиграть ещё и «Хайденхайму», побеждая к перерыву 2:0

«Милан» ещё сильнее оторвался от «Ювентуса»

Италия - Серия А . 31-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Пулишич – 6'     2:0 Жиру – 20'     3:0 Леау – 57'    
Удаления: нет / Крстович – 45'

Серебряная интрига в Италии, похоже, — всё. Красно-чёрные совсем не испытали проблем в противостоянии с «Лечче». В роли палачей выступили Пулишич и Жиру в первом тайме, а также Леау во втором. Причём французский суперветеран забил в Серии А впервые с 18 февраля, когда миланцы уступили «Монце» (2:4). После этого пять матчей чемпионата прошли для него сухо. На 45-й минуте красную получил Крстович — нечего было размахивать ногой перед Чуквезе. Так что «Милан» ещё сжалился, ведь мог забивать в численном преимуществе куда больше. Гандикап над «Ювентусом» теперь — девять очков. Туринцам в этом туре бодаться с «Фиорентиной».

Оливье Жиру празднует гол в ворота «Лечче»

Оливье Жиру празднует гол в ворота «Лечче»

Фото: Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images

«Рома» оказалась успешнее в римском дерби

Италия - Серия А . 31-й тур
06 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Манчини – 42'    

Фильм «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн — классика кинематографа. Последнее же римское дерби классикой футбола едва ли станет. Ярких моментов было немного, зато с избытком хватало единоборств. 14-15 по фолам (чуть чаще нарушали правила «орлы») и 5-3 по карточкам (их больше уже у «волков») — бойня была что надо. Ну а единственный гол забил в конце первого тайма Манчини — спасибо Дибале за классную подачу с углового. Победитель вплотную приблизился к зоне ЛЧ: «Болонья» впереди на два очка, «Юве» — на четыре. Но им в этом туре ещё играть.

Кстати, после стычки Дибалы с Гендузи (второй схватил первого за шею) нападающий подразнил француза щитком с изображением Кубка мира. Того самого, который Аргентина с Пауло в составе (он вышел перед серией пенальти и реализовал 11-метровый) забрала у Франции с Маттео на скамейке.

Джанлука Манчини празднует гол в ворота «Лацио»

Джанлука Манчини празднует гол в ворота «Лацио»

Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Image

«Арсенал» испепелил «Брайтон» и запрыгнул на первое место

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 33'     0:2 Хаверц – 62'     0:3 Троссард – 86'    

Пусть временно: отстающий на одно «Ливерпуль» сыграет завтра. Вы же знаете, как любит доминировать команда Артеты. Так было и с «Брайтоном»: 20 ударов, 7 железобетонных момента и три гола. Среди отличившихся: Сака с пенальти, Хаверц и Троссард. Первый и третий должны были оформлять дубль. Как и Жезус, который вообще без единого гола остался. В 2024-м у «канониров» 10 побед и одна ничья в АПЛ, 38 забитых и только 4 пропущенных гола. Кто же остановит эту машину?! Возможно, никто. Впереди 1/4 финала ЛЧ с «Баварией», и фаворит — совсем не она.

Что там с календарём в Премьер-лиге:
«Сити» — фаворит, «Арсенал» в аду, а что «Ливерпуль»? Календарь претендентов на титул АПЛ
«Сити» — фаворит, «Арсенал» в аду, а что «Ливерпуль»? Календарь претендентов на титул АПЛ

«Сити» пропустил первым. И всё равно победил «Кристал Пэлас»

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Матета – 3'     1:1 Де Брёйне – 13'     1:2 Льюис – 47'     1:3 Холанд – 66'     1:4 Де Брёйне – 70'     2:4 Эдуар – 86'    

Ортеге пришлось вынимать мяч из сетки уже на третьей минуте — постарался Матета. А затем в дело вступил Де Брёйне: забил дальним ударом сам, отдал ассист на Холанда и позже оформил дубль. Кстати говоря, у бельгийца уже сто забитых мячей за горожан. Впереди по этому показателю только Стерлинг (131) и Агуэро (260). А ещё 167 ассистов в 372 матчах. Настоящие величие. Между этими событиями поместился и гол Льюиса. Один мяч в концовке отыграл Эдуар, но это чисто локальная радость. «Манчестер Сити» всего в одном очке от «Арсенала» и наравне с «Ливерпулем», у которого матч с «МЮ» в запасе.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 2:4

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 2:4

Фото: Getty Images

«Астон Вилла» и «Брентфорд» устроили шоу

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 3
Брентфорд
Лондон
1:0 Уоткинс – 39'     2:0 Роджерс – 46'     2:1 Занка – 59'     2:2 Мбемо – 61'     2:3 Висса – 68'     3:3 Уоткинс – 80'    

В самом начале второго тайма виллане повели со счётом 2:0 с помощью голов Уоткинса и Роджерса. Тотальное неуважение к «пчёлкам», согласны? Вот и они подумали так же, с 59-й по 68-ю минуту ответив мячами Занки, Мбемо и Висса. Ситуация полностью перевернулась. Тем не менее команда Эмери спасла ничью: вновь записал своё имя на табло Уоткинс. Важнейший результат для «Виллы» в борьбе за четвёртое лигочемпионское место: «Тоттенхэм» позади на три очка при двух встречах в запасе.

Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Фото: Danehouse/Getty Images

«Спортинг» победил в ключевом матче с «Бенфикой»

Португалия - Примейра . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 22:30 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон
1:0 Катамо – 1'     1:1 Бах – 45+3'     2:1 Катамо – 90+1'    
Удаления: нет / Эурснес – 90+8'

Именно эти две команды оспаривают чемпионство — «Порту» и тем более все остальные далеко позади. И вот они вновь встретились. Перед туром зелёно-белые были впереди на одно очко при матче в запасе. А теперь — на четыре. Основное время закончилось голевой ничьей: ещё в первом тайме гол Катамо отквитал Бах. Александр, не Иоганн Себастьян. И тут Катамо подкараулил отскок, сделав шансы соперника на титул минимальными. Отметим и жёсткость матча: «Спортинг» заработал четыре жёлтых, «Бенфика» — восемь! Эурснес две из них превратил в красную.

«Атлетик» всё-таки взял Кубок Испании

Кубок Испании . Финал
06 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
4 : 2
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Родригес – 21'     1:1 Сансет – 50'    

«Мальорка» — максимально странный финалист в финале Кубка Испании. Но не «Атлетик», потому что баски только в XXI веке добирались до аналогичной стадии пять раз. И неизменно проигрывали! А если учитывать восьмидесятые, то слитых подряд решающих кубковых матчей было и вовсе шесть. Уж теперь-то титул должен был достаться Бильбао. По моментам команда Вальверде действительно владела заметным преимуществом. Вот только забить получилось лишь раз, и то в ответ на гол красно-чёрных: мячи в активе Родригеса и Сансета. Дело дошло до серии пенальти. Там сильнее оказался «Атлетик». И кто скажет, что незаслуженно?

Капитан «Атлетика» (Бильбао) с кубком Испании

Капитан «Атлетика» (Бильбао) с кубком Испании

Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

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