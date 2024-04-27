Похмельное дерби. Последняя топ-интрига в чемпионате Испании

В Испании много разных дерби. Есть несколько мадридских, барселонское, севильское, есть разные дерби в Стране Басков. А есть дерби, которое формально дерби не является. Но при этом относиться к этому матчу не как к дерби невозможно. Это «атлетическое» дерби: «Атлетико» против «Атлетика».

«Атлетическое» дерби, которое пройдёт в 33-м туре, таит в себе последнюю серьёзную интригу вверху испанской таблицы. Чемпион ясен, «Барселона» и «Жирона» – в зоне Лиги чемпионов. А вот кто в ЛЧ вместе с ними – вопрос. «Атлетико», который перед началом сезона представляли чуть ли не как претендента на титул, играет настолько неровно, что может не попасть в топ-4 впервые с сезона-2011/2012. А «Атлетик» рад этим воспользоваться. Баски проводят лучший сезон за последние годы и по игре, и по результату.

Правда, как ни странно, успехи «Атлетика» могут помешать ему в борьбе за ЛЧ и конкретно в матче с командой Диего Симеоне. Дело в том, что Бильбао выиграл Кубок Испании. Этого трофея у басков не было ровно 40 лет – с 1984 года. Финал с «Мальоркой» был 6 апреля, но Бильбао отмечает до сих пор. Это касается и клуба, и города.

«Атлетик» выиграл у «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании Фото: Soccrates Images/Getty Images

И если город может себе это позволить, то для клуба в контексте борьбы за выход в ЛЧ это губительно. После победы в Кубке «Атлетик» не выиграл ни разу. Сначала дома упустили победу над «Вильярреалом», а затем потеряли очки с «Гранадой» (оба матча – 1:1), которая одной ногой, обеими руками и половиной головы уже в Сегунде.

«Атлетико» и «Атлетик» сегодня – похмельные. Но если у басков приятное, радостное похмелье, то у «Атлетико» оно тяжёлое. Такое, когда плохо и физически, и морально. Когда наутро понимаешь, как сильно набедокурил накануне.

«Атлетико» в этом сезоне без трофеев Фото: Mateo Villalba/Getty Images

«Атлетико» в этом сезоне без трофеев. В Ла Лиге команда играет слишком неровно, чтобы претендовать на титул. Из Кубка мадридцев вышиб как раз «Атлетик». Именно вышиб: две победы в полуфинале, и обе – всухую (1:0, 3:0). А в ЛЧ после эпической победы над «Интером» умудрились проиграть «Боруссии». Хотя с частью сетки плей-офф команде Симеоне вроде как повезло, потенциальный путь в финал виделся весьма реальным.

«Атлетико» уже съезжал в таблице ниже «Атлетика». Если бы не затянувшиеся празднования в Бильбао, мадридцы, вероятно, и сейчас были бы ниже. Но «Атлетик» дважды сыграл вничью, а перед этим ещё уступил «Реалу» (0:2). А «Атлетико», пускай «сгорел» «Алавесу» в последнем туре (0:2), ранее всё же нашёл в себе силы дома обыграть «Жирону» (3:1). И благодаря этой победе мадридцы сейчас на три очка опережают Бильбао.

Очень важно, что «атлетическое» дерби пройдёт в Мадриде. «Атлетик» – максимально домашняя команда. В этом сезоне он неплох и на выезде, но всё же дома, на «Сан-Мамесе», баски свирепы как нигде. И «Атлетико» за последние полгода дважды в этом убедился: в Ла Лиге «Атлетик» дома «побил» парней Симеоне 2:0, в Кубке – 3:0. «Атлетико» в этом сезоне не просто три раза проиграл Бильбао – «Атлетико» даже ни разу не забил! Плюс – важнейшая гонка за ЛЧ. В общем, нет сомнений, что Симеоне и Ко будут зверски мотивированы.

Календарь на остаток сезона у «Атлетико» и «Атлетика» по сложности примерно одинаковый. Так что очный матч, вероятнее всего, станет ключевым в борьбе за четвёртое место. Важно уточнить: шансы на то, что Испания получит дополнительную пятую путёвку в ЛЧ на следующий сезон, где-то в районе нуля. «Спасибо», кстати, «Атлетико» и другим командам, которые достаточно оперативно повылетали из еврокубков.

Только четвёртое место в Ла Лиге катапультирует в Лигу чемпионов. Оттого «атлетическое» дерби становится ещё горячее. А ещё это может быть последнее подобное дерби Икера Муньяина – легенды «Атлетика», объявившего об уходе из клуба по окончании сезона. А ещё у «Атлетико» должок перед Бильбао. Вернее, целых три – за три поражения в нынешнем сезоне.

«Атлетическое» дерби не является дерби в прямом смысле этого слова. Но вокруг матча «Атлетико» с «Атлетиком» столько интриг, любопытностей и интересностей, что он даст фору любому настоящему дерби. Так что смотреть строго обязательно!