Что нужно россиянам на финише евросезона. Миранчук приблизился к цели, Захарян — наоборот

Сезон-2023/2024 подходит к концу. Европейские чемпионаты близятся к завершению, а российские футболисты помогают своим командам решать задачи. Разбираемся, кто из наших легионеров преуспел больше остальных.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

«Аталанта» выиграла в ключевом матче сезона. Бергамаски одержали победу над «Ромой», многократно увеличив шансы на попадание в Лигу чемпионов. «Аталанта» занимает пятое место, опережая римлян на три очка при игре в запасе. Команде Джан Пьеро Гасперини достаточно выиграть в одной встрече из трёх оставшихся, чтобы оформить путёвку в ЛЧ («Аталанта» превосходит «Рому» по очным встречам) через Серию А.

Алексей Миранчук Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле только на 88-й минуте и не отметился результативными действиями. Он совершил шесть касаний мяча, отдал 75% успешных передач (один пас – ключевой) и нанёс один удар.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

«Гавр» сражается за спасение в Лиге 1. Но в 33-м туре команда уступила в гостях «Ницце». Далер Кузяев появился на поле на 82-й минуте, не успев помочь своему клубу. Россиянин отдал четыре точных паса из шести (67%), выиграл одно верховое единоборство, а также дважды потерял мяч и один раз его обыграли на дриблинге.

Хотя «Гавр» и проиграл, но в стыки команда вряд ли опустится. Отрыв от «Метца» – три очка. В последнем туре клуб Кузяева принимает дома «Марсель». Да, тяжёлый соперник. Но «Метц» отправится в гости к «ПСЖ». Тёмно-бордовым не хватит просто победы над чемпионом и поражения «Гавра». В случае равенства очков выше находится команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей. У «Гавра» она составляет «-10», у «Метца» – «-21». Сценарий, при котором команда Кузяева отправится в стыки, – фантастический.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян в третий раз подряд начал игру на скамейке запасных. А вышел на поле на 79-й минуте, когда его команда проигрывала «Барсе» 0:1. Спасителем россиянин не стал: только четыре касания, три точных паса и один удар. Но в створ! Через пару минут после выхода он забрал у партнёров право исполнять штрафной примерно в 25 метрах от ворот: неплохо приложился, но не докрутил до угла. Мяч пошёл по удобной траектории, так что тер Штеген легко его зафиксировал. Больше ничего интересного Арсен не сделал.

«Сосьедаду» осталось сыграть три матча, но выглядят они устрашающе. Сначала «Валенсия», которая отстаёт на шесть очков и математически ещё может басков обойти. Дальше — «Бетис», за которым команда Захаряна и гонится, чтобы попасть в Лигу Европы (отстают на одно очко). А в последнем туре «Сосьедаду» играть с «Атлетико», и здесь комментарии не нужны. Пока что всё идёт к тому, что эту команду мы вскоре увидим в Лиге конференций.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

ПАОК сражается за золото чемпионата Греции. В прошедшем туре одержана важнейшая победа над «Олимпиакосом». ПАОК отцепил красно-белых от чемпионской гонки: теперь те отстают от идущего первым АЕКа на пять очков (за два тура до конца). А клуб из Салоник сократил отставание до одного очка. У ПАОКа остаются неплохие шансы на титул.

Магомед Оздоев Фото: paokfc.gr

Российский полузащитник чёрно-белых Магомед Оздоев в матче с «Олимпиакосом» появился на поле на 80-й минуте. ПАОК к тому моменту уже вёл с преимуществом в два мяча. Забить ещё Оздоев не помог. Главное, что команда удержала победный счёт. И осталась в борьбе за золото.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Александр Кокорин забил на Кипре впервые с февраля! В заключительном матче чемпионата с «Анортосисом» (да-да, тем самым, который играл в Лиге чемпионов — 2008/2009) «Арис» одержал разгромную победу – 4:0. Кокорин вышел в старте и отличился на 55-й минуте, забив седьмой мяч в сезоне. «Арис» финишировал на итоговом четвёртом месте. Напомним, в прошлом сезоне клуб из Лимасола стал чемпионом Кипра.

Как сыграли другие россияне?

Форвард датского «Вайле» Герман Онугха снова забил! Его гол на 66-й минуте с «Виборгом» принёс команде победу. Теперь «Вайле» в четырёх очках от зоны вылета за три тура до финиша.

Герман Онугха Фото: vejle-boldklub.dk

Онугха серьёзно упростил команде задачу остаться в элитном дивизионе.

Бельгийский «Эйпен» вылетел из высшего дивизиона. Но в последнем туре команда обыграла дома «Моленбек». Российский защитник «Эйпена» Александр Филин провёл на поле все 90 минут. Контракт 27-летнего футболиста с клубом подписан до лета 2025 года. Отправится ли Филин вместе с «Эйпеном» во второй дивизион или сменит команду?

Израильский «Бейтар» бьётся за спасение в элитном дивизионе. Перед последним туром команда всего на три очка опережает идущий в зоне вылета «Маккаби» из Нетании. В прошедшем матче «Бейтар» уступил в гостях «Хапоэлю» из Иерусалима. Российский защитник Григорий Морозов вышел на замену на 69-й минуте.

«Целе» уже стал чемпионом Словении и спокойно доигрывает сезон. В 35-м туре команда обыграла дома «Копер». Полузащитник Егор Пруцев провёл на поле 85 минут, но результативными действиями не отметился.

Россияне, не сыгравшие в выходные

Александр Головин из-за травмы не помогает команде в концовке сезона в Лиге 1. Но его «Монако» обыграл в гостях «Монпелье» и забронировал себе второе место, а вместе с ним путёвку в Лигу чемпионов.

Крутой сезон для Головина! Головин впервые в карьере стал серебряным призёром чемпионата Франции

«Венеция» в последнем туре Серии В уступила «Специи». Российский полузащитник Денис Черышев снова остался в запасе. А теперь команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли сыграет в плей-офф за повышение в классе.

Вингер «Маккаби» из Хайфы Даниил Лесовой не играет с начала апреля из-за травмы лодыжки. Его команда в последнем туре уступила идущему на первом месте «Маккаби» из Тель-Авива. Теперь клуб, за который выступает Лесовой, отстаёт от лидера на восемь очков за три тура до финиша.

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв пропустил победный матч с «Зирей». Команда россиянина уже давно обеспечила себе титул и спокойно доигрывает сезон.

Вингер «Нефтчи» Резиуан Мирзов остался в запасе на матч с «Кяпазом». Команда из Баку разгромила соперника, приблизившись к медалям.