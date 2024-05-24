Палмер – главное открытие АПЛ. Разорвал лигу даже без чёткой позиции на поле

Коул Палмер – главное открытие сезона АПЛ. Его признали лучшим молодым футболистом лиги. Только вдумайтесь: в прошлом чемпионате он провёл на поле лишь 358 минут (0 мячей, 1 ассист), а теперь – 2628 минут (22 мяча, 11 ассистов). Лучший игрок сезона по системе «гол+пас» играет за шестую команду лиги. Обычно лидером по этому показателю становится кто-то из медалистов. У «Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» более солидные составы и лучше выстроена игра, но никто не смог оформить 33 голевых действия. А Палмер при другом уровне партнёров — смог.

Коул Палмер Фото: Alex Pantling/Getty Images

Как воспринимался трансфер Палмера год назад?

Спорно. На тот момент футболисту лишь недавно исполнился 21 год. Атакующий полузащитник отыграл в АПЛ лишь три матча в основе. Его фамилия уже была на слуху, но нельзя сказать, что Палмер производил неизгладимое впечатление. Даже Оскар Бобб (другой талант из академии «Сити») привлекал больше внимания благодаря изящному голу в ворота «Ньюкасла».

По словам Хосепа Гвардиолы, он упрашивал уроженца Манчестера не покидать «Сити». Перед глазами был пример Фила Фодена, который постепенно вливался в состав и теперь превратился в ключевого футболиста команды и официально лучшего игрока сезона. Палмер уходил в команду, где ему предлагали больше игрового времени, но в тоже время он оказывался в клубе, который штормит. Тогда «Челси» завершил сезон на 12-м месте, а выстроенной игры не было и близко. Для Коула трансфер выглядел рискованно: вместо планомерно роста он выбрал вариант с более широким диапазоном потенциальных сценариев.

Хосеп Гвардиола и Коул Палмер в «Манчестер Сити» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Чем крут Палмер?

Дело не только в голах и ассистах. Дело в корпоративной культуре, которую Палмер принёс с собой из «Сити». Когда англичанин прессингует, то подсказывает партнёрам жестами, кого ещё из соперников нужно прикрыть. И речь не об опытном капитане, а о 21-летнем футболисте в дебютном сезоне за новый клуб. Его стандарты игры отличаются от тех, что есть, например, у Николаса Джексона, схватившего девять жёлтых карточек за неспортивное поведение.

Жестикуляция во время матчей кажется несущественной мелочью, но, во-первых, из таких деталей и складывается общая картина, а во-вторых, мы уже по этому сезону видим результат. Например, матч «Астон Вилла» – «Челси». К 62-й минуте гости уступали 0:2. Палмер рванул в прессинг и жестом показал Конору Галлахеру накрыть Дугласа Луиса. Так и произошло. Сразу же после отбора «Челси» забил, а в конце матча вырвал ничью.

Прессинг Палмера в матче «Астон Вилла» – «Челси» Фото: Кадр трансляции

Прессинг Палмера в матче «Астон Вилла» – «Челси» Фото: Кадр трансляции

Палмеру просто повезло с пенальти?

Частично это правда. Если смотреть на голы с игры, Коул даже не является лучшим бомбардиром команды. У него на один мяч меньше (13), чем у Джексона (14). С другой стороны, нужно понимать: парню ещё нужно было заслужить доверие тренера, чтобы бить с 11 метров. Маурисио Почеттино рассудил, что удар и хладнокровие англичанина подходят для этой роли.

А ещё нужно учитывать, что немногие забивают девять пенальти подряд. Рекорд пока остаётся за Яя Туре, у которого тоже 100-процентная реализация 11-метровых в АПЛ (11 ударов – 11 голов). Примечательно, что перед пенальти на Палмера давили не только соперники, но и партнёры. В октябре мяч у него пытался вырвать Рахим Стерлинг, но того остановил Энцо Фернардес. В апреле это же попробовал сделать уже Джексон, которому помешал Галлахер.

Стерлинг пытается отобрать мяч у Палмера перед пенальти Фото: Кадр трансляции

Джексон пытается отобрать мяч у Палмера перед пенальти Фото: Кадр трансляции

Откуда у Палмера столько голевых передач?

Впрочем, даже если отбросить все пенальти (хотя непонятно, с чего вдруг), то Палмер остаётся лучшим игроком «Челси» по системе «гол+пас». Больше ассистов в этом сезоне АПЛ сделал только Олли Уоткинс – 13. Правда, нападающему «Виллы» сильно помогла реализация партнёров по команде. Если брать xG, то у Уоткинса всего 4,2 ожидаемых ассиста, а у Палмера – 8,7, то есть примерно вдвое больше.

Получилось так, что Палмер за короткий промежуток времени заработал в команде имидж человека, который играет с поднятой головой и видит свободные зоны. Если мяч у англичанина, нужно делать рывок в штрафную. Один из показательных примеров – гол Михаила Мудрика в ворота «Ноттингем Форест». В том матче Коул выждал момент и сделал идеальный по таймингу пас, когда партнёр уже набрал ход, но ещё не оказался в офсайде.

Голевая передача в матче с «Ноттингем Форест» Фото: Кадр трансляции

Само собой, важную роль в успехах Палмера сыграл главный тренер. И дело не только в том, что он доверял футболисту, который вошёл в топ-4 по игровому времени – 2618 минут (больше только у Джексона – 2809, Кайседо – 2874 и Галлахера – 3137). Важен сам стиль, в котором играл «Челси». Местами он был достаточно хаотичный. Лондонцы в минувшем сезоне много и пропустили, и забили (разница мячей – 77:63). Играя в открытый футбол, Коулу было проще проявить свои качества. Причём как на фланге, так и в центре. Ответ на вопрос, где оптимальная позиция для англичанина, до сих пор неочевиден – это задачка на следующий сезон. Правда, уже не для Почеттино.