Масштабные итоги АПЛ. Гайд и оценки по каждому клубу

«Манчестер Сити» взял четвертый подряд титул АПЛ (такого никогда не было в истории высшего английского дивизиона), Эрлинг Холанд снова выиграл «Золотую бутсу», команды забили 1246 голов (рекорд Премьер-лиги), а Антони ровно один раз порадовал своего личного фотографа.

Для изучения таблиц вам необходим следующий глоссарий:

xG (Expected Goals) – ожидаемые голы, метрика, которая оценивает созданные моменты на основании ударов по воротам;

xGA (Expected Goals Against) – то же самое, что и xG, только оценивает допущенные моменты (моменты соперников);

xPTS (Expected Points) – ожидаемые очки на основе xG-модели;

PPDA (Passes allowed per defensive action) – допущенные передачи на одно оборонительное действие. Метрика оценивает интенсивность прессинга команды. Чем ниже цифра, тем больше давление на соперника.

«Шеффилд Юнайтед» – 20-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 35 20 Пропущенные голы 104 20 xG 41,31 20 xGA 85,71 19 xPTS 28,53 20 PPDA 17,20 19 Среднее владение мячом 35,8% 20 Затраты на трансферы, € млн 66,95 18

Одно из самых бездарных выступлений в истории Премьер-лиги – почти на уровне «Дерби» в сезоне-2007/2008 (11 очков). Антирекорд АПЛ по пропущенным голам.

Не помогла даже отставка Пола Хекингботтома, который проработал аж до декабря. «Шеффилд Юнайтед» вернул Криса Уайлдера, который ненадолго взбодрил команду, и зимой арендовал Бена Бреретона у «Вильярреала». После победы над «Лутоном» (3:1) в феврале «ШЮ» вместо подъëма окончательно полетел в пропасть.

«Шеффилд Юнайтед» Фото: Stu Forster/Getty Images

Главная проблема – откровенно слабый состав. Ситуацию усугубил уход двух ключевых игроков прошлым летом (Сандер Берге и Илиман Ндиайе). Новички интриговали лишь на бумаге: при всех достоинствах Густаво Хамер и Кэмерон Арчер глобально не повлияли на перспективы команды. Вылет получился безнадёжным и болезненным.

Лучший игрок: Густаво Хамер (4+6 в 36 матчах).

Голландский хавбек бразильского происхождения был одним из немногих, кто заслужил остаться в АПЛ. 116 его действий (передачи, дриблинг, отборы) привели к ударам по чужим воротам – у ближайшего преследователя, Джеймса Макэйти этот показатель равен 60.

Оценка за сезон: 1/10.

«Бёрнли» – 19-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 41 18 Пропущенные голы 78 18 xG 43,44 19 xGA 75,72 16 xPTS 33,69 18 PPDA 13,32 14 Среднее владение мячом 47,4% 12 Затраты на трансферы, € млн 111,05 12

В прошлом году Венсан Компани практически с нуля собрал новый «Бёрнли», поставил свежий футбол, развалил Чемпионшип и с большими амбициями зашёл в АПЛ. И вот тут наступила суровая реальность.

Молодая команда (средний возраст – 24,5 года, моложе только «Челси») просто сгорела. Самый яркий пример – судьба 21-летнего вратаря Джеймса Траффорда, которого летом купили у «Манчестер Сити» за € 17,3 млн. Ради него Компани отказался от Ариянета Мурича – нужен был пасующий вратарь. Но на дистанции оказалось, что нужен спасающий вратарь. Траффорд не выручал: пропустил на 5,9 голов больше ожидаемого по модели PSxG. Когда Мурича вернули в старт, было уже поздно.

PSxG (Post-shot Expected Goals) – метрика, которая определяет опасность допущенных ударов относительно средних показателей всех голкиперов лиги. Чем лучше разница PSxG и пропущенных голов, тем чаще вратарь выручает команду, справляясь с самыми сложными выстрелами.

«Бёрнли» Фото: Alex Davidson/Getty Images

И так во всём остальном. Большие затраты на обновление не окупились – модернизация пошла не по плану из-за травм (лучший форвард «Бёрнли» Лайл Фостер вообще выбыл с официальным диагнозом «депрессия») и адаптации к требованиям АПЛ. Компани менял состав, схемы, вратарей и даже нащупал баланс весной (в марте и апреле «Бёрнли» набрал почти 50% своих очков). Но всё равно вылетел.

Лучший игрок: Ариянет Мурич (16 пропущенных голов в 10 матчах).

Забавно, что MVP сезона заслуживает только запасной (изначально) вратарь. Тут мог быть вингер Лука Колеошо, но он получил тяжёлую травму в декабре. Мурич всеми силами тащил «Бёрнли» в концовке сезона – спас от 6,6 гола по модели PSxG (третий результат в АПЛ). Ещё достойны упоминания Якоб Бруун Ларсен (6 голов) и Джош Браунхилл (один из немногих из «старой гвардии» Шона Дайча).

Оценка за сезон: 2/10.

«Лутон» – 18-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 52 15 Пропущенные голы 85 19 xG 49,87 18 xGA 91,65 20 xPTS 32,33 19 PPDA 13,16 13 Среднее владение мячом 42,4% 15 Затраты на трансферы, € млн 25,92 20

Тут должна быть картинка с Шуриком и подписью «Лутон» жалко». Роб Эдвардс пошёл в неравную борьбу практически теми же силами, какими трудился в Чемпионшипе. «Лутон» искал усиление даже на рынке свободных агентов, где лежали Росс Баркли и Эндрос Таунсенд. Получилось достойно.

Весёлая банда Эдвардса кошмарила соперников угловыми, бесконечными кроссами и резкими контратаками. Всё портили постоянные ошибки в обороне. Зато блистал вратарь Томас Камински.

«Лутон» Фото: Alex Pantling/Getty Images

А ещё блистал Баркли, который внезапно расцвёл в роли глубинного плеймейкера. «Лутон» честно боролся, выдал серию ярких матчей, но с такой защитой выжить было тяжело. Тем более в марте сломался Элайджа Адебайо, главный форвард команды (убил «Брайтон» хет-триком в январе).

Самая драматичная история сезона – остановка сердца у Тома Локьера, который потерял сознание во время матча с «Борнмутом». Слава богу, врачи спасли защитника, и теперь Локьер снова живет с кардиовертером-дефибриллятором.

Лучший игрок: Росс Баркли (5+4 в 32 матчах).

У «Лутона» большой выбор – Камински, Адебайо, Карлтон Моррис (11+4), Алфи Даути (2+8 – отличные цифры для защитника). Но ренессанс Баркли был настолько крут, что английские болельщики всерьёз заговорили о возвращении проблемного хавбека в сборную (но, увы, в расширенном списке его не оказалось).

Оценка за сезон: 5/10.

«Ноттингем Форест» – 17-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 49 17 Пропущенные голы 67 15-16 xG 52,16 16 xGA 56,25 4 xPTS 50,17 13 PPDA 17,74 20 Среднее владение мячом 40,6% 19 Затраты на трансферы, € млн 131,05 9

Одна из самых странных команд Англии провела очередную жирную трансферную кампанию. И она местами даже вышла неплохой. Правда, самая дорогая покупка оказалась бесполезной: за Ибраима Сангаре из ПСВ заплатили € 35 млн. Опорник долго привыкал к АПЛ, потом уехал на Кубок Африки, а затем сломался.

Тренер Стивен Купер тоже сломался: в 17 матчах «Ноттингем» одержал всего две победы и упал в подвал. Нуну Эшпириту Санту немного исправил ситуацию и разбудил Криса Вуда (14 голов в сезоне). Хватило для выживания.

Отдельный пункт – «Ноттингем» очень качественно действовал в обороне, но так и не нашёл крутого вратаря. Мэтт Тёрнер, Матц Селс и Одиссеас Влаходимос – все они пропускали больше ожидаемого по модели PSxG.

«Ноттингем Форест» Фото: Matt McNulty/Getty Images

Лучший игрок: Мурилло (0+2 в 32 матчах).

«Ноттингем» заплатил «Коринтиансу» € 12 млн за 21-летнего центрдефа, который сразу стал лидером обороны в новой команде. Главные фишки Мурилло – внезапные проходы с мячом и точный длинный пас. Ближайшие конкуренты за звание MVP: Морган Гиббс-Уайт (5+10), Энтони Эланга (5+9) и полезнейший хавбек Райан Йейтс.

Оценка за сезон: 4/10.

«Брентфорд» – 16-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 56 11 Пропущенные голы 65 13-14 xG 64,29 8 xGA 60,26 7 xPTS 52,94 11 PPDA 10,07 7 Среднее владение мячом 45,2% 13 Затраты на трансферы, € млн 72,35 15

Самый сложный сезон для команды Томаса Франка после подъëма из Чемпионшипа. Основные проблемы – огромное количество травм и дисквалификация Айвана Тони (пропустил полгода из-за ставок). Но даже так «Брентфорд» занял 11-е место по ожидаемым очкам. Не везло с реализацией плюс Марк Флеккен (сменщик Давида Райи) долго привыкал к АПЛ и лишь к весне научился ловить мячи.

Три неплохих года в АПЛ, и вот про Франка уже говорят, что он может сменить Эрика тен Хага в «МЮ». А Брайана Мбемо рассматривают в качестве «наследника» Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».

«Брентфорд» Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Лучший игрок: Витали Янельт (1+3 в 38 матчах).

Здесь могли быть Йоан Висса (12+3) и Мбемо (9+6). Однако первый быстро скис в осенней части сезона после бодрого старта, а второму всё испортила травма. Тони вернулся в январе, но забил всего четыре гола. Янельт был самым стабильным и неубиваемым в «Брентфорде» – благодаря универсализму закрывал разные позиции и отыграл во всех турах.

Оценка за сезон: 6/10.

«Эвертон» – 15-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 40 19 Пропущенные голы 51 4 xG 60,75 11 xGA 60,26 6 xPTS 53,10 10 PPDA 13,12 12 Среднее владение мячом 40,8% 18 Затраты на трансферы, € млн 40,5 19

Шон Дайч второй год подряд спасает «Эвертон» от вылета. Хотя сейчас задача была ещё сложнее – минимум денег на трансферы + санкции от АПЛ за нарушение финансовых правил. Итоговый штраф «Эвертона» составил восемь очков.

Дайч выдал два крепких отрезка: в декабре (четыре победы подряд) и в апреле-мае (пять побед в восьми последних турах). Особенно приятными получились 2:0 с «Ливерпулем», которые окончательно убили надежды команды Юргена Клоппа на чемпионство.

В этом сезоне раскрылась новая звезда «Эвертона» – центрдеф Джеррэд Брэнтуэйт, парень уже в расширенном списке сборной Англии на Евро-2024. Наконец-то свои болячки залечил Доминик Калверт-Льюин (7 голов). Пригодился даже 38-летний Эшли Янг (31 матч в сезоне).

«Эвертон» Фото: Naomi Baker/Getty Images

Лучший игрок: Джордан Пикфорд (51 пропущенный гол в 38 матчах).

Нормальный Пикфорд наконец-то вернулся: четвертый вратарь АПЛ по предотвращённым голам (4,4 по модели PSxG), третий – по проценту сейвов (73,9%). Пикфорд иногда делал просто безумные вещи – вроде двойного спасения на последних секундах матча с «Шеффилд Юнайтед» (2:2). Также вратарь сборной Англии был хорош в продвижении мяча – четвертый в АПЛ по проценту успешных лонгболов (40%).

Оценка за сезон: 7/10.

«Вулверхэмптон» – 14-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 50 16 Пропущенные голы 65 13-14 xG 50,65 17 xGA 76,11 17 xPTS 39,79 17 PPDA 12,46 11 Среднее владение мячом 48,9% 11 Затраты на трансферы, € млн 88 14

Хулен Лопетеги сбежал из «Вулверхэмптона», когда понял, что с финансами у клуба всё плохо. Команду подхватил Гари О’Нил и, несмотря на потери (летом ушли Рубен Невеш, Матеус Нунес и Нэйтан Коллинз), реанимировал вялый коллектив.

В какой-то момент (ещё в марте) «Вулверхэмптон» претендовал на еврокубки, однако во второй раз потерял Педру Нету из-за травмы и скатился вниз.

У О’Нила было много интересных решений: Матеус Кунья как очень оттянутый форвард, Хван Хи Чан в роли короля чужой штрафной, Райан Аит-Нури стал вингером и так далее. Качество состава страдает, но «Вулверхэмптон» выполнил главную цель – выжил.

«Вулверхэмптон» Фото: Jan Kruger/Getty Images

Лучший игрок: Жозе Са (58 пропущенных голов в 35 матчах).

Лучший вратарь лиги по количеству предотвращенных голов (8,9), пятый – по проценту сейвов (73,4%). Благодаря спасениям Са «Вулверхэмптон» на финише чувствовал себя спокойно, понимая, что вылет точно не грозит. Увы, но Педру Нету (2+9) очень много лечился. Другие достойные: Кунья (12+7), Хван (12+3) и лучший центрхав команды Марио Лемина.

Оценка за сезон: 6/10.

«Фулхэм» – 13-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 55 12-13 Пропущенные голы 61 7-9 xG 52,81 15 xGA 66,90 13 xPTS 44,99 14 PPDA 12,46 11 Среднее владение мячом 50,6% 9 Затраты на трансферы,€ млн 68,47 16

Второй спокойный сезон подряд с неплохим футболом. Жоау Пальинья всё так же выжигает центр поля, Энтони Робинсон вспахивает левый фланг обороны (6 ассистов), старичок Виллиан выходит под эффектные камео.

Главная проблема «Фулхэма» – уход Александра Митровича. Серб был критически важен для системы Марку Силвы как форвард-магнит. Эту роль сначала выполнял Рауль Хименес (7 голов), а потом Родриго Мунис (9 голов). Также Силва перестроил центр обороны: теперь здесь действует связка Кэлвина Бейсси и Тосина Адарабиойо.

На счету «Фулхэма» победы над «Тоттенхэмом» (3:0), «МЮ» (2:1), «Брайтоном» (3:0). Но самая главная – над «Арсеналом» в декабре (2:1). Ох, как же Микелю Артете аукнулся тот матч на финише сезона.

«Фулхэм» Фото: David Rogers/Getty Images

Лучший игрок: Энтони Робинсон (0+6 в 37 матчах).

В чем сила, американец? В левом фланге «Фулхэма». Иногда казалось, что у Робинсона сразу три сердца: в плане выносливости и скорости это один из самых мощных футболистов лиги. Альтернативный кандидат – Жоау Пальинья.

Оценка за сезон: 6/10.

«Борнмут» – 12-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 54 14 Пропущенные голы 67 15-16 xG 63,76 9 xGA 65,51 12 xPTS 53,47 9 PPDA 9,71 5 Среднее владение мячом 44,4% 14 Затраты на трансферы, € млн 127,29 10

Летом «Борнмут» ошеломил всех, убрав Гари О’Нила, с которым команда выжила в АПЛ. Вместо него из «Райо Вальекано» пришёл Андони Ираола. Испанец выбил под себя дорогие трансферы, долго раскачивался и в ноябре-декабре выдал удивительный отрезок: семь побед в восьми матчах.

Со временем «Борнмут» утратил стабильность (где-то мешали травмы), но Ираола наметил новый глобальной курс команды – бешеный прессинг, многофункциональный Доминик Соланке, связка Райана Кристи и Льюиса Кука в опорной зоне. Иногда было очень весело. Например, с «Лутоном» в марте – горели 0:3, но сделали 4:3 во втором тайме.

«Борнмут» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Лучший игрок: Доминик Соланке (19+3 в 38 матчах).

Воспитанник «Челси» наконец-то превратился в годного для АПЛ форварда. При Ираоле он разнообразил набор приёмов и стал менее примитивным. А ещё Соланке вошёл в число 15 лучших атакующих игроков Европы по индексу оборонительной работы (рейтинг составил Международный центр спортивных исследований). У Ираолы ты либо бегаешь, либо сидишь в запасе.

Оценка за сезон: 7/10.

«Брайтон» – 11-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 55 12-13 Пропущенные голы 62 10-11 xG 61,91 10 xGA 60,94 8 xPTS 54,43 8 PPDA 10,00 6 Среднее владение мячом 59,8% 4 Затраты на трансферы, € млн 109,5 13

На фоне шестого прошлогоднего места и эффектного футбола все ждали от Роберто Де Дзерби ещё один горячий сезон. «Брайтон» продал Мойсеса Кайседо и Алексиса Мак Аллистера, а потом столкнулся с серией травм. Например, сломались герои прошлой кампании – Солли Марч и Каору Митома, к которым добавился талантливый Хулио Энсисо.

«Брайтон» окончательно поплыл в 2024-м: сгорел «Роме» в 1/8 Лиги Европы и выиграл всего лишь четыре матча из 18 в АПЛ. Де Дзерби всё чаще жаловался на изнурительный график и отсутствие свежести состава. Финалом грустного финиша стало объявление итальянского тренера об уходе.

Но были и хорошие моменты. Из академии в стартовый состав (вынужденно) пробился Джек Хиншелвуд, хороший прогресс показал Симон Адингра (6+1), новичок Жоао Педро забил 20 голов во всех матчах сезона (в АПЛ только 9). А вот Эван Фергюсон вместо прорыва сдулся и сломался на финише.

«Брайтон» Фото: Steve Bardens/Getty Images

Лучший игрок: Паскаль Грос (4+10 в 36 матчах).

Даже если «Брайтон» очень плох, Грос каким-то образом держит шикарный уровень. И так уже семь лет. Заслуженное признание – вызов в сборную Германии на Евро-2024.

Оценка сезона: 4/10.

«Кристал Пэлас» – 10-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 57 9-10 Пропущенные голы 58 5-6 xG 53,94 14 xGA 57,99 5 xPTS 50,46 12 PPDA 13,75 17 Среднее владение мячом 42,3% 16 Затраты на трансферы, € млн 67,8 17

Успехи нынешнего «Кристал Пэлас» зависят от физического состояния Майкла Олисе и Эберечи Эзе. Благодаря этой паре Рой Ходжсон в прошлом сезоне спас команду и поднял её на 11-е место. Ну ещё помогли старые методички по парковке «автобуса».

В новом сезоне Ходжсон и «Кристал Пэлас» остановились в развитии. К тому же снова сломались Олисе и Эзе – без них команда показывает атакующую статистику на уровне аутсайдера. Вместо Ходжсона пригласили Оливера Гласнера, который в 2022-м привел «Айнтрахт» к победе в Лиге Европы.

Немец перестроил «Кристал Пэлас» на схему с тремя центральными защитниками и внедрил в основу 20-летнего опорника Адама Уортона. Плюс полноценно вернулись Эзе с Олисе. Итог – всего три поражения в 13 матчах, разгромы «МЮ» (4:0) и «Астон Виллы» (5:0), победа над «Ливерпулем» (1:0). Интригует.

«Кристал Пэлас» Фото: Henry Browne/Getty Images

Лучший игрок: Майкл Олисе (10+6 в 19 матчах).

Да, есть Жан-Филипп Матета (16 голов), Эзе и министр обороны Йоаким Андерсен. К тому же Олисе долго лечился. Но «Кристал Пэлас» с ним и без него – совершенно разные команды. По слухам, Олисе очень хочет «МЮ». Надо ли это самому игроку?

Оценка за сезон: 6/10.

«Вест Хэм» – 9-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 60 8 Пропущенные голы 74 17 xG 54,53 13 xGA 77,91 18 xPTS 41,28 16 PPDA 15,95 18 Среднее владение мячом 41,1% 17 Затраты на трансферы, € млн 144,56 8

Дэвид Мойес – всё. Человек превратил «Вест Хэм» из вечного кандидата на вылет в крепкую команду, которая играет в еврокубках и побеждает в Лиге конференций. Это была захватывающая история. Но ресурс закончился. Его выработку подтверждают место в таблице по ожидаемым очкам (16-е) и ужасная оборонительная статистика.

«Вест Хэм» хорошо начал: даже казалось, что трансферы Эдсона Альвареса и Джеймса Уорд-Прауса полноценно компенсируют потерю Деклана Райса. Но со временем опорная зона превратилась в дуршлаг. Хотя «Вест Хэм» Мойеса всегда славился крепкой обороной. У Альфонса Ареола было много работы – 136 сейвов (третий результат в лиге).

Позитивные моменты – отличный сезон Джаррода Боуэна (16+6) и Мохаммеда Кудуса (8+6).

«Вест Хэм» Фото: Alex Davidson/Getty Images

Лучший игрок: Лукас Пакета (4+6 в 31 матче).

Прошлым летом Пакета почти перешёл в «Манчестер Сити», но трансфер сорвался в последний момент. Арсенал бразильца – радиоуправляемые передачи на любой вкус, тонкая техника и большой объëм оборонительной работы. Такой человек слишком хорош для середины таблицы АПЛ.

Оценка за сезон: 5/10.

«Манчестер Юнайтед» – 8-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 57 9-10 Пропущенные голы 58 5-6 xG 60,33 12 xGA 74,76 15 xPTS 44,42 15 PPDA 11,96 10 Среднее владение мячом 50,6% 10 Затраты на трансферы, € млн 202,3 5

О сезоне «МЮ» можно писать отдельную книгу. Прогресс прошлого года сменился настоящей катастрофой. Миллиард травм (больше 35 повреждений), деградация Маркуса Рашфорда и Каземиро, индивидуальные ошибки, долгая адаптация Расмуса Хойлунда, смена владельца и невнятные ходы Эрика тен Хага – всё смешалось в одну кучу. Пример: 36-летний Джонни Эванс, которого летом случайно подписали на всякий случай, сыграл в 23 матчах АПЛ. Потому что было некому. Причём Эванс смотрелся хорошо.

«Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов, плохо оборонялся и катался на качелях в АПЛ. Впрочем, ещё есть шанс закончить хорошо: 25 мая финал Кубка Англии с «Сити».

Главный вопрос – стоит ли убирать тен Хага? В таком аду сложно показать нормальный результат, но мнения болельщиков разделились. Кто-то жалеет голландца, кто-то призывает поменять его на Томаса Тухеля.

Позитивные моменты: бомбардирский талант Скотта Мактоминея (7 голов), прогресс Алехандро Гарначо и Диогу Дало, появление в центре полузащиты Кобби Майну. Также Андре Онана пережил шквал критики и вернулся на нормальный уровень – у него самое большое количество сейвов в АПЛ (146) и самый большой их процент (74,9%).

«Манчестер Юнайтед» Фото: Michael Regan/Getty Images

Лучший игрок: Бруну Фернандеш (10+8 в 35 матчах).

Тяжёлый выбор (рядом были Диогу Дало и Алехандро Гарначо). Но всё-таки без португальца «МЮ» – это просто команда без стержня и идей. Капитана заслуженно критиковали за нытьё и игровой спад, но есть ли у «Манчестер Юнайтед» более важный футболист? Кстати, есть – его зовут Люк Шоу.

Оценка за сезон: 2/10.

«Ньюкасл» – 7-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 85 4 Пропущенные голы 62 10-11 xG 84,48 3 xGA 62,46 9 xPTS 65,59 4 PPDA 10,26 8 Среднее владение мячом 52,2% 8 Затраты на трансферы, € млн 153,20 7

«Ньюкасл» вернулся в ЛЧ, купил Сандро Тонали и готовился к самому амбициозному сезону в новейшей истории. Но потом итальянец попался на ставках и улетел в бан, а «Ньюкасл» сожрали травмы. На долгий срок, например, выбыл основной вратарь Ник Поуп.

У Эдди Хау просто не было возможности использовать оптимальный состав. Поэтому «Ньюкасл» играл по необразильской системе «вы забьете нам, сколько можете, а мы вам, тоже сколько сможем». До еврокубков на этот раз не дотянули. Зато Александер Исак забил 21 гол, Бруно Гимарайнс снова увеличил свои котировки на рынке полузащитников (7+8 в сезоне), а Киран Триппьер выбил дежурные 10 ассистов.

«Ньюкасл» Фото: George Wood/Getty Images

Лучший игрок: Энтони Гордон (11+10 в 35 матчах).

Один из главных английских прорывов года. Гордон захватил левый фланг атаки, душил соперников прессингом и постоянно зарабатывал пенальти. Уже никто не спрашивает, зачем полтора года назад «Ньюкасл» заплатил за него € 45,6 млн. Осталось сверкнуть в сборной на Евро-2024.

Оценка за сезон: 6/10.

«Челси» – 6-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 77 5 Пропущенные голы 63 12 xG 80,88 5 xGA 62,60 10 xPTS 64,20 5 PPDA 9,57 3 Среднее владение мячом 58,6% 5 Затраты на трансферы, € млн 467,80 1

Над ними смеялись, а они всё-таки пробились в Лигу конференций! На самом деле, Маурисио Почеттино здорово завершил сезон – если брать матчи 2024 года, то «Челси» набрал 35 очков (четвертый результат в АПЛ, выше только «Ливерпуль», «Арсенал» и «Сити»). Аргентинец разгребал огромные завалы из новичков, Лесли Угочукву и травмированных игроков. И выбил хоть какой-то результат.

В потоке хаотичных трансферов нашёлся настоящий бриллиант – Коул Палмер. Конор Галлахер косячил при обороне, но вдохновенно рубился в атаке. Николас Джексон настроил прицел (14 голов), а Джордже Петрович заслуженно стал основным вратарём.

«Челси» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Интересный сезон, благодаря концовке вселивший оптимизм. Даже наметился игровой контур. Однако «Челси» снова выстрелил себе в колено – цирк имени Тодда Боули (и его советников) постановил: Почеттино убрать, клоунаду продолжить. Безумно жаль Маурисио. Этот клуб уже не спасти.

Лучший игрок: Коул Палмер (33 матча, 22 гола, 11 голевых передач).

€ 47 млн за резервиста «Сити» казались очередным безумием. Теперь есть ощущение, что «Челси» даже сэкономил.

Оценка за сезон: 5/10.

«Тоттенхэм» – 5-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 74 7 Пропущенные голы 61 7-9 xG 73,35 6 xGA 68,07 14 xPTS 57,42 6 PPDA 7,50 1 Среднее владение мячом 61,6% 2 Затраты на трансферы, € млн 272,10 2

Крайне противоречивый сезон. Ангелос Постекоглу закупился более чем на € 272 млн, превратил «Тоттенхэм» в одну из самых ярких команд Англии и даже вклинился в борьбу за чемпионство на самом старте. Но потом сломался Джеймс Мэддисон – без главного вдохновителя убойного старта нарушился баланс в атаке (после возвращения хавбек так и не набрал прежнюю форму). Вместе с травмой Микки ван де Вена наружу вылезли оборонительные недостатки «Тоттенхэма» – Гульельмо Викарио выручал, но и он не волшебник.

На финише команда проиграла пять матчей из семи и потеряла надежду даже на попадание в зону ЛЧ. Постекоглу, как и Антонио Конте год назад, заговорил о «хрупком фундаменте» клуба, но без агрессии. Несмотря на внедрение «анжебола», у «Тоттенхэма» слишком много слабых мест.

Позитив: яркий сезон от фланговых защитников Педро Порро (3+7) и Дестини Удоджи (2+3), полезнейший Бреннан Джонсон (5+10) и реанимация Ришарлисона (11 голов).

«Тоттенхэм» Фото: Stu Forster/Getty Images

Лучший игрок: Микки ван де Вен (0+3 в 27 матчах).

Сон Хын Мин оформил 17+10, но сложно игнорировать стремительный рост реактивного голландского центрдефа. Сколько он вычищал за своими невнимательными партнёрами – даже Срджан Бабич в «Спартаке» не покрывает такие объёмы. Викарио близок к званию MVP, но во второй части сезона он выручал гораздо реже, чем в первой.

Оценка за сезон: 7/10.

«Астон Вилла» – 4-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 76 6 Пропущенные голы 61 7-9 xG 67,42 7 xGA 65,08 11 xPTS 55,43 7 PPDA 13,68 15 Среднее владение мячом 53,1% 7 Затраты на трансферы, € млн 111,5 11

«Астон Вилла» впервые за 41 год сыграет в Лиге чемпионов. Это главный итог сезона, в котором были как неудачи (вроде 1:5 от «Ньюкасла»), так и грандиозные успехи (две победы в чемпионате над «Арсеналом»). Идеальная иллюстрация футбола Унаи Эмери в «Астон Вилле» – декабрьские 1:0 с «Ман Сити». Давно Хосеп Гвардиола не был таким беспомощным: его команда нанесла всего два удара против 22 у «Астон Виллы».

Вертикальность команды максимально раскрыла Олли Уоткинса, который своими забегами генерирует огромную опасность у чужих ворот (либо забивает, либо отдаёт голевые). Но зажигал не только Уоткинс.

Защитник Эзри Конса спрогрессировал так, что попал в сборную Англии. Эмилиано Мартинес спас «Астон Виллу» от 7,2 пропущенного гола по модели PSxG (второй результат в лиге). Мусса Диаби и Леон Бэйли на двоих оформили 16+17 по системе «гол+пас». Дуглас Луис и Джон Макгинн провели ещё один крутой сезон. «Астон Вилле» не помешали даже травмы Тайрона Мингза и Эмилиано Буэндии. Шикарная работа Эмери. Но отдельно отметим, что «Астон Вилла» прыгнула выше головы – по ожидаемым очкам лишь седьмое место.

«Астон Вилла» Фото: Michael Steele/Getty Images

Лучший игрок: Олли Уоткинс (19+13 в 37 матчах).

Уоткинс забрал ещё и звание лучшего ассистента АПЛ. Великий.

Оценка за сезон: 10/10.

«Ливерпуль» – 3-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 86 3 Пропущенные голы 41 3 xG 94,79 1 xGA 47,40 3 xPTS 76,88 3 PPDA 7,66 2 Среднее владение мячом 61,3% 3 Затраты на трансферы, € млн 172 6

А как дальше жить без Юргена Клоппа?

В январе немец ошеломил всех заявлением о своём уходе по итогам сезона. С тех пор сезон «Ливерпуля» превратился в драматичный боевик с надрывом. По качеству футбола команде было далеко до «Арсенала» и «Сити» – многие матчи в этом сезоне парни Клоппа вытаскивали на характере и эмоциях (ещё на сейвах Алисона). Традиционно мешали травмы. Дарвин Нуньес искал штанги и спутники в космосе. Финал Кубка лиги с «Челси» выигрывали резервисты. Сам того не ожидая, клуб пошёл в рубку на четыре фронта.

В самый нужный момент у «Ливерпуля» просто кончился бензин. 0:1 от «Кристал Пэлас» и 0:2 от «Эвертона» уничтожили мечту о чемпионстве. Но даже так сезон получился достойным – Клопп справился с перестройкой, потоком травм и оставил Арне Слоту хорошее наследство.

Лучший игрок: Алексис Мак Аллистер (5+5 в 33 матчах).

Аргентинец долго раскачивался и даже был в тени другого новичка, Доминика Собослаи. Но потом освоился и заиграл в сочный, техничный футбол с большим объёмом оборонительной работы – хавбек чаще всех в «Ливерпуле» возвращал команде мяч (251) и совершил 67 удачных попыток отбора.

«Ливерпуль» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Рядом – Вирджил ван Дейк, который снова находится в топ-форме. Салах оформил 18+10, но, к сожалению, не всегда был свеж (повлияла зимняя травма бедра).

Оценка за сезон: 7/10.

«Арсенал» – 2-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 91 2 Пропущенные голы 29 1 xG 84,39 4 xGA 31,78 1 xPTS 81,94 2 PPDA 9,60 4 Среднее владение мячом 58,2% 6 Затраты на трансферы, € млн 234,94 4

«Арсенал» стал круче. «Арсенал» стал сильнее. «Арсенал» дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов. У команды теперь есть Деклан Райс – один из лучших полузащитников мира, без которого скукожился «Вест Хэм». Артета даже расшевелил Кая Хаверца (13+7 в сезоне АПЛ). Пришёл пасующий вратарь – Давид Райя из «Брентфорда». Микель выстроил лучшую оборону чемпионата Англии. «Арсенал» победил «Ман Сити» дома (1:0) и засушил игру на «Этихаде» (0:0).

И всё равно этого не хватило для чемпионства.

Две ключевые точки. Первая – утомительный декабрь и поражения от «Вест Хэма» (0:2) и «Фулхэма» (1:2). Вторая – апрельский луз от «Астон Виллы» (0:2). Это был важнейший момент сезона, игра, в которой необходимо было доминировать. И «Арсенал» доминировал. А потом за три минуты получил два гола от Бэйли и Уоткинса.

Впрочем, Артета всё равно задрал высокую планку – такой качественный «Арсенал» в последний раз был ещё при Арсене Венгере. А если бы в самом начале не сломался Юрриен Тимбер?

«Арсенал» Фото: Julian Finney/Getty Images

Лучший игрок: Деклан Райс (7+8 в 38 матчах).

С тем же успехом звание MVP можно отдать Букайо Саке, Мартину Эдегору или Вильяму Салиба. Но Райс удивил, во-первых, быстрой адаптацией. Во-вторых, раскрылся на позиции «восьмёрки» после возвращения Томаса Парти. 15 результативных действий в сочетании с мощным атлетизмом – огромная инвестиция «Арсенала» (€ 116,6 млн) попала в цель.

Оценка за сезон: 9/10.

«Манчестер Сити» – 1-е место

Показатель Значение Место в АПЛ Забитые голы 96 1 Пропущенные голы 34 2 xG 89,55 2 xGA 37,27 2 xPTS 83,07 1 PPDA 11,25 9 Среднее владение мячом 65,3% 1 Затраты на трансферы, € млн 259,60 3

Гвардиола снова всех переиграл и уничтожил. Откуда-то опять нашёл ресурсы, энергию и мотивацию для очередной чемпионской гонки. И это после требла.

«Манчестер Сити» потерял летом Илкая Гюндогана и Рияда Мареза. Могли уйти ещё Кайл Уолкер с Бернарду Силвой, но Хосеп уговорил их остаться. Приблизительно € 241 млн ушёл на точечную перестройку состава – так на «Этихаде» появились Йошко Гвардиол, Матеус Нунес, Жереми Доку и Матео Ковачич.

Главным испытанием для «МС» стала травма Кевина Де Брёйне, который выбыл на полгода. Его созидательные функции между собой распределили Фил Фоден, Бернарду Силва, Родри и Хулиан Альварес – удалось остаться в гонке, хоть и с потерями.

В первой части сезона «Сити» барахлил: проигрывал без Родри и часто пропускал первым. К тому же у Холанда сбился прицел (несмотря на 27 голов Эрлинг впервые в карьере забил меньше ожидаемого по модели xG). Всё изменилось после клубного ЧМ. Вернулся Де Брёйне (раздал 10 ассистов во второй части сезона), к своей сложной роли на левом фланге обороны привык Гвардиол (номинальный ЦЗ), и «Ман Сити» полетел вперёд. Девять побед подряд на финише – пока «Ливерпуль» и «Арсенал» теряли очки, Пеп бетонировал четвёртый подряд титул.

«Манчестер Сити» Фото: Michael Regan/Getty Images

Лучший игрок: Родри (8+9 в 34 матчах).

А вот и не Фоден! Фил провёл великий сезон, оформил 19+8 по системе «гол+пас», забивал издали в стиле Арьена Роббена с левой, оформил дубль в чемпионской игре с «Вест Хэмом» (3:1) и даже забрал приз MVP сезона от Ассоциации футбольных журналистов. Но когда Родри на поле – «Сити» неуязвим. На счету опорника серия из 50 матчей без поражений в АПЛ. Родри стал ещё лучше, чем в прошлом году. Родри – самый влиятельный и ключевой футболист команды.

Оценка за сезон: 9,5/10 (вернём 0,5, когда Холанд исправит реализацию).