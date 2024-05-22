Масштабные итоги АПЛ. Гайд и оценки по каждому клубу

«Манчестер Сити» взял четвертый подряд титул АПЛ (такого никогда не было в истории высшего английского дивизиона), Эрлинг Холанд снова выиграл «Золотую бутсу», команды забили 1246 голов (рекорд Премьер-лиги), а Антони ровно один раз порадовал своего личного фотографа.
Для изучения таблиц вам необходим следующий глоссарий:
- xG (Expected Goals) – ожидаемые голы, метрика, которая оценивает созданные моменты на основании ударов по воротам;
- xGA (Expected Goals Against) – то же самое, что и xG, только оценивает допущенные моменты (моменты соперников);
- xPTS (Expected Points) – ожидаемые очки на основе xG-модели;
- PPDA (Passes allowed per defensive action) – допущенные передачи на одно оборонительное действие. Метрика оценивает интенсивность прессинга команды. Чем ниже цифра, тем больше давление на соперника.
«Шеффилд Юнайтед» – 20-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|35
|20
|Пропущенные голы
|104
|20
|xG
|41,31
|20
|xGA
|85,71
|19
|xPTS
|28,53
|20
|PPDA
|17,20
|19
|Среднее владение мячом
|35,8%
|20
|Затраты на трансферы, € млн
|66,95
|18
Одно из самых бездарных выступлений в истории Премьер-лиги – почти на уровне «Дерби» в сезоне-2007/2008 (11 очков). Антирекорд АПЛ по пропущенным голам.
Не помогла даже отставка Пола Хекингботтома, который проработал аж до декабря. «Шеффилд Юнайтед» вернул Криса Уайлдера, который ненадолго взбодрил команду, и зимой арендовал Бена Бреретона у «Вильярреала». После победы над «Лутоном» (3:1) в феврале «ШЮ» вместо подъëма окончательно полетел в пропасть.
«Шеффилд Юнайтед»
Фото: Stu Forster/Getty Images
Главная проблема – откровенно слабый состав. Ситуацию усугубил уход двух ключевых игроков прошлым летом (Сандер Берге и Илиман Ндиайе). Новички интриговали лишь на бумаге: при всех достоинствах Густаво Хамер и Кэмерон Арчер глобально не повлияли на перспективы команды. Вылет получился безнадёжным и болезненным.
Лучший игрок: Густаво Хамер (4+6 в 36 матчах).
Голландский хавбек бразильского происхождения был одним из немногих, кто заслужил остаться в АПЛ. 116 его действий (передачи, дриблинг, отборы) привели к ударам по чужим воротам – у ближайшего преследователя, Джеймса Макэйти этот показатель равен 60.
Оценка за сезон: 1/10.
«Бёрнли» – 19-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|41
|18
|Пропущенные голы
|78
|18
|xG
|43,44
|19
|xGA
|75,72
|16
|xPTS
|33,69
|18
|PPDA
|13,32
|14
|Среднее владение мячом
|47,4%
|12
|Затраты на трансферы, € млн
|111,05
|12
В прошлом году Венсан Компани практически с нуля собрал новый «Бёрнли», поставил свежий футбол, развалил Чемпионшип и с большими амбициями зашёл в АПЛ. И вот тут наступила суровая реальность.
Молодая команда (средний возраст – 24,5 года, моложе только «Челси») просто сгорела. Самый яркий пример – судьба 21-летнего вратаря Джеймса Траффорда, которого летом купили у «Манчестер Сити» за € 17,3 млн. Ради него Компани отказался от Ариянета Мурича – нужен был пасующий вратарь. Но на дистанции оказалось, что нужен спасающий вратарь. Траффорд не выручал: пропустил на 5,9 голов больше ожидаемого по модели PSxG. Когда Мурича вернули в старт, было уже поздно.
«Бёрнли»
Фото: Alex Davidson/Getty Images
И так во всём остальном. Большие затраты на обновление не окупились – модернизация пошла не по плану из-за травм (лучший форвард «Бёрнли» Лайл Фостер вообще выбыл с официальным диагнозом «депрессия») и адаптации к требованиям АПЛ. Компани менял состав, схемы, вратарей и даже нащупал баланс весной (в марте и апреле «Бёрнли» набрал почти 50% своих очков). Но всё равно вылетел.
Лучший игрок: Ариянет Мурич (16 пропущенных голов в 10 матчах).
Забавно, что MVP сезона заслуживает только запасной (изначально) вратарь. Тут мог быть вингер Лука Колеошо, но он получил тяжёлую травму в декабре. Мурич всеми силами тащил «Бёрнли» в концовке сезона – спас от 6,6 гола по модели PSxG (третий результат в АПЛ). Ещё достойны упоминания Якоб Бруун Ларсен (6 голов) и Джош Браунхилл (один из немногих из «старой гвардии» Шона Дайча).
Оценка за сезон: 2/10.
«Лутон» – 18-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|52
|15
|Пропущенные голы
|85
|19
|xG
|49,87
|18
|xGA
|91,65
|20
|xPTS
|32,33
|19
|PPDA
|13,16
|13
|Среднее владение мячом
|42,4%
|15
|Затраты на трансферы, € млн
|25,92
|20
Тут должна быть картинка с Шуриком и подписью «Лутон» жалко». Роб Эдвардс пошёл в неравную борьбу практически теми же силами, какими трудился в Чемпионшипе. «Лутон» искал усиление даже на рынке свободных агентов, где лежали Росс Баркли и Эндрос Таунсенд. Получилось достойно.
Весёлая банда Эдвардса кошмарила соперников угловыми, бесконечными кроссами и резкими контратаками. Всё портили постоянные ошибки в обороне. Зато блистал вратарь Томас Камински.
«Лутон»
Фото: Alex Pantling/Getty Images
А ещё блистал Баркли, который внезапно расцвёл в роли глубинного плеймейкера. «Лутон» честно боролся, выдал серию ярких матчей, но с такой защитой выжить было тяжело. Тем более в марте сломался Элайджа Адебайо, главный форвард команды (убил «Брайтон» хет-триком в январе).
Самая драматичная история сезона – остановка сердца у Тома Локьера, который потерял сознание во время матча с «Борнмутом». Слава богу, врачи спасли защитника, и теперь Локьер снова живет с кардиовертером-дефибриллятором.
Лучший игрок: Росс Баркли (5+4 в 32 матчах).
У «Лутона» большой выбор – Камински, Адебайо, Карлтон Моррис (11+4), Алфи Даути (2+8 – отличные цифры для защитника). Но ренессанс Баркли был настолько крут, что английские болельщики всерьёз заговорили о возвращении проблемного хавбека в сборную (но, увы, в расширенном списке его не оказалось).
Оценка за сезон: 5/10.
«Ноттингем Форест» – 17-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|49
|17
|Пропущенные голы
|67
|15-16
|xG
|52,16
|16
|xGA
|56,25
|4
|xPTS
|50,17
|13
|PPDA
|17,74
|20
|Среднее владение мячом
|40,6%
|19
|Затраты на трансферы, € млн
|131,05
|9
Одна из самых странных команд Англии провела очередную жирную трансферную кампанию. И она местами даже вышла неплохой. Правда, самая дорогая покупка оказалась бесполезной: за Ибраима Сангаре из ПСВ заплатили € 35 млн. Опорник долго привыкал к АПЛ, потом уехал на Кубок Африки, а затем сломался.
Тренер Стивен Купер тоже сломался: в 17 матчах «Ноттингем» одержал всего две победы и упал в подвал. Нуну Эшпириту Санту немного исправил ситуацию и разбудил Криса Вуда (14 голов в сезоне). Хватило для выживания.
Отдельный пункт – «Ноттингем» очень качественно действовал в обороне, но так и не нашёл крутого вратаря. Мэтт Тёрнер, Матц Селс и Одиссеас Влаходимос – все они пропускали больше ожидаемого по модели PSxG.
«Ноттингем Форест»
Фото: Matt McNulty/Getty Images
Лучший игрок: Мурилло (0+2 в 32 матчах).
«Ноттингем» заплатил «Коринтиансу» € 12 млн за 21-летнего центрдефа, который сразу стал лидером обороны в новой команде. Главные фишки Мурилло – внезапные проходы с мячом и точный длинный пас. Ближайшие конкуренты за звание MVP: Морган Гиббс-Уайт (5+10), Энтони Эланга (5+9) и полезнейший хавбек Райан Йейтс.
Оценка за сезон: 4/10.
«Брентфорд» – 16-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|56
|11
|Пропущенные голы
|65
|13-14
|xG
|64,29
|8
|xGA
|60,26
|7
|xPTS
|52,94
|11
|PPDA
|10,07
|7
|Среднее владение мячом
|45,2%
|13
|Затраты на трансферы, € млн
|72,35
|15
Самый сложный сезон для команды Томаса Франка после подъëма из Чемпионшипа. Основные проблемы – огромное количество травм и дисквалификация Айвана Тони (пропустил полгода из-за ставок). Но даже так «Брентфорд» занял 11-е место по ожидаемым очкам. Не везло с реализацией плюс Марк Флеккен (сменщик Давида Райи) долго привыкал к АПЛ и лишь к весне научился ловить мячи.
Три неплохих года в АПЛ, и вот про Франка уже говорят, что он может сменить Эрика тен Хага в «МЮ». А Брайана Мбемо рассматривают в качестве «наследника» Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».
«Брентфорд»
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
Лучший игрок: Витали Янельт (1+3 в 38 матчах).
Здесь могли быть Йоан Висса (12+3) и Мбемо (9+6). Однако первый быстро скис в осенней части сезона после бодрого старта, а второму всё испортила травма. Тони вернулся в январе, но забил всего четыре гола. Янельт был самым стабильным и неубиваемым в «Брентфорде» – благодаря универсализму закрывал разные позиции и отыграл во всех турах.
Оценка за сезон: 6/10.
«Эвертон» – 15-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|40
|19
|Пропущенные голы
|51
|4
|xG
|60,75
|11
|xGA
|60,26
|6
|xPTS
|53,10
|10
|PPDA
|13,12
|12
|Среднее владение мячом
|40,8%
|18
|Затраты на трансферы, € млн
|40,5
|19
Шон Дайч второй год подряд спасает «Эвертон» от вылета. Хотя сейчас задача была ещё сложнее – минимум денег на трансферы + санкции от АПЛ за нарушение финансовых правил. Итоговый штраф «Эвертона» составил восемь очков.
Дайч выдал два крепких отрезка: в декабре (четыре победы подряд) и в апреле-мае (пять побед в восьми последних турах). Особенно приятными получились 2:0 с «Ливерпулем», которые окончательно убили надежды команды Юргена Клоппа на чемпионство.
В этом сезоне раскрылась новая звезда «Эвертона» – центрдеф Джеррэд Брэнтуэйт, парень уже в расширенном списке сборной Англии на Евро-2024. Наконец-то свои болячки залечил Доминик Калверт-Льюин (7 голов). Пригодился даже 38-летний Эшли Янг (31 матч в сезоне).
«Эвертон»
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Лучший игрок: Джордан Пикфорд (51 пропущенный гол в 38 матчах).
Нормальный Пикфорд наконец-то вернулся: четвертый вратарь АПЛ по предотвращённым голам (4,4 по модели PSxG), третий – по проценту сейвов (73,9%). Пикфорд иногда делал просто безумные вещи – вроде двойного спасения на последних секундах матча с «Шеффилд Юнайтед» (2:2). Также вратарь сборной Англии был хорош в продвижении мяча – четвертый в АПЛ по проценту успешных лонгболов (40%).
Оценка за сезон: 7/10.
«Вулверхэмптон» – 14-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|50
|16
|Пропущенные голы
|65
|13-14
|xG
|50,65
|17
|xGA
|76,11
|17
|xPTS
|39,79
|17
|PPDA
|12,46
|11
|Среднее владение мячом
|48,9%
|11
|Затраты на трансферы, € млн
|88
|14
Хулен Лопетеги сбежал из «Вулверхэмптона», когда понял, что с финансами у клуба всё плохо. Команду подхватил Гари О’Нил и, несмотря на потери (летом ушли Рубен Невеш, Матеус Нунес и Нэйтан Коллинз), реанимировал вялый коллектив.
В какой-то момент (ещё в марте) «Вулверхэмптон» претендовал на еврокубки, однако во второй раз потерял Педру Нету из-за травмы и скатился вниз.
У О’Нила было много интересных решений: Матеус Кунья как очень оттянутый форвард, Хван Хи Чан в роли короля чужой штрафной, Райан Аит-Нури стал вингером и так далее. Качество состава страдает, но «Вулверхэмптон» выполнил главную цель – выжил.
«Вулверхэмптон»
Фото: Jan Kruger/Getty Images
Лучший игрок: Жозе Са (58 пропущенных голов в 35 матчах).
Лучший вратарь лиги по количеству предотвращенных голов (8,9), пятый – по проценту сейвов (73,4%). Благодаря спасениям Са «Вулверхэмптон» на финише чувствовал себя спокойно, понимая, что вылет точно не грозит. Увы, но Педру Нету (2+9) очень много лечился. Другие достойные: Кунья (12+7), Хван (12+3) и лучший центрхав команды Марио Лемина.
Оценка за сезон: 6/10.
«Фулхэм» – 13-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|55
|12-13
|Пропущенные голы
|61
|7-9
|xG
|52,81
|15
|xGA
|66,90
|13
|xPTS
|44,99
|14
|PPDA
|12,46
|11
|Среднее владение мячом
|50,6%
|9
|Затраты на трансферы,€ млн
|68,47
|16
Второй спокойный сезон подряд с неплохим футболом. Жоау Пальинья всё так же выжигает центр поля, Энтони Робинсон вспахивает левый фланг обороны (6 ассистов), старичок Виллиан выходит под эффектные камео.
Главная проблема «Фулхэма» – уход Александра Митровича. Серб был критически важен для системы Марку Силвы как форвард-магнит. Эту роль сначала выполнял Рауль Хименес (7 голов), а потом Родриго Мунис (9 голов). Также Силва перестроил центр обороны: теперь здесь действует связка Кэлвина Бейсси и Тосина Адарабиойо.
На счету «Фулхэма» победы над «Тоттенхэмом» (3:0), «МЮ» (2:1), «Брайтоном» (3:0). Но самая главная – над «Арсеналом» в декабре (2:1). Ох, как же Микелю Артете аукнулся тот матч на финише сезона.
«Фулхэм»
Фото: David Rogers/Getty Images
Лучший игрок: Энтони Робинсон (0+6 в 37 матчах).
В чем сила, американец? В левом фланге «Фулхэма». Иногда казалось, что у Робинсона сразу три сердца: в плане выносливости и скорости это один из самых мощных футболистов лиги. Альтернативный кандидат – Жоау Пальинья.
Оценка за сезон: 6/10.
«Борнмут» – 12-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|54
|14
|Пропущенные голы
|67
|15-16
|xG
|63,76
|9
|xGA
|65,51
|12
|xPTS
|53,47
|9
|PPDA
|9,71
|5
|Среднее владение мячом
|44,4%
|14
|Затраты на трансферы, € млн
|127,29
|10
Летом «Борнмут» ошеломил всех, убрав Гари О’Нила, с которым команда выжила в АПЛ. Вместо него из «Райо Вальекано» пришёл Андони Ираола. Испанец выбил под себя дорогие трансферы, долго раскачивался и в ноябре-декабре выдал удивительный отрезок: семь побед в восьми матчах.
Со временем «Борнмут» утратил стабильность (где-то мешали травмы), но Ираола наметил новый глобальной курс команды – бешеный прессинг, многофункциональный Доминик Соланке, связка Райана Кристи и Льюиса Кука в опорной зоне. Иногда было очень весело. Например, с «Лутоном» в марте – горели 0:3, но сделали 4:3 во втором тайме.
«Борнмут»
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
Лучший игрок: Доминик Соланке (19+3 в 38 матчах).
Воспитанник «Челси» наконец-то превратился в годного для АПЛ форварда. При Ираоле он разнообразил набор приёмов и стал менее примитивным. А ещё Соланке вошёл в число 15 лучших атакующих игроков Европы по индексу оборонительной работы (рейтинг составил Международный центр спортивных исследований). У Ираолы ты либо бегаешь, либо сидишь в запасе.
Оценка за сезон: 7/10.
«Брайтон» – 11-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|55
|12-13
|Пропущенные голы
|62
|10-11
|xG
|61,91
|10
|xGA
|60,94
|8
|xPTS
|54,43
|8
|PPDA
|10,00
|6
|Среднее владение мячом
|59,8%
|4
|Затраты на трансферы, € млн
|109,5
|13
На фоне шестого прошлогоднего места и эффектного футбола все ждали от Роберто Де Дзерби ещё один горячий сезон. «Брайтон» продал Мойсеса Кайседо и Алексиса Мак Аллистера, а потом столкнулся с серией травм. Например, сломались герои прошлой кампании – Солли Марч и Каору Митома, к которым добавился талантливый Хулио Энсисо.
«Брайтон» окончательно поплыл в 2024-м: сгорел «Роме» в 1/8 Лиги Европы и выиграл всего лишь четыре матча из 18 в АПЛ. Де Дзерби всё чаще жаловался на изнурительный график и отсутствие свежести состава. Финалом грустного финиша стало объявление итальянского тренера об уходе.
Но были и хорошие моменты. Из академии в стартовый состав (вынужденно) пробился Джек Хиншелвуд, хороший прогресс показал Симон Адингра (6+1), новичок Жоао Педро забил 20 голов во всех матчах сезона (в АПЛ только 9). А вот Эван Фергюсон вместо прорыва сдулся и сломался на финише.
«Брайтон»
Фото: Steve Bardens/Getty Images
Лучший игрок: Паскаль Грос (4+10 в 36 матчах).
Даже если «Брайтон» очень плох, Грос каким-то образом держит шикарный уровень. И так уже семь лет. Заслуженное признание – вызов в сборную Германии на Евро-2024.
Оценка сезона: 4/10.
«Кристал Пэлас» – 10-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|57
|9-10
|Пропущенные голы
|58
|5-6
|xG
|53,94
|14
|xGA
|57,99
|5
|xPTS
|50,46
|12
|PPDA
|13,75
|17
|Среднее владение мячом
|42,3%
|16
|Затраты на трансферы, € млн
|67,8
|17
Успехи нынешнего «Кристал Пэлас» зависят от физического состояния Майкла Олисе и Эберечи Эзе. Благодаря этой паре Рой Ходжсон в прошлом сезоне спас команду и поднял её на 11-е место. Ну ещё помогли старые методички по парковке «автобуса».
В новом сезоне Ходжсон и «Кристал Пэлас» остановились в развитии. К тому же снова сломались Олисе и Эзе – без них команда показывает атакующую статистику на уровне аутсайдера. Вместо Ходжсона пригласили Оливера Гласнера, который в 2022-м привел «Айнтрахт» к победе в Лиге Европы.
Немец перестроил «Кристал Пэлас» на схему с тремя центральными защитниками и внедрил в основу 20-летнего опорника Адама Уортона. Плюс полноценно вернулись Эзе с Олисе. Итог – всего три поражения в 13 матчах, разгромы «МЮ» (4:0) и «Астон Виллы» (5:0), победа над «Ливерпулем» (1:0). Интригует.
«Кристал Пэлас»
Фото: Henry Browne/Getty Images
Лучший игрок: Майкл Олисе (10+6 в 19 матчах).
Да, есть Жан-Филипп Матета (16 голов), Эзе и министр обороны Йоаким Андерсен. К тому же Олисе долго лечился. Но «Кристал Пэлас» с ним и без него – совершенно разные команды. По слухам, Олисе очень хочет «МЮ». Надо ли это самому игроку?
Оценка за сезон: 6/10.
«Вест Хэм» – 9-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|60
|8
|Пропущенные голы
|74
|17
|xG
|54,53
|13
|xGA
|77,91
|18
|xPTS
|41,28
|16
|PPDA
|15,95
|18
|Среднее владение мячом
|41,1%
|17
|Затраты на трансферы, € млн
|144,56
|8
Дэвид Мойес – всё. Человек превратил «Вест Хэм» из вечного кандидата на вылет в крепкую команду, которая играет в еврокубках и побеждает в Лиге конференций. Это была захватывающая история. Но ресурс закончился. Его выработку подтверждают место в таблице по ожидаемым очкам (16-е) и ужасная оборонительная статистика.
«Вест Хэм» хорошо начал: даже казалось, что трансферы Эдсона Альвареса и Джеймса Уорд-Прауса полноценно компенсируют потерю Деклана Райса. Но со временем опорная зона превратилась в дуршлаг. Хотя «Вест Хэм» Мойеса всегда славился крепкой обороной. У Альфонса Ареола было много работы – 136 сейвов (третий результат в лиге).
Позитивные моменты – отличный сезон Джаррода Боуэна (16+6) и Мохаммеда Кудуса (8+6).
«Вест Хэм»
Фото: Alex Davidson/Getty Images
Лучший игрок: Лукас Пакета (4+6 в 31 матче).
Прошлым летом Пакета почти перешёл в «Манчестер Сити», но трансфер сорвался в последний момент. Арсенал бразильца – радиоуправляемые передачи на любой вкус, тонкая техника и большой объëм оборонительной работы. Такой человек слишком хорош для середины таблицы АПЛ.
Оценка за сезон: 5/10.
«Манчестер Юнайтед» – 8-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|57
|9-10
|Пропущенные голы
|58
|5-6
|xG
|60,33
|12
|xGA
|74,76
|15
|xPTS
|44,42
|15
|PPDA
|11,96
|10
|Среднее владение мячом
|50,6%
|10
|Затраты на трансферы, € млн
|202,3
|5
О сезоне «МЮ» можно писать отдельную книгу. Прогресс прошлого года сменился настоящей катастрофой. Миллиард травм (больше 35 повреждений), деградация Маркуса Рашфорда и Каземиро, индивидуальные ошибки, долгая адаптация Расмуса Хойлунда, смена владельца и невнятные ходы Эрика тен Хага – всё смешалось в одну кучу. Пример: 36-летний Джонни Эванс, которого летом случайно подписали на всякий случай, сыграл в 23 матчах АПЛ. Потому что было некому. Причём Эванс смотрелся хорошо.
«Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов, плохо оборонялся и катался на качелях в АПЛ. Впрочем, ещё есть шанс закончить хорошо: 25 мая финал Кубка Англии с «Сити».
Главный вопрос – стоит ли убирать тен Хага? В таком аду сложно показать нормальный результат, но мнения болельщиков разделились. Кто-то жалеет голландца, кто-то призывает поменять его на Томаса Тухеля.
Позитивные моменты: бомбардирский талант Скотта Мактоминея (7 голов), прогресс Алехандро Гарначо и Диогу Дало, появление в центре полузащиты Кобби Майну. Также Андре Онана пережил шквал критики и вернулся на нормальный уровень – у него самое большое количество сейвов в АПЛ (146) и самый большой их процент (74,9%).
«Манчестер Юнайтед»
Фото: Michael Regan/Getty Images
Лучший игрок: Бруну Фернандеш (10+8 в 35 матчах).
Тяжёлый выбор (рядом были Диогу Дало и Алехандро Гарначо). Но всё-таки без португальца «МЮ» – это просто команда без стержня и идей. Капитана заслуженно критиковали за нытьё и игровой спад, но есть ли у «Манчестер Юнайтед» более важный футболист? Кстати, есть – его зовут Люк Шоу.
Оценка за сезон: 2/10.
«Ньюкасл» – 7-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|85
|4
|Пропущенные голы
|62
|10-11
|xG
|84,48
|3
|xGA
|62,46
|9
|xPTS
|65,59
|4
|PPDA
|10,26
|8
|Среднее владение мячом
|52,2%
|8
|Затраты на трансферы, € млн
|153,20
|7
«Ньюкасл» вернулся в ЛЧ, купил Сандро Тонали и готовился к самому амбициозному сезону в новейшей истории. Но потом итальянец попался на ставках и улетел в бан, а «Ньюкасл» сожрали травмы. На долгий срок, например, выбыл основной вратарь Ник Поуп.
У Эдди Хау просто не было возможности использовать оптимальный состав. Поэтому «Ньюкасл» играл по необразильской системе «вы забьете нам, сколько можете, а мы вам, тоже сколько сможем». До еврокубков на этот раз не дотянули. Зато Александер Исак забил 21 гол, Бруно Гимарайнс снова увеличил свои котировки на рынке полузащитников (7+8 в сезоне), а Киран Триппьер выбил дежурные 10 ассистов.
«Ньюкасл»
Фото: George Wood/Getty Images
Лучший игрок: Энтони Гордон (11+10 в 35 матчах).
Один из главных английских прорывов года. Гордон захватил левый фланг атаки, душил соперников прессингом и постоянно зарабатывал пенальти. Уже никто не спрашивает, зачем полтора года назад «Ньюкасл» заплатил за него € 45,6 млн. Осталось сверкнуть в сборной на Евро-2024.
Оценка за сезон: 6/10.
«Челси» – 6-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|77
|5
|Пропущенные голы
|63
|12
|xG
|80,88
|5
|xGA
|62,60
|10
|xPTS
|64,20
|5
|PPDA
|9,57
|3
|Среднее владение мячом
|58,6%
|5
|Затраты на трансферы, € млн
|467,80
|1
Над ними смеялись, а они всё-таки пробились в Лигу конференций! На самом деле, Маурисио Почеттино здорово завершил сезон – если брать матчи 2024 года, то «Челси» набрал 35 очков (четвертый результат в АПЛ, выше только «Ливерпуль», «Арсенал» и «Сити»). Аргентинец разгребал огромные завалы из новичков, Лесли Угочукву и травмированных игроков. И выбил хоть какой-то результат.
В потоке хаотичных трансферов нашёлся настоящий бриллиант – Коул Палмер. Конор Галлахер косячил при обороне, но вдохновенно рубился в атаке. Николас Джексон настроил прицел (14 голов), а Джордже Петрович заслуженно стал основным вратарём.
«Челси»
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
Интересный сезон, благодаря концовке вселивший оптимизм. Даже наметился игровой контур. Однако «Челси» снова выстрелил себе в колено – цирк имени Тодда Боули (и его советников) постановил: Почеттино убрать, клоунаду продолжить. Безумно жаль Маурисио. Этот клуб уже не спасти.
Лучший игрок: Коул Палмер (33 матча, 22 гола, 11 голевых передач).
€ 47 млн за резервиста «Сити» казались очередным безумием. Теперь есть ощущение, что «Челси» даже сэкономил.
Оценка за сезон: 5/10.
«Тоттенхэм» – 5-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|74
|7
|Пропущенные голы
|61
|7-9
|xG
|73,35
|6
|xGA
|68,07
|14
|xPTS
|57,42
|6
|PPDA
|7,50
|1
|Среднее владение мячом
|61,6%
|2
|Затраты на трансферы, € млн
|272,10
|2
Крайне противоречивый сезон. Ангелос Постекоглу закупился более чем на € 272 млн, превратил «Тоттенхэм» в одну из самых ярких команд Англии и даже вклинился в борьбу за чемпионство на самом старте. Но потом сломался Джеймс Мэддисон – без главного вдохновителя убойного старта нарушился баланс в атаке (после возвращения хавбек так и не набрал прежнюю форму). Вместе с травмой Микки ван де Вена наружу вылезли оборонительные недостатки «Тоттенхэма» – Гульельмо Викарио выручал, но и он не волшебник.
На финише команда проиграла пять матчей из семи и потеряла надежду даже на попадание в зону ЛЧ. Постекоглу, как и Антонио Конте год назад, заговорил о «хрупком фундаменте» клуба, но без агрессии. Несмотря на внедрение «анжебола», у «Тоттенхэма» слишком много слабых мест.
Позитив: яркий сезон от фланговых защитников Педро Порро (3+7) и Дестини Удоджи (2+3), полезнейший Бреннан Джонсон (5+10) и реанимация Ришарлисона (11 голов).
«Тоттенхэм»
Фото: Stu Forster/Getty Images
Лучший игрок: Микки ван де Вен (0+3 в 27 матчах).
Сон Хын Мин оформил 17+10, но сложно игнорировать стремительный рост реактивного голландского центрдефа. Сколько он вычищал за своими невнимательными партнёрами – даже Срджан Бабич в «Спартаке» не покрывает такие объёмы. Викарио близок к званию MVP, но во второй части сезона он выручал гораздо реже, чем в первой.
Оценка за сезон: 7/10.
«Астон Вилла» – 4-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|76
|6
|Пропущенные голы
|61
|7-9
|xG
|67,42
|7
|xGA
|65,08
|11
|xPTS
|55,43
|7
|PPDA
|13,68
|15
|Среднее владение мячом
|53,1%
|7
|Затраты на трансферы, € млн
|111,5
|11
«Астон Вилла» впервые за 41 год сыграет в Лиге чемпионов. Это главный итог сезона, в котором были как неудачи (вроде 1:5 от «Ньюкасла»), так и грандиозные успехи (две победы в чемпионате над «Арсеналом»). Идеальная иллюстрация футбола Унаи Эмери в «Астон Вилле» – декабрьские 1:0 с «Ман Сити». Давно Хосеп Гвардиола не был таким беспомощным: его команда нанесла всего два удара против 22 у «Астон Виллы».
Вертикальность команды максимально раскрыла Олли Уоткинса, который своими забегами генерирует огромную опасность у чужих ворот (либо забивает, либо отдаёт голевые). Но зажигал не только Уоткинс.
Защитник Эзри Конса спрогрессировал так, что попал в сборную Англии. Эмилиано Мартинес спас «Астон Виллу» от 7,2 пропущенного гола по модели PSxG (второй результат в лиге). Мусса Диаби и Леон Бэйли на двоих оформили 16+17 по системе «гол+пас». Дуглас Луис и Джон Макгинн провели ещё один крутой сезон. «Астон Вилле» не помешали даже травмы Тайрона Мингза и Эмилиано Буэндии. Шикарная работа Эмери. Но отдельно отметим, что «Астон Вилла» прыгнула выше головы – по ожидаемым очкам лишь седьмое место.
«Астон Вилла»
Фото: Michael Steele/Getty Images
Лучший игрок: Олли Уоткинс (19+13 в 37 матчах).
Уоткинс забрал ещё и звание лучшего ассистента АПЛ. Великий.
Оценка за сезон: 10/10.
«Ливерпуль» – 3-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|86
|3
|Пропущенные голы
|41
|3
|xG
|94,79
|1
|xGA
|47,40
|3
|xPTS
|76,88
|3
|PPDA
|7,66
|2
|Среднее владение мячом
|61,3%
|3
|Затраты на трансферы, € млн
|172
|6
А как дальше жить без Юргена Клоппа?
В январе немец ошеломил всех заявлением о своём уходе по итогам сезона. С тех пор сезон «Ливерпуля» превратился в драматичный боевик с надрывом. По качеству футбола команде было далеко до «Арсенала» и «Сити» – многие матчи в этом сезоне парни Клоппа вытаскивали на характере и эмоциях (ещё на сейвах Алисона). Традиционно мешали травмы. Дарвин Нуньес искал штанги и спутники в космосе. Финал Кубка лиги с «Челси» выигрывали резервисты. Сам того не ожидая, клуб пошёл в рубку на четыре фронта.
В самый нужный момент у «Ливерпуля» просто кончился бензин. 0:1 от «Кристал Пэлас» и 0:2 от «Эвертона» уничтожили мечту о чемпионстве. Но даже так сезон получился достойным – Клопп справился с перестройкой, потоком травм и оставил Арне Слоту хорошее наследство.
Лучший игрок: Алексис Мак Аллистер (5+5 в 33 матчах).
Аргентинец долго раскачивался и даже был в тени другого новичка, Доминика Собослаи. Но потом освоился и заиграл в сочный, техничный футбол с большим объёмом оборонительной работы – хавбек чаще всех в «Ливерпуле» возвращал команде мяч (251) и совершил 67 удачных попыток отбора.
«Ливерпуль»
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Рядом – Вирджил ван Дейк, который снова находится в топ-форме. Салах оформил 18+10, но, к сожалению, не всегда был свеж (повлияла зимняя травма бедра).
Оценка за сезон: 7/10.
«Арсенал» – 2-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|91
|2
|Пропущенные голы
|29
|1
|xG
|84,39
|4
|xGA
|31,78
|1
|xPTS
|81,94
|2
|PPDA
|9,60
|4
|Среднее владение мячом
|58,2%
|6
|Затраты на трансферы, € млн
|234,94
|4
«Арсенал» стал круче. «Арсенал» стал сильнее. «Арсенал» дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов. У команды теперь есть Деклан Райс – один из лучших полузащитников мира, без которого скукожился «Вест Хэм». Артета даже расшевелил Кая Хаверца (13+7 в сезоне АПЛ). Пришёл пасующий вратарь – Давид Райя из «Брентфорда». Микель выстроил лучшую оборону чемпионата Англии. «Арсенал» победил «Ман Сити» дома (1:0) и засушил игру на «Этихаде» (0:0).
И всё равно этого не хватило для чемпионства.
Две ключевые точки. Первая – утомительный декабрь и поражения от «Вест Хэма» (0:2) и «Фулхэма» (1:2). Вторая – апрельский луз от «Астон Виллы» (0:2). Это был важнейший момент сезона, игра, в которой необходимо было доминировать. И «Арсенал» доминировал. А потом за три минуты получил два гола от Бэйли и Уоткинса.
Впрочем, Артета всё равно задрал высокую планку – такой качественный «Арсенал» в последний раз был ещё при Арсене Венгере. А если бы в самом начале не сломался Юрриен Тимбер?
«Арсенал»
Фото: Julian Finney/Getty Images
Лучший игрок: Деклан Райс (7+8 в 38 матчах).
С тем же успехом звание MVP можно отдать Букайо Саке, Мартину Эдегору или Вильяму Салиба. Но Райс удивил, во-первых, быстрой адаптацией. Во-вторых, раскрылся на позиции «восьмёрки» после возвращения Томаса Парти. 15 результативных действий в сочетании с мощным атлетизмом – огромная инвестиция «Арсенала» (€ 116,6 млн) попала в цель.
Оценка за сезон: 9/10.
«Манчестер Сити» – 1-е место
|Показатель
|Значение
|Место в АПЛ
|Забитые голы
|96
|1
|Пропущенные голы
|34
|2
|xG
|89,55
|2
|xGA
|37,27
|2
|xPTS
|83,07
|1
|PPDA
|11,25
|9
|Среднее владение мячом
|65,3%
|1
|Затраты на трансферы, € млн
|259,60
|3
Гвардиола снова всех переиграл и уничтожил. Откуда-то опять нашёл ресурсы, энергию и мотивацию для очередной чемпионской гонки. И это после требла.
«Манчестер Сити» потерял летом Илкая Гюндогана и Рияда Мареза. Могли уйти ещё Кайл Уолкер с Бернарду Силвой, но Хосеп уговорил их остаться. Приблизительно € 241 млн ушёл на точечную перестройку состава – так на «Этихаде» появились Йошко Гвардиол, Матеус Нунес, Жереми Доку и Матео Ковачич.
Главным испытанием для «МС» стала травма Кевина Де Брёйне, который выбыл на полгода. Его созидательные функции между собой распределили Фил Фоден, Бернарду Силва, Родри и Хулиан Альварес – удалось остаться в гонке, хоть и с потерями.
В первой части сезона «Сити» барахлил: проигрывал без Родри и часто пропускал первым. К тому же у Холанда сбился прицел (несмотря на 27 голов Эрлинг впервые в карьере забил меньше ожидаемого по модели xG). Всё изменилось после клубного ЧМ. Вернулся Де Брёйне (раздал 10 ассистов во второй части сезона), к своей сложной роли на левом фланге обороны привык Гвардиол (номинальный ЦЗ), и «Ман Сити» полетел вперёд. Девять побед подряд на финише – пока «Ливерпуль» и «Арсенал» теряли очки, Пеп бетонировал четвёртый подряд титул.
«Манчестер Сити»
Фото: Michael Regan/Getty Images
Лучший игрок: Родри (8+9 в 34 матчах).
А вот и не Фоден! Фил провёл великий сезон, оформил 19+8 по системе «гол+пас», забивал издали в стиле Арьена Роббена с левой, оформил дубль в чемпионской игре с «Вест Хэмом» (3:1) и даже забрал приз MVP сезона от Ассоциации футбольных журналистов. Но когда Родри на поле – «Сити» неуязвим. На счету опорника серия из 50 матчей без поражений в АПЛ. Родри стал ещё лучше, чем в прошлом году. Родри – самый влиятельный и ключевой футболист команды.
Оценка за сезон: 9,5/10 (вернём 0,5, когда Холанд исправит реализацию).