Черчесов — в Нижнем Новгороде. Это реально?

Результаты и оборона «Пари НН» в весенней части – какой-то беспросветный кошмар. Осенью команда казалась организованным механизмом, который щипал лидеров и уверенно выглядел с конкурентами. Помните, Сергея Юрана даже отправляли в «Спартак»? Потом зима, значительная перестройка состава, которая закончилась плохо. При этом начали вроде неплохо: ничья с «Факелом», победа над «Рубином». А дальше… Восемь поражений в девяти матчах. Большинство – разгромные. Забить Нижнему не смог только «Спартак».

Руководство клуба убрало Юрана. Посчитали, что в нём всё зло. Да и просто требовалась перезагрузка. Однако выбор нового тренера – смелый и неочевидный шаг. Саша Илич до этого не работал в РПЛ. И нельзя сказать, что на прежних местах добивался невероятных успехов. Да, первый же матч – уже не поражение, а та самая ничья со «Спартаком». Но потом – шесть мячей от «Сочи». И столько же от ЦСКА.

Пари НН Фото: Пари НН

Различные источники сообщают, что нахождение Илича в клубе до 30-го тура – это большой сюрприз. Дело не только в ужасном начале, но и в противоречиях внутри. А там самые настоящие политические игры. Некоторые лоббисты якобы убеждают губернатора Никитина (куратора всего спорта региона), что футбол Нижнему не нужен. Есть хоккей, волейбол – и этого достаточно. Как следствие – предлагают ему сократить финансирование, что автоматически означает вылет в Первую лигу. При этом, как я понимаю, эти же самые люди предлагают и альтернативный путь – сменить нынешнее руководство и вектор развития клуба.

Пока идут консультации. Так или иначе, все ждут 30-го тура. Тогда будущее прояснится более отчётливо: либо команда вылетит напрямую, либо попадёт в стыки, либо вообще спасётся. Всё зависит от матча с «Крыльями». И от того, как сыграют конкуренты.

Сам Саша, как говорят приближённые к нему люди, очень удивлён местом, в которое попал. Но европейский менталитет, профессионализм, да и условия контракта просто не позволяют ему забить на всё и готовиться к увольнению. Рассказывают, что на неделе он даже организовал неформальную встречу команды. Забавно, что на неё демонстративно не пришли некоторые экс-лидеры, которые при этом публично говорят, как важно спастись и быть вместе. Здесь без фамилий, но цитаты можете найти сами – они были после разгромов от ЦСКА и «Сочи». Илича это взбесило. Значит, ещё остались те, кому не всё равно.

Как в этой конфигурации оказался Черчесов? Всё просто. По информации «Чемпионата», в пятницу утром он прилетел в город и пробудет там до вечера. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что бывшего тренера сборной пригласили на конференцию, но, помимо этого, у него запланирована встреча с губернатором.

Как я понимаю, с Черчесовым уже консультировались и до этого – после увольнения Юрана. Не в духе «бери свисток и работай». Попросили мнение – что делать и как быть. Не уверен, что тренер порекомендовал приглашать Ивича. Но очевидно: когда подобные разговоры идут, то кто-то точно хочет, чтобы сам Черчесов оказался в команде. Если Нижний умудрится вылететь в Первую лигу (проиграть Самаре и получить бонусом победу «Балтики» над «Локо» – это сильно), то понятно – дальше без Черчесова. Если останется в РПЛ – возможны варианты. Московских у Станислава Саламовича не осталось. А Нижний – рядом. Да, денег не особо много, но зато работа в РПЛ. А это сейчас уже много значит.