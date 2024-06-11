Расклады на плей-офф Медиалиги. Всё не так очевидно, как кажется

Накануне завершился групповой этап Медиалиги, а также были опубликованы результаты решающего челленджа на одно очко. Благодаря этому сформировалась полноценная турнирная картина перед плей-офф.

Итоги группового этапа

Первые места в группах (вышли напрямую в 1/4 финала): «Титан», 2DROTS, «Тандем», «БроукБойз».

Вторые и третьи места (вышли в стыковые матчи за право играть в четвертьфинале): «Родина Медиа», Fight Nights, FC Bus, ФК «10», «Амкал», D Media, GOATS, «Кони».

Четвёртые и пятые места (вылетают, но сыграют между собой в отборе на Кубок лиги): «Рома», «СКА-Ростов», «Деньги Рокетов», Lotus, «Матч ТВ», «Эгриси», «Чисто Питер», «Народная команда».

По итогам группового этапа приятно удивили новички лиги — «Тандем», D Media и «Кони». Выход остальных клубов в плей-офф или стыковые матчи не стал сенсацией. А вот количество разочаровавших команд гораздо больше. Из группы не смог выйти бронзовый призёр прошлого сезона – «Эгриси», а также богатые «Деньги Рокетов» и «Чисто Питер». Большего ожидали и от клуба Басты – «СКА-Ростов», который перешёл в медиафутбол из Второй лиги.

Баста (Василий Вакуленко) Фото: РИА Новости

Турнирные расклады на плей-офф

Прямую путёвку в четвертьфинал получили «Броуки», «Дротсы», «Титан» и «Тандем». Они узнают своих соперников по итогам стыковых игр, которые состоятся 12 и 13 июня.

1/4 финала Медиалиги:

15 июня. «БроукБойз» — «Родина Медиа»/FC BUS

15 июня. 2DROTS — «Амкал»/«Кони»;

16 июня. «Тандем» — Fight Nights/ФК «10»;

16 июня. «Титан» — D Media/GOATS.

В случае победы «Амкала» над «Конями» уже в четвертьфинале мы увидим главное дерби медийного футбола. Каждый сезон болельщики мечтают о финале 2DROTS — «Амкал», но турнирные пути этих команд пересекаются на более ранних стадиях (или не пересекаются вовсе).

2DROTS — «Амкал» Фото: vk.com/media.league

Важно отметить, что стыки пройдут в один матч. В них не будет использовано правило красного мяча (гол таким считается за два). А вот четвертьфиналы и полуфиналы состоятся в формате двухматчевых противостояний – и уже с красным мячом.

Что будет с командами, которые не вышли из групп?

Концепция пятого сезона Медиалиги продумана таким образом, что даже вылетевшие на групповом этапе команды не останутся без дела. Они сыграют в отборе на Кубок МФЛ. Это совершенно новый турнир, который запланирован на ближайшую осень. В нём примут участие 12 лучших команд 2024 года.

Отбор участников на Кубок МФЛ пройдёт по следующей схеме:

четыре слота автоматически получат полуфиналисты Медиалиги;

ещё четыре слота заберут лучшие команды отборочного турнира (в нём сыграют вылетевшие из Медиалиги на стадиях группового этапа, стыков и четвертьфинала);

оставшиеся четыре путёвки в Кубок достанутся самым интересным командам года по решению Медиалиги. Получить такой слот может абсолютно любой клуб из медиафутбола. Даже тот, что не попал в основной сезон.

Ближайшие месяцы в медиафутболе обещают получиться максимально насыщенными. Не стоит забывать и о том, что несколько клубов Медиалиги традиционно примут участие в Кубке России. За этим тоже будет интересно понаблюдать. А пока запасаемся попкорном и готовимся к жаркому плей-офф!