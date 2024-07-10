У Англии состав на миллиард, а в воротах — игрок «Эвертона». Он просто любимчик Саутгейта?

Так исторически сложилось, что вратари — вечная боль сборной Англии. Мы писали об этом, ещё когда наш сайт назывался «Чемпионат.ру» (то есть очень давно). Кажется, болельщики сборной Англии уже начали закладываться на некоторое подобие знаменитой фразы Губерниева про Малафеева. И вот на этом фоне место первого номера прочно занял Джордан Пикфорд. Человек с неоднозначной репутацией.

Трансляция матча Нидерланды – Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Если не учитывать серию пенальти, Англия на Евро-2024 пропустила лишь три мяча за 490 минут — солидный показатель. Особенно с учётом травм основных защитников (Гарри Магуайр, Люк Шоу, а потом ещё была и дисквалификация Марка Гехи). Только здесь стоит учитывать в первую очередь осторожный стиль сборной Англии. В этой команде при позиционной обороне иной раз даже Гарри Кейн выносит мяч из штрафной.

Гарри Кейн выносит мяч Фото: Кадр трансляции

Этот кадр был сделан не после углового, а после затяжной атаки швейцарцев, которая длилась 43 секунды и включала в себя перепасовку в том числе на своей половине поля. Очевидно, что вратарям чуть проще жить, когда оборона — приоритет для всей команды. Георгий Мамардашвили о таком может только мечтать.

Из трёх пропущенных мячей к Пикфорду не может быть вопросов по второму и третьему (от Словакии и Швейцарии). А вот гол сборной Дании во многом на совести вратаря. Мортен Юльманн пробил с такой дистанции, что голкипер обязан был реагировать. Тем более не было никаких рикошетов. Похоже, Пикфорд потерял концентрацию и просто не ждал удара с такого расстояния.

Гол Мортена Юльманна Фото: Кадр из трансляции

Кроме того, вратарь сборной Англии был близок к катастрофе в матче со Швейцарией. Шердан Шакири пробил по воротам с углового и угодил в крестовину. Если бы мяч опускался в ближнюю девятку, то Пикфорд не успевал бы дотянуться. Соперники сборной Англии изучили вратаря и понимают, на чём его можно подловить.

А вот хвалить Пикфорда стоит скорее за победу в серии пенальти. Именно его сейв позволил выйти в полуфинал Евро-2024. Судя по всему, вратарю помог анализ тренерского штаба. На бутылке было написано, кто и как бьёт с 11 метров. Он последовал инструкции и не ошибся.

Пикфорд изучает подсказку на бутылке Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Статистика Пикфорда в сериях пенальти за сборную Англии выглядит достойно. Четыре сейва при 14 ударах (отбил 28,5%). Правда, если брать всю карьеру, то цифры далеко не выдающиеся. Например, в прошедшем сезоне Пикфорду забили все восемь пенальти, которые назначили в ворота «Эвертона». А вообще, у него лишь пять отбитых пенальти в АПЛ после 28 ударов (17,8%) — весьма средненький показатель.

Главный парадокс Пикфорда в том, что он одновременно нервный и уверенный в себе. Неуклюжие движения (помните травму ван Дейка?) чередуются с тем, что вратарь показывает хорошую реакцию на свои ошибки. Даже после попадания Шакири в крестовину голкипер улыбнулся и показал сопернику большой палец. После сейвов футболист вообще демонстрирует такие эмоции, будто ловит кураж. В плане мимики Пикфорд — реинкарнация Фила Джонса. Только тот непроизвольно выдавал гримасы, а вратарь сборной Англии эмоционирует осознанно.

Эмоции Джордана Пикфорда Фото: Carl Recine/Getty Images

Гарета Саутгейта критиковали за выбор Пикфорда. Голкипера причисляли к любимчикам тренера, как Калвина Филлипса и того же Магуайра. Последние годы основными конкурентами Пикфорда считались Ник Поуп и Аарон Рамсдейл. И тут нужно признать, что решение тренерского штаба вполне понятно. Оба вратаря провели достаточно тяжёлый сезон и потеряли место в основе «Ньюкасла» и «Арсенала» соответственно. То же самое можно сказать про голкипера «Кристал Пэлас» Сэма Джонстона, который тоже пропустил концовку сезона АПЛ. На этом всё. За последние три года Саутгейт больше никому не доверил провести хотя бы минуту в воротах — только четырём вратарям, перечисленным в этом абзаце.

Хотя тренер явно рассматривал альтернативные кандидатуры. Незадолго до старта Евро-2024 летал в Шотландию на матч «Рейнджерс» — «Селтик». У обоих клубов в воротах играли экс-вратари сборной Англии: 36-летний Джо Харт и 31-летний Джек Батлэнд. Саутгейт приехал просматривать последнего. Вратарь «Рейнджерс» провёл классный сезон (18 «сухих» матчей в чемпионате), но именно в дерби Батленд умудрился пропустить уже на 21-й секунде. Причём после дальнего удара (точнее, заблокированного выноса) — мяч закатился по центру ворот. В том матче оба английских голкипера пропустили по три раза, а Саутгейт продолжил вызывать привычных ему вратарей.

Гол «Селтика» Фото: Кадр из трансляции

В расширенный состав на Евро-2024 попал ещё Джеймс Траффорд. Правда, его сезон в «Бёрнли» тоже не назовёшь полноценным (0 минут на поле за последние 10 туров АПЛ). Получилось так, что из четырёх голкиперов стабильный сезон провёл только Пикфорд. Он отыграл без замен все 38 туров (Хендерсон — 18, Рамсдейл — 6). А по разнице пропущенных и ожидаемых пропущенных (PSxG: +4,4 гола) стал лучшим английским вратарём в АПЛ. И четвёртым во всей лиге.

Если раньше можно было удивляться, почему Саутгейт ставит именно Пикфорда, то сейчас таких вопросов возникать не должно. Даже с учётом его ошибок. Судя по всему, это действительно лучший вариант из тех, что доступны тренеру.