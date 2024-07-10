«Это был сильный удар». Стюард «сломал» капитана Испании перед финалом Евро?

Сборная Испании обыграла Францию и вышла в финал чемпионата Европы. Однако после матча случился инцидент, в результате которого капитан испанцев Альваро Мората может пропустить решающий матч. Что же произошло?
Футболисты сборной Испании праздновали победу рядом с трибуной. И на поле прорвался человек в футболке сборной Турции.
Болельщик, который выбежал на поле.
Фото: Stu Forster/Getty Images
Стюарды тут же бросились ловить фаната, один из них поскользнулся и… влетел в стоявшего рядом Морату.
Момент, в котором Альваро Мората, возможно, получил травму
Фото: Alex Grimm/Getty Images
Форвард сначала злобно посмотрел на стюарда, а затем скорчился от боли. И, прихрамывая, отправился к испугавшимся партнёрам.
Альваро Мората хромает после столкновения со стюардом
Фото: Alex Grimm/Getty Images
Стюард сразу извинился перед футболистом. А Мората покидал поле, хромая уже не так сильно.
Грустный Альваро Мората покидает поле
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Испанские СМИ не исключают, что Мората получил травму. Marca пишет, что медицинский штаб сборной осмотрел Альваро, но не ответил однозначно на вопрос о состоянии форварда. А вот что об инциденте сказал главный тренер сборной.
«Мы надеемся, что всё нормально. Но собираемся подождать до завтра. Это был сильный удар. Мората — пример для подражания, лучший капитан, который только мог у нас быть. Он крайне старательный и работоспособный. Его значимость неоспорима, и мы нуждаемся в нём как на поле, так и за его пределами. Вдобавок Альваро — потрясающий человек. Он войдёт в историю испанского футбола, и у него впереди ещё много турниров с нами».
Интересно, что после матча с Германией СМИ сообщали о дисквалификации Мораты на игру с Испанией. Якобы Альваро получил жёлтую карточку, находясь уже на скамейке запасных. Однако это оказалось неправдой. Теперь же болельщики сборной Испании снова переживают за участие Мораты — уже в финале.