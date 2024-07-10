«Это был сильный удар». Стюард «сломал» капитана Испании перед финалом Евро?

А ведь Мората просто отмечал победу над Францией.

Сборная Испании обыграла Францию и вышла в финал чемпионата Европы. Однако после матча случился инцидент, в результате которого капитан испанцев Альваро Мората может пропустить решающий матч. Что же произошло?

Футболисты сборной Испании праздновали победу рядом с трибуной. И на поле прорвался человек в футболке сборной Турции.

Болельщик, который выбежал на поле. Фото: Stu Forster/Getty Images

Стюарды тут же бросились ловить фаната, один из них поскользнулся и… влетел в стоявшего рядом Морату.

Момент, в котором Альваро Мората, возможно, получил травму Фото: Alex Grimm/Getty Images

Форвард сначала злобно посмотрел на стюарда, а затем скорчился от боли. И, прихрамывая, отправился к испугавшимся партнёрам.

Альваро Мората хромает после столкновения со стюардом Фото: Alex Grimm/Getty Images

Стюард сразу извинился перед футболистом. А Мората покидал поле, хромая уже не так сильно.

Грустный Альваро Мората покидает поле Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Испанские СМИ не исключают, что Мората получил травму. Marca пишет, что медицинский штаб сборной осмотрел Альваро, но не ответил однозначно на вопрос о состоянии форварда. А вот что об инциденте сказал главный тренер сборной.

Луис де ла Фуэнте главный тренер сборной Испании «Мы надеемся, что всё нормально. Но собираемся подождать до завтра. Это был сильный удар. Мората — пример для подражания, лучший капитан, который только мог у нас быть. Он крайне старательный и работоспособный. Его значимость неоспорима, и мы нуждаемся в нём как на поле, так и за его пределами. Вдобавок Альваро — потрясающий человек. Он войдёт в историю испанского футбола, и у него впереди ещё много турниров с нами».

Интересно, что после матча с Германией СМИ сообщали о дисквалификации Мораты на игру с Испанией. Якобы Альваро получил жёлтую карточку, находясь уже на скамейке запасных. Однако это оказалось неправдой. Теперь же болельщики сборной Испании снова переживают за участие Мораты — уже в финале.