За Испанию болеют даже чемпионы мира, а Англия бурлит из-за судьи перед своим полуфиналом.

Мбаппе огрёб от легенд и не спас Францию. Что творится на чемпионате Европы

Сборная Испании стала первым финалистом Евро! Разумеется, это главная новость дня. Но были и другие. Рассказываем обо всём самом интересном.

Испания сокрушила Францию, хотя пропустила первой

Испанцы, похоже, непобедимы. Накидать три мяча за тайм хорватам? Легко! Стать единственной командой турнира с девятью очками в группе? Почему нет? Красиво уничтожить сенсационных грузин? Сделано. Убрать с пути не менее ярких, чем они сами, хозяев турнира? Уже сложнее, но, как выяснилось, выполнимо. В усечённом составе сотворить камбэк во встрече с Францией, которая за пять матчей пропустила только один раз (и то с пенальти)? Дело сделано!

Испания сокрушила Францию Фото: Dan Mullan/Getty Images

Уже на восьмой минуте французы впервые забили на Евро с игры: Мбаппе забежал слева в штрафную и забросил на дальнюю штангу, где караулил Коло Муани. Удар головой — и привет, Симон. Килиану никак не помешал 38-летний Навас, который вынужденно сменил получившего красную в матче с немцами Карвахаля. А спустя несколько минут он не успел за Рабьо, ещё и получив жёлтую. Не могли сыграть и Ле Норман (дисквалификация) с Педри (травма). Ситуация казалась безнадёжной. Для кого угодно, но только не для самих испанцев.

На 21-й минуте Ямаль решился на обводящий удар издали и не прогадал: мяч рикошетом от штанги залетел в ворота. Мбаппе встретил этот момент недовольной гримасой. А чуть погодя Испания уже вела в счёте: Ольмо поймал вынос защитника, обыграл Тчуамени и пробил в дальний угол. Меньян не выручил, а Кунде подставил ногу, от которой мяч и залетел в ворота. Два удара в створ, и оба — результативные. Потрясающая эффективность.

Испанцы в фирменном стиле контролировали мяч и даже толком не дали сопернику шанса на ответ. Заслуженный проход в финал. Соперник определится вечером 10 июля — Англия посоперничает с Нидерландами.

Легенды сборной Франции прессуют Мбаппе

Килиан сделал ассист в матче с Испанией. Сборной Франции он не помог, так что от критики нападающий точно не отделается. А она была обильной ещё до матча. Просто приведём две цитаты французских легенд.

«На данный момент Мбаппе недостоин звания капитана. Килиан не берёт на себя достаточную ответственность. В полуфинале Евро-2024 он играть будет, но только потому, что соперником выступит сборная Испании. В другом случае я бы оставил его на скамейке запасных», — сказал Эммануэль Пети COPE.

Килиан Мбаппе грустит из-за вылета Франции Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Думаю, у нас есть реальная проблема с Килианом. Если ты травмирован и не можешь играть на все 100%, то лучше не играть вообще. На мой взгляд, если футболист может дать только 50% от того, на что способен, то он плохо служит команде. Мбаппе не может толком бежать. Он постоянно поправляет свою маску», — высказался для Get French Football News Франк Лебёф. Правда, в полуфинале Мбаппе всё же бегал без маски.

Если судить по результату, Пети и Лебёф правы. До полуфинала у Мбаппе на Евро-2024 был только гол полякам с пенальти.

Стало известно, кого на Евро поддерживают аргентинцы

Параллельно с Евро проходит Кубок Америки. Сборная Аргентины там вышла в полуфинал, хоть и пришлось как следует повозиться с Эквадором — успех пришёл только в серии пенальти.

Сборная Аргентины на Копа Америка — 2024 Фото: Logan Riely/Getty Images

Но за важным турниром на другом континенте аргентинцы тоже следят. И у них есть сборная-любимчик. Задумайтесь на секунду, кто должен ей быть. Скорее всего, вы правы. Теперь ответ от Лионеля Скалони.

«Очень рад за то, что сумел сделать де ла Фуэнте. Надеюсь, у него всё в итоге сложится в лучшем виде. Думаю, подавляющее большинство аргентинцев на этом Евро болеет за Испанию», — привёл слова тренера All About Argentina.

Эти слова стали достоянием общественности ещё до матча Испании с Францией. Так что сегодня сборная Аргентины явно выйдет на разборку с Канадой в хорошем настроении.

На матч Англии с Нидерландами назначили замешанного в договорняках судью

Немецкого арбитра Феликса Цвайера назначили на второй полуфинал Евро. Имя вполне известное: рефери работает в Бундеслиге аж с 2009 года, а на нынешнем турнире у него уже три матча. Проблема в том, что у Цвайера тёмное прошлое.

По сведениям The Times, немца нельзя было допускать до крупных международных соревнований, потому что в 2014 году его забанили на шесть месяцев после обвинений в получении взятки в размере € 300 и организации договорных матчей в немецком первенстве в 2005 году.

Судья Феликс Цвайер Фото: Lars Baron/Getty Images

В Немецком футбольном союзе тогда признали, что Феликс принял взятку от коллеги Роберта Хойзера. Тем не менее он избежал последствий. А ещё в декабре 2021-го в Германии оштрафовали на тот момент игрока дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема — как раз за резкие слова про прошлое Цвайера после поражения от «Баварии» (2:3).

Как выяснилось, в Германии принято прощать. Как и в УЕФА. Хотя ходили слухи, что арбитра полуфинала из-за поднявшегося массового негатива всё-таки сменят. Но сборная Англии не в обиде. «Нам следует уважать данное решение. Ничего внутри нас не поменяется: мы всё так же зациклены на самой игре, а не на том, каких судей нам назначили, или на чём-то подобном. Нам это абсолютно неважно», — сказал The Sun Люк Шоу.