Месси наконец-то забил на Копе. До нового трофея Аргентине остался один шаг

Канада не выстояла. Но с такой игрой у аргентинцев могут возникнуть проблемы в финале.

Сборная Аргентины идёт за вторым подряд Кубком Америки. Главный конкурент — Бразилия — уже вылетел. А у команды Лионеля Скалони оказалась достаточно несложная сетка до финала. Да, в четвертьфинале аргентинцы мучились с Эквадором и выиграли только в серии пенальти. Но Аргентина была обязана проходить Канаду в 1/2 финала.

Старт матча удивил. Канада вышла не сидеть в обороне и надеяться на шальную контратаку. Команда Джесси Марша напрягала аргентинцев, создавая подходы и не боясь комбинировать. Один из самых классных моментов упустил форвард Джейкоб Шаффельбург: он получил пас, пробил из штрафной в дальний угол, а мяч прошёл рядом со штангой! Очень активно шёл вперёд по своему левому флангу Альфонсо Дэвис. Также выделялся форвард «Лилля» Джонатан Дэвид. Действительно опасный момент создать не выходило. Но за смелость на старте Канаде — пятёрка.

А затем своё взял класс сборной Аргентины. Она перехватила инициативу и затем её уже не отпускала. На 12-й минуте в первый раз по воротам приложился Лионель Месси: мяч после его удара прошёл рядом со штангой. Лео в целом бил много и часто в первом тайме. Не хватало только немного точности и везения. Месси пытался забить красиво, эстетично, сыграть для публики на стадионе «Метлайф». Интересно, что именно эта арена примет финал ЧМ-2026.

Красиво пытался сыграть Месси, а шикарный гол в итоге создал его близкий друг — Родриго Де Пауль. На 23-й минуте он одним пасом разрезал две линии сборной Канады, и мяч нашёл свободного Хулиана Альвареса. Форвард разобрался с защитой соперника и катнул между ног голкиперу Максиму Крепо.

Хулиан Альварес после гола Фото: Elsa/Getty Images

Сбавила ли Аргентина темп после забитого гола? Нет. Анхель Ди Мария на 44-й минуте пытался повторить свой гол в финале Копы-2021: он получил мяч и сходу запустил «свечку» в дальний угол ворот канадцев. Было близко. А на последней минуте тайма самый опасный момент создала Канада. Алистер Джонстон долго готовил аут, исполнил его, а на передачу в штрафной Аргентины откликнулся Дэвид. Он чуть не протолкнул мяч в ворота аргентинцев — на пути встал Эмилиано Мартинес. Первый тайм в исполнении Аргентины понравился. Особенно на фоне невзрачного матча с Эквадором. Единственное — снова не забил Месси. Но ещё оставались вторые 45 минут.

И что же произошло в начале второго тайма? Конечно, Лео забил! На 51-й минуте первым на подборе оказался Энцо Фернандес. Полузащитник сборной Аргентины пробил из-за штрафной, а Месси подставил ногу и переправил мяч в ворота Канады. Лео не закрывал обзор вратарю, офсайда не было — всё чисто. И капитан аргентинцев выдохнул. Есть первый забитый мяч на Копе! Особенно важно для Лео было отличиться после провального пенальти в послематчевой серии с Эквадором.

Аргентинцы празднуют гол Месси Фото: Elsa/Getty Images

После второго гола Аргентины сложилось ощущение, что Канада смирилась с неизбежным. Отыграть два мяча у чемпиона мира и действующего победителя Копы с Месси в составе — задача из категории «экстра-хард». Аргентина также не неслась вперёд, включив режим энергосбережения. Местами это даже напоминало уныние в духе Франции и Англии на Евро-2024. Хотя на 61-й минуте отличный момент упустил Альварес: после заброса из глубины Хулиан ворвался в штрафную и пробил. Канаду спасла только уверенная игра голкипера Крепо.

Заскучавшие аргентинцы иногда развлекались любимой забавой — стычками. На 79-й минуте полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне сфолил на Де Пауле и пнул мячом в лежащего соперника. Арбитр показал жёлтую карточку, а аргентинцы будто сорвались с цепи и побежали толкаться с канадцами.

Концовка прошла в спокойном темпе. Канада пыталась забить и вернуть интригу, но ничего не вышло. Хотя хороший момент на 90-й минуте упустил Тани Олувасейи: он пробил с близкого расстояния, но Эмилиано Мартинес спас аргентинцев от пропущенного мяча.

Аргентина отправилась во второй финал Копы подряд и пятый в эпоху Месси. Но для победы над Уругваем/Колумбией команде Скалони всё же стоит прибавлять. С Канадой аргентинцы включились примерно на полчаса — и этого хватило. В финале же необходима максимальная отдача на протяжении всех 90 минут (возможно, даже 120). А канадцы отправились в матч за третье место. Есть шанс зацепить первые медали в истории!