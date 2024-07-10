Англию к финалу Евро тащит легендарный нидерландец. Он уже помог выиграть серию пенальти

Сборные Англии и Нидерландов сыграют во втором полуфинале Евро-2024. Одним из немногих нидерландцев, кто в этот день пожелает победу команде не из своей страны, будет известный в прошлом нападающий Джимми Флойд Хассельбайнк. Всё дело в том, что 52-летний специалист входит в штаб главного тренера англичан Гарета Саутгейта. Как же он там оказался?

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Хассельбайнк как футболист в особом представлении не нуждается. Джимми Флойд запомнился болельщикам не только длинным именем, но и голами. Он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии – в 1999 и 2001 годах (в первом случае поделил первую строчку с Майклом Оуэном и Дуайтом Йорком), однажды преуспел в снайперской гонке Кубка Испании. Вообще, экс-нападающий отыграл девять сезонов в АПЛ, а главным клубом в его карьере стал «Челси». С лондонцами Хассельбайнк брал Суперкубок Англии и доходил до финала Кубка Англии. Кроме того, с «Мидлсбро» Джимми Флойд долетал до финала Кубка УЕФА. Выступал центрфорвард и за сборную Нидерландов – сыграл 23 матча, забил девять мячей и поучаствовал в ЧМ-1998.

Джимми Флойд Хассельбайнк Фото: Mark Thompson/Getty Images

Хассельбайнк закончил карьеру игрока в 2008 году и решил стать тренером, несмотря на то что темнокожих коучей на высоком уровне – единицы. Кстати, когда Джимми Флойд возглавил «Куинз Парк Рейнджерс», журналисты спросили его, чувствует ли он дополнительную ответственность, продвигая тему расового разнообразия. Ответ Хассельбайнка на этот вопрос удивил, наверное, многих.

«Никакой ответственности, – сказал Джимми Флойд. – Я твёрдо верю, что получил эту работу потому, что хорошо проявил себя в предыдущем клубе и что я подходящий человек для этой работы. Вот почему клуб дал мне такую возможность. Я чёрный, и это не изменится. Горжусь тем, что я чёрный, и это тоже не изменится. Вот и всё».

Пока Хассельбайнк учился на тренера, чтобы получить требуемые лицензии от УЕФА, он работал с юношеской командой «Челси». Нидерландец прочно осел в Англии. В июле 2011 года вошёл в штаб «Ноттингем Форест» и был ассистентом при пяти тренерах за полтора сезона. Экс-нападающий получал ценный опыт, но не собирался оставаться вечно на вторых ролях и в 2013-м воспользовался возможностью отправиться в самостоятельное плавание.

Летом того же года Хассельбайнк возглавил бельгийский «Антверпен», вылетевший во второй дивизион. Джимми Флойд старался ставить атакующий футбол при ограниченном бюджете с молодыми игроками в составе. Однако команда заняла только седьмое место, не решив задачу по возвращению в элиту, и нидерландец отказался от продления контракта.

В ноябре 2014-го тренер нашёл работу в Англии – его позвал «Бёртон Альбион», выступавший в Лиге 2. Футболист Хассельбайнк, скорее всего, только посмеялся бы, получив предложение от клуба из четвёртого дивизиона, а вот для начинающего тренера это был неплохой вариант заявить о себе. Нидерландец подписал контракт на два с половиной года и добился потрясающих результатов. В том же сезоне Хассельбайнк выиграл с «Бёртон Альбион» Лигу 2, а в следующем сезоне на момент ухода тренера в декабре 2015-го команда занимала первое место в Лиге 1!

Джимми Флойд Хассельбайнк Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Тогда-то Хассельбайнка и пригласил «КПР», игравший в Чемпионшипе. Он приходил в команду, которая находилась на 13-м месте, а финишировала с ним 12-й. Летом 2016-го нидерландец планировал усилить состав «КПР», чтобы побороться за выход в АПЛ, но уже в ноябре был отправлен в отставку. Команда свалилась на 17-е место и думала исключительно о борьбе за выживание. На более высоком уровне у Хассельбайнка не пошло.

В сентябре 2017-го Джимми Флойд вернулся в Лигу 1, возглавив «Нортгемптон Таун». Однако там он и вовсе задержался всего на семь месяцев. Принял команду на последнем, 24-м месте и оставил в апреле 2018-го в зоне вылета – 23-й. После пары неудач Хассельбайнк взял паузу, которая продлилась почти три года.

В январе 2021-го Джимми Флойд вернулся в «Бёртон Альбион», где раскрутил тренерскую карьеру. К тому времени команда снова оказалась в Лиге 1 и на момент назначения нидерландца занимала последнее, 24-е место. Хассельбайнк вытащил «Бёртон Альбион» из зоны вылета, подняв на 16-ю строчку. На следующий сезон результат повторили. Однако потом у тренера пропала «химия» с командой. В сентябре 2022-го Хассельбайнка отправили в отставку, когда «Бёртон Альбион» снова застрял на дне таблицы. В семи турах взяли только одно очко. На этом клубная карьера нидерландца пока что приостановилась.

В сборную Англии Хассельбайнка позвал Саутгейт – они вместе выступали за «Мидлсбро» и играли в финале Кубка УЕФА (там пережили разгром со счётом 0:4 от «Севильи»). Должность Джимми Флойда в национальной команде называется «тренер по развитию техники». Британские СМИ писали, что в задачу нидерландца входит «оттачивать навыки нападающих сборной Англии». Его «клиенты» – Гарри Кейн, Айван Тони, Олли Уоткинс. Судя по игре форвардов команды Саутгейта на Евро-2024, у Хассельбайнка не всё получается.

Впрочем, Фил Фоден и Джуд Беллингем отмечали роль Хассельбайнка после победной серии пенальти в четвертьфинале со Швейцарией.

«Джимми усердно работал с нами после тренировок на случай возможной серии пенальти, – рассказал Фоден. – У Хассельбайнка большой опыт, он знает своё дело. Мне кажется, когда я впервые появился в сборной Англии, на самом деле не хватало тренера, который занимался бы этим… Я не думаю, что пенальти – лотерея. Мы вкладываем время и усилия. Не хотим превращать это в лотерею. Рассчитываем, что 1-2% будут в нашу пользу».

Сборная Англии Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Саутгейт объяснял привлечение Хассельбайнка в сборную, признавая, что понимает желание англичан видеть в команде только соотечественников.

«У Джимми огромная энергия. Он очень заинтересован в тактической стороне игры. Он типичный нидерландец, «студент». Думаю, он принесёт много пользы нашему тренерскому штабу».

Любопытно, что имя Хассельбайнка упоминалось в ходе расследования коррупционного скандала в английском футболе, которое в 2016 году привело к отставке предшественника Саутгейта в сборной – Сэма Эллардайса. The Daily Telegraph рассказал в своём материале, что Джимми Флойд, будучи тренером «КПР», согласился на сделку с фиктивной восточноазиатской спортивной компанией, чтобы помочь ей в уклонении от уплаты налогов в обмен на вознаграждение в размере £ 55 тыс. Кроме того, нидерландец в ходе переговоров с подставными представителями этой фирмы был готов пойти на конфликт интересов – подписывать в клуб её игроков. Тогда «КПР» поддержал Хассельбайнка, заявив, что журналисты не предоставили «достаточных доказательств».

Вообще, Джимми Флойд Хассельбайнк, родившийся в Суринаме и выросший в Нидерландах, уже имел проблемы с законом. В юности он присоединился к уличной банде и провёл три месяца в колонии для несовершеннолетних за воровство. После освобождения Джимми Флойд попался уже в молодёжной команде голландского ДВС – его отчислили за кражу часов у игрока основы. На заре профессиональной карьеры в «Телстаре» нападающий имел проблемы с дисциплиной, продолжая находиться в плохой компании. Отъезд из Нидерландов за границу и попадание в большой футбол спасли его от худшего, а теперь вместе с Саутгейтом он хочет отнять у нидерландцев мечту о золоте Евро.