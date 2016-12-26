«Манчестер Сити» выиграл у «Халла» и вышел на второе место в АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл у «Халл Сити» в матче 18-го тура АПЛ. Встреча проходила в Кингстоне-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В середине второго тайма Рахим Стерлинг взял игру на себя и на рывке ворвался в штрафную, нарвавшись на подкат Эндрю Робертсона, а Яя Туре реализовал пенальти чётким ударом в левый угол.
На 78-й минуте Давид Сильва прострелил вдоль ворот на Келечи Ихеаначо, который расстрелял пустые ворота. В концовке Стерлинг с острого угла пробил в ногу Кёртиса Дэвиса, от которой мяч влетел в ворота.
«Ман Сити» (39 очков) вышел на второе место в АПЛ и отстаёт от «Челси» на семь очков. «Халл» (12) идёт последним.