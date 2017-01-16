Гол Игуаина не спас «Ювентус» от проигрыша «Фиорентине»

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала на своём поле «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Никола Калинич и Милан Бадель. За туринскую команду отличился аргентинский форвард Гонсало Игуаин. Таким образом, «Ювентус» прервал четырёхматчевую победную серию в чемпионате.
«Ювентус» (45 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (27) — на восьмой строчке.