Галлиани: «Милан» в матче с «Наполи» не сдавался, словно Рокки Бальбоа

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани поделился впечатлениями от матча с «Наполи» (1:2) в 21-м туре чемпионата Италии.
«Это была восхитительная игра, настоящий футбол. „Наполи“ доминировал в начале матча, но затем мы вернулись в игру и заслужили ничью. Мы были как боксёры, которые с трудом способны защититься, но зато готовы нанести несколько ударов в ответ. Мы не сдавались, словно Рокки Бальбоа.
Мне грустно из-за поражения, но это был замечательный матч. Болельщики получили удовольствие, они не свистели после окончания встречи, потому что видели, что игроки выложились на полную», — цитирует Галлиани Football Italia.