Пеллегрини: было важно сыграть с «Локо», РФПЛ намного сильнее чемпионата Китая

Главный тренер «Хэбей Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в товарищеском матче.
«Это была полезная игра и для «Локо», и для нас. Мы сейчас готовимся к сезону, а не бьёмся за очки. Думаю, «Локо» выглядел лучше нас. Всё-таки мы закончили сезон три месяца назад, а у москвичей лишь зимний перерыв. Я знаю игроков «Локомотива», но сегодня больше смотрел на свою команду.
Российская лига очень важна для Европы. Возможно, у вас сильнейший чемпионат после топ-лиг. Поэтому для нас и было полезно сыграть с «Локомотивом». Какой чемпионат сильнее: китайский или российский? Само собой, российский. Намного сильнее», — передаёт слова Пеллегрини корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.