Хуанфран Морено: агенты мне ничего не говорили об интересе «Барселоны»

Защитник «Депортиво» Хуанфран Морено не подтвердил информацию испанских СМИ о том, что в его услугах заинтересована «Барселона». Футболист в очередной раз отметил, что полностью сосредоточен на задачах галисийской команды.
«Это непростая ситуация, я никого не хочу обманывать. Должен сказать, что никогда не ставил свои личные интересы выше командных. Не хочу обсуждать, является ли то, что говорят о «Барселоне», слухами или действительным интересом. Мои агенты мне ничего не говорили об интересе «Барселоны», так что я спокоен и сконцентрирован на своей работе», — приводит слова Хуанфрана испанское интернет-издание Sport.