Кокорин: «Зенит» забил чистый гол в матче с «Амкаром»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин в перерыве матча 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» заявил, что в первом тайме не был засчитан чистый гол петербургской команды.
На 7-й минуте встречи в Перми после подачи полузащитника Олега Шатова оказавшийся на ленточке защитник Луиш Нету, пытаясь забить, выбил мяч из ворот. Футболисты команды из Санкт-Петербурга начали показывать, что мяч пересёк линию ворот, но гол судьями засчитан не был.
«Сейчас посмотрели — был забит чистый гол. Говорят, мяч на два метра пересёк линию. Хотелось бы, чтобы чуть повнимательнее работали (арбитры. — Прим. «Чемпионата»), всё-таки камер много здесь», — поведал нападающий «Зенита» в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» — «Зенит». Идёт второй тайм, «Амкар» выигрывает со счётом 1:0.