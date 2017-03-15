«Лестер» победил «Севилью» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Лестер Сити» победил «Севилью» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 2:0.
На 27-й минуте Рияд Марез сделал зрячую передачу на дальнюю штангу, откуда Уэс Морган беспрепятственно вогнал мяч в ворота. В дебюте второго тайма мяч достался Марку Олбрайтону, который с линии штрафной с левой ноги пробил в ближний нижний угол.
На 74-й минуте Самир Насри повздорил с Джейми Варди и боднул того головой в голову, судья купился на реакцию игрока «лис» и показал футболисту «Севильи» вторую жёлтую карточку. На 80-й минуте Каспер Шмейхель выскочил из ворот и сбил Витоло в штрафной уже после того, как последний нанёс удар. Арбитр назначил пенальти, но Стивен Н'Зонзи пробил крайне неудачно — и Шмейхель забрал мяч.
В первом матче «Севилья» дома победила со счётом 2:1. «Лестер» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, испанский клуб покинул турнир.