«Атлетико» сыграл вничью с «Байером» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» принимал на своём поле «Байер». Встреча проходила на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась ничьей со счётом 0:0.
В первой встрече мадридская команда на выезде победила со счётом 4:2. Таким образом, леверкузенский клуб своё участие в турнире завершил, а «Атлетико» пробился в четвертьфинал. Соперник подопечных Диего Симеоне в следующем раунде турнира станет известен после жеребьёвки. «Атлетико» пробивается в четвертьфинал Лиги чемпионов четвёртый сезон подряд.
Отметим, что встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.