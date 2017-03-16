«Краснодар» намерен расстаться с Торбинским и Быстровым

«Краснодар» планирует расторгнуть соглашение с 32-летним полузащитником Дмитрием Торбинским, сообщает «Лайф». Краснодарский клуб хочет разгрузить платёжную ведомость за счёт расставания с несколькими возрастными игроками, не получающими достаточно игрового времени.
Накануне стало известно, что «Краснодар» расторг контракт с 34-летним полузащитником Маратом Измайловым. Главный тренер «горожан» Игорь Шалимов сообщил, что игрок принял решение расторгнуть контракт с «Краснодаром» из-за проблем с коленом.
Не останется в «Краснодаре» и Владимир Быстров. 33-летний полузащитник уже активно занят поисками нового места работы — его соглашение с «быками» истекает летом нынешнего года.