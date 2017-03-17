Мутко не видит проблемы во временном отсутствии спортивного директора РФС

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с должностью спортивного директора РФС, которая остаётся вакантной. Прежний спортивный директор РФС Николай Писарев покинул пост в январе.
«Не вижу в этом проблемы, сегодня все команды, в том числе институт сборных команд страны, находятся под моей личной опекой и генерального директора. Главная команда всем обеспечена, технический директор справляется со всеми вопросами: спарринги назначены, базы арендованы, самолёты заказаны, гостиницы зарезервированы. Главный тренер обеспечен всем необходимым, и взаимодействие с клубами отлажено прекрасно», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.