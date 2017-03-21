Скала: Доннарумма напоминает мне Буффона 20 лет назад

Известный итальянский тренер Невио Скала поделился мнением о выступлении голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, которого считают преемником Джанлуиджи Буффона в сборной Италии.
«Я смотрю на вратаря «Милана» и вижу Буффона 20 лет назад. Он напоминает мне его в юношеском возрасте. Согласен, что Доннарумма является его наследником.
Может ли Буффон завершить карьеру в 2018 году? Он умный человек и выберет правильное время. Лучше сказать «до свидания», когда вы на вершине, а не идти завершать карьеру в Серию В», — цитирует Скалу La Gazzetta dello Sport.