Неймар: ещё недавно сборную Бразилии не поддерживали, а теперь все счастливы

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России. Бразильцы в 14-м туре отборочного турнира Южной Америки разгромили Парагвай – 3:0, а Неймар отметился голом.
«Путёвка на чемпионат мира гарантирована. Мы счастливы, что отправимся в Россию. Наш успех – это результат командной работы. Ещё недавно никто не хотел поддерживать сборную Бразилии, а теперь люди счастливы, мы реабилитировались перед бразильским народом», — цитирует Неймара Sport.es.