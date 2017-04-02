ЦСКА победил «Крылья Советов» и сократил отставание от «Спартака» до трёх очков

В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 2:1.
«Армейцы» вышли вперёд на 16-й минуте, когда отличился Александр Головин. В начале второго тайма Бибрас Натхо удвоил преимущество красно-синих. На 72-й минуте Кристиан Паскуато один мяч отыграл — в результате рекордная сухая серия Игоря Акинфеева в чемпионатах России прервалась спустя 764 минуты. В дальнейшем счёт уже не менялся.
Благодаря этой победе ЦСКА в таблице РФПЛ вернулся на второе место, опередив по дополнительным показателям «Зенит», и отстаёт от лидирующего «Спартака» на три очка. При этом красно-белых завтра ожидает домашняя игра с «Оренбургом». «Крылья Советов» располагаются на предпоследней строчке.