Неймар дисквалифицирован на три игры и пропустит матч с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Неймар дисквалифицирован на три игры Примеры за иронические аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2).
Такое решение приняла дисциплинарная комиссия после рассмотрения данного эпизода. Ранее сообщалось, что «Барселона», скорее всего, подаст апелляцию на это решение.
Из-за трёхматчевой дисквалификации Неймар не поможет каталонской команде в матчах с «Реалом Сосьедад» (15 апреля), мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).
В текущем сезоне чемпионата Испании Неймар принял участие в 26 матчах, в которых отметился девятью голами и девятью результативными передачами.