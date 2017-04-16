«Спартак» — «Зенит»: Зе Луиш и Луис Адриано пропустят матч

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 23-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Матч пропустят нападающие красно-белых Зе Луиш и Луис Адриано, которые, судя по всему, не восстановились от повреждений.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Джано, Попов, Промес.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Кутепов, Тигиев, Маурисио, Самедов, Леонтьев, Тимофеев, Мельгарехо, Мелкадзе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит». Начало — в 20:00 мск.