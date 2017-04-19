Браво — об удалении Видаля: на поле столько арбитров, а все слепые

Чилийский вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво выразил разочарование в связи с удалением своего соотечественника, полузащитника «Баварии» Артуро Видаля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4, доп. время). Хавбек мюнхенцев получил спорную вторую жёлтую карточку на 84-й минуте встречи, выбивая мяч из-под ног Марко Асенсио.
«Как жаль, что Артуро удалили. Он успел сыграть в мяч. На поле столько арбитров, а толку нет. Все слепые», — написал Браво в «Твиттере».
Клаудио ранее выступал за «Барселону», которая является принципиальным соперником «Реала».