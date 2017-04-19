Роналду встретили аплодисментами в раздевалке «Реала» после матча с «Баварией»

Нападающего «Реала» Криштиану Роналду после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» в раздевалке команда встретила аплодисментами и восторженными криками.
«Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде победил «Баварию» со счётом 4:2 в дополнительное время и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Роналду в прошедшей игре оформил хет-трик и в раздевалку зашёл с мячом. Одноклубники после матча поздравили 32-летнего португальца.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Реала».