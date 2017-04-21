М. Фернандес: «Уфа», как и ЦСКА, мало пропускает, нам будет очень тяжело

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес ожидает тяжёлый и упорный матч против «Уфы» в 24-м туре Российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, начало игры — в 17:00 мск.
«Нас ожидает очень непростой поединок. „Уфа“ идёт в верхней части таблицы, и особенно непросто играть у них дома. Они, как и мы, мало пропускают, хорошо действуют в обороне и отборе мяча. Так что нам будет очень тяжело», — приводит слова Фернандеса официальный «твиттер» ЦСКА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» – ЦСКА.