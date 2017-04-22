Л. Диарра близок к переходу в «Аль-Джазиру»

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра, скорее всего, продолжит карьеру в ОАЭ. Как сообщает Footmercato, 32-летний французский футболист близок к подписанию контракта с «Аль-Джазирой». Соглашение будет рассчитано на три года.
С февраля этого года Диарра является свободным агентом после расторжения контракта с «Марселем» по обоюдному согласию сторон.
За «Аль-Джазиру» выступает ещё один бывший игрок «Анжи» и «Локомотива» Мбарк Буссуфа, а также экс-защитник «Анжи» и «Спартака» Жоао Карлос.