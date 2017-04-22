«Челси» – «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:15

В субботу, 22 апреля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится полуфинальный матч Кубка Англии «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур».
Встреча начнётся в 19:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм».
Ранее команды встречались друг с другом 157 раз. 66 раз победу праздновали футболисты «Челси», 40 матчей завершились вничью, и 51 раз сильнее оказывались игроки «Тоттенхэм Хотспур». Последняя встреча между ними состоялась в январе 2017 года и завершилась домашней победой «Тоттенхэма» со счётом 2:0.