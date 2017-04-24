Канте: награда лучшему игроку сезона в АПЛ значит для меня всё

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте прокомментировал победу в номинации лучшему игроку сезона-2016/17 в английской Премьер-лиге по версии Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании. 26-летний футболист удостоен этого приза впервые в карьере.
«Эта награда значит для меня всё. Великая честь быть выбранным лучшим футболистом года в английской Премьер-лиге. Здорово, что «Челси» продолжает претендовать на победу в чемпионате и Кубке Англии. Собираемся побороться в каждом из турниров и сделаем всё, чтобы одержать в них победу», — цитирует Канте пресс-служба «Челси».