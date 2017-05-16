Мората не пожал руку Зидану после замены в матче с «Севильей»

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората не пожал руку главному тренеру команды Зинедину Зидану после замены в матче 37-го тура испанской Примеры с «Севильей», сообщает Marca.
Мората вышел в основном составе «сливочных» и провёл на поле 61 минуту, после чего был заменён на Лукаса Васкеса. Покидая поле, Альваро не удосужился пожать протянутую руку Зидана. Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
Матч «Реал» — «Севилья» состоялся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев. Мората в этой встрече результативными действиями не отметился.
В нынешнем сезоне Альваро провёл 25 матчей в чемпионате Испании (из них 14 в основном составе), забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.
«Реал» с «Барселоной» добились разгромных побед и продолжают делить 1-е место