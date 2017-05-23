В результате взрыва на стадионе в Манчестере погибли как минимум 19 человек

Не менее 19 человек погибли и ещё около 50 пострадали в результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» в Манчестере, который прогремел после окончания концерта певицы Арианы Гранде, сообщается на странице полиции Манчестера в «Твиттере».
Отмечается, что приоритетной версией произошедшего в полиции считают террористический акт. Информации о характере взрывов пока нет. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что их информация носит предварительный характер.
Также стало известно, что взрыв произошел в фойе стадиона, в зоне продажи билетов.
«Манчестер Арена» вмещает до 21 тысячи человек. Здесь проводятся различные спортивные соревнования и другие мероприятия.