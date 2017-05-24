Нагельсман оценил перспективы Зюле и Руди в мюнхенской «Баварии»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман оценил перспективы защитника Никласа Зюле и полузащитника Себастьяна Руди в мюнхенской «Баварии». Игроки, защищавшие цвета «Хоффенхайма», со следующего сезона будут играть в составе немецкого гранда.
«Руди стал в «Хоффенхайме» лидером. Это было обусловлено некоторыми изменениями его функций на поле. На позиции опорного полузащитника он почувствовал большую ответственность, играя важную роль и в созидательных действиях. Зюле – большой талант, который заслуженно делает следующий шаг в своей карьере. Но Никлас знает, что ему предстоит немало потрудиться и усовершенствовать некоторые аспекты игры, если он хочет заиграть в «Баварии», — цитирует Нагельсмана интернет-портал Goal.