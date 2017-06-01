Болельщики «Коньяспора» отпраздновали победу в Кубке Турции, выбежав на поле

В финальном матче Кубка Турции «Коньяспор» одержал победу над «Истанбул Башакшехир». Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Коньяспора» — 4:1.
Таким образом, «Коньяспор» впервые в своей истории выиграл Кубок Турции. Этот успех болельщики клуба отпраздновали вместе с командой, выбежав после финального свистка на поле. Посмотреть видео с празднованием «Коньяспора» победы в Кубке Турции с болельщиками можно в «Твиттере».
«Истанбул Башакшехир», досрочно финишировавший на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, является возможным соперником московского ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Кубок Турции, финал
«Истанбул Башакшехир» — «Коньяспор» — 0:0 (0:0, по пенальти – 1:4)